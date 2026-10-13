El árbitro Lamolina habló tras haber sido acusado de haber cambiado una decisión en un partido luego de un celular

En medio de las acusaciones de haber modificado un fallo arbitral luego de mirar imágenes desde un celular, en medio del partido que disputaban All Boys y Godoy Cruz, por el torneo de la Primera Nacional, el árbitro Nicolás Lamolina negó enfáticamente haber prestado atención al teléfono que le mostraron al menos dos personas, entre ellas un jugador del local. “Cuando vi que una persona que no estaba identificada ingresó con el celular, busqué absolutamente todo el tiempo mirar para otro lado, aunque sea a la nada, porque sabía que esa situación era compleja”, dijo el juez.

“Sabía que si en algún momento hacía un contacto visual con esta persona o incluso con el teléfono, obviamente el pensamiento iba a ser que yo, a través de una imagen con un celular, podía cambiar la decisión y eso sería gravísimo, pero gravísimo absolutamente”, prosiguió Lamolina, en su defensa, en declaraciones a TyC luego de finalizado el encuentro.

"JAMÁS PENSÉ QUE ALGUIEN PODÍA ENTRAR CON UN CELULAR A PERSUADIRME"



Nicolás Lamolina y la polémica en All Boys - Godoy Cruz por la vuelta atrás en un penal sancionado para el Tomba, con @pablolamedica en La Noche de TyC Sports. pic.twitter.com/HZlwmsVwNE — TyC Sports (@TyCSports) October 13, 2026

La escandalosa situación, que se extendió durante varios minutos, se vivió este lunes por la noche en el empate sin goles entre All Boys y Godoy Cruz, jugado en Floresta, por la 33.ª fecha del Grupo A de la Primera Nacional. Luego de que el árbitro Lamolina sancionara un penal a favor del Tomba por una infracción cometida claramente fuera del área, todo el plantel local, que busca mantenerse en esa categoría, se acercó a reclamar con firmeza el fallo a la terna arbitral.

"VAR"



Porque el jugador de All Boys le mostró la transmisión de LPF Play para mostrarle a Nicolás Lamolina que fue claramente afuera. pic.twitter.com/fUGOEFZHKA — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 13, 2026

De acuerdo a las imágenes que quedaron filmadas de ese momento, al menos una persona se acercó a Lamolina y le mostró, con un celular, la imagen de la falta que graficaba que había sido fuera del área. “¡Fue afuera!”, gritaban los jugadores de All Boys, en referencia a la infracción cometida por Iván Zafarana, expulsado, a Axel Rodríguez.

Iván Zafarana, de All Boys, le muestra el celular a Nicolás Lamolina mientras le dice: "Fue afuera"; el árbitro había cobrado penal para Godoy Cruz, pero modificó el fallo

Minutos después, el árbitro decidió dar marcha atrás a su fallo de penal. “Una vez que logramos recomponer el tema, pudimos tener esa comunicación que necesitaba con mi asistente [Agustín Méndez]. Quería saber qué tan convencido estaba de lo que había visto y me dijo convencido que el momento del contacto, más allá de que estaban los dos incluso sobre la línea ahí adentro, lo visualizó afuera. Entendiendo el trabajo en equipo, confié en lo que dijo y reanudamos con tiro libre”, explicó Lamolina sobre aquella modificación en su decisión.

El experimentado árbitro dijo estar “sumamente compungido con esta situación porque en mi vida pensé que podía llegar a pasar algo así”. “Jamás pensé que alguien podía entrar con un teléfono a tratar de persuadir una decisión; incluso posteriormente, Zafarana, no sé si con el mismo celular, también se acercó para quererme mostrar que la situación era afuera, adentro o como sea. Lo menciono porque es sumamente grave y no lo puedo dejar pasar”, resaltó Lamonina durante la entrevista telefónica.