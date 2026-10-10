El blooper de Neuer que terminó en gol de Augsburgo ante Bayern Munich (y en récord) en la liga de Alemania

Manuel Neuer tiene una carrera fenomenal. Con 40 años, mantiene sus reflejos y en su palmarés no sólo disputó cuatro mundiales y ganó la Copa en Brasil 2014, sino que además conquistó dos Champions League con Beyern Munich. Logró más trofeos, pero estos fueron los principales. Y quedó en el mal recuerdo de la selección argentina de Alejandro Sabella por aquella polémica en la final en Río de Janeiro, por el penal no sancionado que él le cometió a Gonzalo Higuaín en una salida arriesgada y lejos de su área chica.

De todas formas, también comete errores y demuestra que es humano. Este sábado fue protagonista en el arranque del partido que Bayern Munich empató 2-2 con Augsburgo, por la 5° fecha del certamen local. ¿Qué le pasó? ¿Salió desconcentrado? ¿Se confió de más ante un rival inferior?

¡NO PUEDE SER, NEUER! El legendario arquero alemán protagonizó un insólito error justo después del PITAZO INICIAL y todo terminó en gol de Augsburgo en la fecha 5 de la #Bundesliga.



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Los bávaros sacaron del medio en el inicio del juego y el colombiano Luis Díaz le pasó el balón a Neuer, cuyo control con el pie se fue un poco largo. Presionado por Robin Fellhauer, el arquero trató de gambetear al delantero con el exterior de su pie derecho, pero Fellhauer se anticipó, le leyó la intención, se hizo con la pelota y corrió el arco vacío de Bayern para abrir el marcador. Neuer automáticamente les pidió disculpas a sus compañeros, reconociendo su error. Y recibió el saludo de Jonathan Tah, zaguero central que enseguida trató de levantarle el ánimo.

Encima con esta anotación sumó un récord negativo: Bayern Múnich recibió así el gol más rápido de la historia de la Bundesliga en la cancha del Augsburgo en tan solo ocho segundos.

Fellhauer, de 28 años, mejoró por una diferencia de un segundo la anotación de Kevin Volland con el Hoffenheim también contra Bayern Munich en 2015 y el gol de Karim Bellarabi con Bayer Leverkusen contra el Borussia Dortmund en 2023, ambos anotados en 9 segundos.

¡HARRY KANE LA BAJÓ, FILTRÓ LA PELOTA Y SAIBARI NO PERDONÓ! Jugadón colectivo del Bayern Munich para que su delantero marroquí anote ante Augsburgo en la fecha 5 de la Bundesliga.



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Más allá de contar con futbolistas de la jerarquía de Harry Kane, Michael Olise y el colombiano Luis Díaz, el primer tiempo finalizó con la victoria parcial de Augsburgo por 1-0.

Sus compañeros salieron al rescate de Neuer y a los nueve minutos de la segunda etapa consiguieron la igualdad con un derechazo de Ismael Saibari tras una asistencia de Harry Kane. El delantero marroquí no perdió tiempo y fue a buscar la pelota dentro del arco para reanudar lo antes posible: Bayern trató de ir enseguida por el triunfo, pero...

¿MANUEL, SOS VOS? ¡NEUER DEJÓ UN INSÓLITO REBOTE Y TODO TERMINÓ EN GOL DE RODRIGO RIBEIRO PARA AUGSBURGO ANTE BAYERN MUNICH!



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En un contraataque de Augsburgo, Calvin Brackelmann sorprendió dejando su posición de zaguero central y atacando como un wing izquierdo y remató de zurda; Neuer dio un rebote y Rodrigo Ribeiro centrodelantero del equipo, marcó el 2-1 para el local cuando se jugaban 18 minutos de la segunda etapa. ¿Hubo nuevamente responsabilidad de Neuer? El rebote no fue corto en su estirada para bloquear el disparo, pero tuvo la mala suerte porque le quedó justo donde estaba atacando el espacio Ribeiro.

De todas maneras, Neuer se lamentó: volvió a mirar el cielo y negó con su cabeza, como no pudiendo creer lo que estaba viviendo.

¡NO TE PERDONAN UNA! Bayern Munich insistió con toda su artillería pesada y Nathaniel Brown finalmente logró quebrar el aguante del Augsburgo en la fecha 5 de la Bundesliga.



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Para suerte del arquero, Harry Kane se vistió nuevamente de asistidor y tras una acción individual y un desborde por la izquierda metió un centro rasante para la arremetida de Nathaniel Brown, que batió de zurda a Dahmen para poner el 2-2 a diez minutos del final del encuentro. Brown había ingresado 13 minutos antes en lugar de Stanicic.

El empate tuvo sabor a derrota para Bayern Munich, que con la igualdad cedió terreno en la cima, que sigue liderada por Borussia Dortmund con 13 unidades. Dortmund había arrancado la fecha el viernes, también con un empate 2-2 pero ante Werden Bremen.