El Boca de Rodolfo Arruabarrena reunió, en todo este breve recorrido de meses, varios argumentos que lo convirtieron en un equipo confiable: la formación sale de memoria, los suplentes que ingresan también aportan lo suyo; el plan de juego puede sufrir retoques según el rival pero no varía desde el protagonismo y los ataques respaldados; casi todos se anotan en las redes y pueden convertir con una pelota parada, con un ataque directo o una acción que involucre a todos sus futbolistas y genere una secuencia de más de 10 pases; con un contragolpe o un remate desde afuera del área. Pero tiene un arma letal, una estrategia que, por sus buenas ejecuciones pero también por las sub-variables que encuentra dentro del mismo rubro, muchas veces lo transforma en un ataque difícil de neutralizar para los adversarios: los centros.

Sólo por tomar ejemplos de la final con Atlético Mineiro: el primer gol de Ascacibar nace de una segunda jugada de un centro de Lautaro Blanco desde la izquierda; el gol de Merentiel vino de un centro “indefendible” de Villa desde la izquierda. El primero fue aéreo; el segundo, rasante, con ese efecto que lo hace casi perfecto para el que avanza porque le cae justo al delantero que ataca al espacio, supera a los defensores que retroceden y le queda lejos al arquero por más que quiera salir. El gol del 2-0 necesitó sólo de dos pases. Durante los mismos 90 minutos de este sábado, Di Lollo metió un gran cabezazo salvado por el arquero luego de un centro de Lautaro Blanco; el gol que le anulan correctamente a Ascacibar -todavía en el 0-0- había llegado de un muy buen centro de Villa, desde la izquierda.

El gol de Merentiel a Atlético Mineiro

Si se analiza con detenimiento, el gol de Merentiel ante San Lorenzo es muy similar al que le anotó a Mineiro en Barranquilla, con la diferencia que quien envía el centro-gol rasante en el Nuevo Gasómetro es Lautaro Blanco. Pero la variable es la misma: ventaja para el delantero que entra a la carrera; complejidad para los defensores que pretenden marcar y el arquero que espera. ¿Y el gol de Merentiel ante San Pablo en la Bombonera? Muy parecido también. El gol de Ascacibar a Recoleta en Paraguay llega por rebote de… otro centro idéntico buscado por Blanco para Merentiel.

Boca no juega al pelotazo. Tiene una buena circulación del balón, sobre todo desde un medio campo que pasó a entenderse muy bien entre los movimientos de Paredes, Milton Delgado y Ascacibar y de cómo Aranda y Velasco se adaptaron a las necesidades defensivas de ellos, pero a la hora de finalizar, el equipo sabe que si pone la pelota en el área, más chances va a tener de convertir un gol. Con centros rasantes también le anotaron Ángel Romero y Valencia a Central Córdoba (el primero tras un centro de Blanco, el segundo con uno “indefendible” de Gorosito); Ascacibar a Estudiantes (otra vez Blanco).

El mejor ejemplo de la cultura del centro (ahí con una dosis de desesperación, porque quedaban apenas diez segundos para el final del partido) fue el gol de Enner Valencia a Defensa y Justicia en la Bombonera, tras uno de los tantos envíos de Lautaro Blanco. Es cierto que tuvo responsabilidad el arquero Borgogno, pero Boca ataca mucho por partido, lo que fuerza muchas veces esos errores en el adversario.

La remontada de Boca ante Racing por la Copa Argentina llegó con tres goles de Valencia, los tres de cabeza, luego de tres centros de Blanco, Villa y Palacios, por orden de aparición. Ahí Boca estaba jugado y, por la necesidad, tenía cuatro delanteros (Flores, Valencia, Merentiel y Villa) pero sin estar 0-2 tiene movimientos ofensivos muy similares. ¿O acaso Ascacibar no termina casi todas las jugadas como un “doble 9” de Merentiel?.

Otro punto relacionado con esto: para que un equipo haga goles de córner, tiene que generar suficientes ataques para exigir a las defensas rivales y tener la posibilidad de ejecutar tiros de esquina desde la insistencia ofensiva y que eso necesite de atajadas de los arqueros o también coberturas de zagueros que ‘habiliten’ los córners. Por esa vía le convirtió Di Lollo a River, Vasco da Gama y Unión; Facundo Herrera a Independiente. Para hacer goles de cabeza, hay que tener buenos cabeceadores pero (sobre todo) buenos ejecutores de centros: y allí es donde aparecen Paredes, Blanco, Lozano, Villa, Flores, Aranda.

Y cada córner y o gol de balón detenido se puede generar con una buena circulación y (otro de los méritos) con paciencia para no desesperarse ni sacarse la pelota de encima, sino para –aunque Boca exija ganar siempre y el reloj apremie- buscar la mejor alternativa de descarga. En el nacimiento a la acción del gol de Valencia ante Defensa y Justicia, se finalizó con un centro un tanto desesperado, pero la acción hasta llegar a tres/cuartos fue mediante una ‘mentalidad zen’ de Milton Delgado y con el balón al ras del piso.

Ante Unión, el 1-0 de Di Lollo fue de cabeza y tras un tiro libre lateral ejecutado por Paredes, pero esa infracción llegó luego de una secuencia de 35 pases de Boca apenas interrumpida mínimamente por el rival antes de la habilitación de Lozano para Velasco, a quien le cometen la infracción desde donde vino el lanzamiento de balón detenido del capitán xeneize.

En el global por 7-1 ante Recoleta, hubo cuatro goles que llegaron con centros: Milton Delgado y Ascacibar (en la cancha de Huracán), y Ascacibar y Villa (en Paraguay).

Miguel Merentiel convierte el 2-0 de Boca tras un centro con ventaja de Villa, el tanto que terminó de asegurar la consagración internacional PABLO VERA - AFP

Hay buenas triangulaciones y avances a campo rival sin saltear líneas, pero sobre todo “entendimiento” entre las sociedades externas que fueron armando entre laterales y extremos, pasando por volantes inteligentes que le dan sentido a cada construcción ofensiva. Se tienen que conocer. De nada sirve un gran centro rasante al primer palo cuando el compañero lo está esperando por arriba y en el segundo palo. En eso también tienen influencia los entrenamientos del Vasco y su cuerpo técnico. Los jugadores llegan al área rival y finalizan con variantes, pero saben que si tiran un centro (ya sea por arriba o por abajo) hay grandes chances que la jugada termine en gol.