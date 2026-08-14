El arquero de Corinthinans denunció actos racistas por parte de los hinchas de Rosario Central

El arquero brasileño Hugo Souza (Corinthians) denunció actos de racismo por parte de los hinchas de Rosario Central. El conjunto paulista se midió con el Canalla en el Gigante de Arroyito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y empataron sin goles. El equipo visitante emitió un comunicado condenando la actitud de los simpatizantes rosarinos y la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ya analiza los videos del partido.

A los 21 minutos del segundo tiempo, y antes de efectuar un saque desde su arco, Souza llamó al árbitro del partido, el uruguayo Andrés Matonte, para comunicarle los insultos que había recibido. Luego, la máxima autoridad del encuentro levantó sus brazos y los juntó: es la señal que activa el protocolo antiracismo de la FIFA, y que también había usado en su momento el entrenador egipcio Hossam Hassan durante el partido por los octavos de final del Mundial 2026.

Hugo Souza comentou os episódios de racismo sofridos por brasileiros na Argentina.



Durante a partida, o goleiro para que o protocolo antirracismo fosse ativado pelo árbitro. Depois do jogo, a reportagem da ESPN flagrou um torcedor fazendo um gesto racista em direção aos… pic.twitter.com/A6SYUeEPMc — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) August 14, 2026

Matonte fue hacia la mitad de la cancha y habló con el cuarto árbitro, su compatriota Hernán Heras. Ángel Di María, capitán de Rosario Central, hizo gestos con sus brazos procurando calmar a sus hinchas. Nadie en el Gigante quería que el encuentro se suspendiera. Instantes después, los altoparlantes del estadio hicieron un llamado a los simpatizantes para no incurrir en actos racistas. El partido continuó.

Sin embargo, Souza habló del incidente luego del partido: “Cada vez que venimos a jugar aquí, por desgracia, es así. Durante todo el partido parece algo común, pero no puede serlo. Todo el encuentro llamándome mono, mono, negro de mierda. Es algo que pasa a menudo aquí”, relató Souza en la zona de vestuarios del estadio rosarino.

Y continuó: “Lo único que puedo hacer es decírselo al árbitro y hablar. Desafortunadamente, es un evento que ocurre con frecuencia aquí. No sé qué les pasa por la cabeza. Espero que algún día tomen conciencia y entiendan que no son mejores que nadie. Todo el mundo es un ser humano y está luchando por lo que sueña. Lo que podemos hacer es mantener la cabeza concentrada y esperar que esto cambie”, concluyó el arquero.

Souza exculpó a los futbolistas de Rosario Central: “Los jugadores me pidieron disculpas por la actitud de la hinchada. Les agradezco porque no fue una actitud de Rosario Central, sino de la hinchada”, recordó.

Después de las declaraciones de su arquero, Corinthians emitió un comunicado de repudio, que publicó en sus redes sociales. “El club repudia y lamenta enérgicamente otro episodio de racismo en el fútbol”, comienza el documento.

O Sport Club Corinthians Paulista repudia veementemente e lamenta mais um episódio de racismo no futebol.



Na noite desta quinta-feira (13), no confronto contra o Rosario Central no estádio Gigante de Arroyito, válido pelas oitavas de final da CONMEBOL Libertadores, torcedores… pic.twitter.com/aYD9OOihWD — Corinthians (@Corinthians) August 14, 2026

Y agrega: “La noche del jueves 13, durante el partido contra Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, correspondiente a los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores, hinchas locales cometieron actos racistas en las tribunas, dirigidos al arquero Hugo Souza, del Timão. El club exigirá una investigación que permita identificar y sancionar debidamente a los hinchas responsables. Es indignante presenciar, una vez más, escenas como esta, que no representan lo que es el fútbol”, completa la institución brasileña.

En virtud de esta denuncia, y en virtud de los protocolos vigentes, Conmebol pidió las imágenes del partido y contará con la ayuda de Rosario Central para identificar a los hinchas que profirieron los insultos racistas contra el arquero brasileño. Las sanciones para este tipo de sucesos suelen ser económicas e incluir alguna campaña o llamamiento en redes sociales a evitar insultos racistas a futuro, por lo que el marcador del partido de ida no se modificará.