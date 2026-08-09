El blooper en el ascenso de Uruguay: el rechace de una pelota provocó una colisión en una ruta

Realmente insólito fue lo que sucedió en el fútbol de Uruguay durante este sábado. Es conocido que, a excepción de Peñarol y Nacional, los diversos estadios del suelo charrúa presentan particularidades que dejan atónitos a quienes no asisten, conocen ni visualizan con frecuencia las ligas del país vecino. La sorpresa se profundiza aun más si la situación involucra a la segunda división, con condiciones más precarias. En ese ámbito ocurrió el blooper del día: una pelota provocó un siniestro en una ruta que pasa prácticamente al borde de una cancha donde se juega habitualmente.

El contexto se dio en el partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú FC, por la fecha 13 de la fase regular del ascenso uruguayo. El primero de ellos compite en condición de local en el Parque ANCAP, en la zona oeste de la capital charrúa: la cámara enfoca el terreno de juego, pero detrás de los bancos de los suplentes, las pequeñas tribunas y, por último, los accesos al sitio, se puede observar claramente la ruta 1 y todos los transportes públicos que transitan allí.

Otra imagen del partido entre Uruguay Montevideo y Paysandú FC, por la segunda división del fútbol uruguayo @uruguaymontevideofc

Promediaba la primera mitad cuando un tiro de esquina favorable al local logró ser despejado en varias instancias por Paysandú, que intentó en la forzada salida activar un contragolpe mediante un pase exigido y largo. Allí estuvo más rápido el último hombre de Uruguay Montevideo, que no dudó en sacarse el problema de encima sin pensar, lógicamente, qué destino podría tomar ese fuerte rechace. Y, mucho menos, en lo que podía desencadenar.

Todo quedó captado por las cámaras de TV y rápidamente comenzó a viralizarse por las redes sociales. Es que aquella pelota despejada hacia el lateral salió tan alta que los repetidos piques la trasladaron hasta el pavimento de aquel camino.

Hubo conductores que, por la veloz marcha en la que viajaban, probablemente, ni siquiera se enteraron de la pelota que picó a pocos metros, aunque otros que fueron llegando desde atrás a ese punto del trayecto sí tuvieron la posibilidad de visualizar la pelota blanca e ir reduciendo la velocidad. Salvo uno, que no estuvo atento al freno del auto delantero y lo embistió con fuerza.

⚠️🇺🇾 En el fútbol uruguayo la pelota SE FUE A LA RUTA y terminó GENERANDO UN CHOQUE. pic.twitter.com/5H20L9uaXO — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 8, 2026

La colisión no trajo preocupación, ya que terminó siendo mínimo, aunque sí todo tipo de especulaciones públicas a partir de la imaginación de las situaciones posteriores, entre los automovilistas involucrados e, incluso, las conversaciones entre las aseguradoras ante un choque para nada habitual.

En definitiva, luego de aquel balón despejado el encuentro continuó y terminó siendo victoria por 1-0 de Uruguay Montevideo con el gol de Lucas Rodríguez, 14 minutos después del accidente. Mientras había celebraciones de los hinchas anfitriones, algunos metros detrás, probablemente, se daban charlas, discusiones, llamadas y el traspaso de datos para solucionar un tema insólito.

Mal día en Montevideo

El hecho insólito no fue lo único que ocurrió en la capital uruguaya. Porque más tarde, ya por la primera categoría, se daba un atractivo encuentro entre el local, Montevideo City Torque, y Peñarol. En este caso, se trataba de la primera fecha del Torneo Clausura que inició este sábado.

Sin embargo, apenas salieron al campo de juego los protagonistas, comenzaron a aparecer problemas energéticos repetitivos. Parcialmente a oscuras se formaron las filas de sendos equipos para el saludo protocolar: los carteles electrónicos se mantuvieron prendidos, al igual que otras zonas internas del pequeño estadio llamado Charrúa.

Incluso, esta situación también llevó en primera instancia al espacio cómico: según cuentan, el árbitro internacional Javier Feres hizo el sorteo en medio de la oscuridad y gritó: “¡Cambio de cancha!“.

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol fue suspendido por problmas con la red lumínica del Estadio Charrúa. pic.twitter.com/4bASanC5LV — PEÑAROL (@OficialCAP) August 8, 2026

Finalmente, el cotejo fue suspendido. Pero las repercusiones no se terminaron en esa decisión de sentido común ni mucho menos: desde el conjunto Carbonero sospechan de la poca disposición de jugar el encuentro. ¿Por qué? Montevideo City Torque iba a afrontar el duelo con un equipo muleto debido a que el próximo miércoles disputará en Victoria, ante Tigre, el compromiso de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Yo no creo en las brujas... pero de que las hay, las hay”, escribió en un estado de WhastApp el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio. Y agregó: “Ya alcanzó con lo del año pasado. Que este año se defina en la cancha, por favor”, en alusión a molestias que tuvo personalmente con otros hechos ocurridos en la liga uruguaya y, a la vez, que pretende el acuerdo de una fecha para que los puntos los gane uno u otro jugando el partido ahora pendiente.