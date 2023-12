escuchar

Consumado el acto electoral y con Juan Román Riquelme como presidente consagrado por los socios por amplia mayoría, Boca debe dar vuelta la página y enfocarse rápido en lo que viene, ya que el próximo martes 26 el plantel profesional se reencontrará para iniciar la pretemporada y para ese día deberá saberse el nombre del nuevo entrenador.

De acuerdo a lo que el oficialismo dejó trascender en las semanas previas a los comicios, el elegido por Riquelme para convertirse en el sucesor de Jorge Almirón es Diego Martínez, el hombre que realizó buenas campañas en Tigre (fue finalista de la Copa de la Liga 2022, en donde perdió justamente con el Xeneize) y que rescató en los últimos meses a Huracán, donde llegó con el objetivo de mantener la categoría y terminó líder de la Zona A de la Copa de la Liga de este año (cayó en cuartos de final con Platense por penales).

Desde hace tiempo que Martínez aparece en la órbita del ídolo que anoche se convirtió en el tercer exfutbolista en llegar a la presidencia xeneize, aunque hasta el momento las urgencias postergaron que ambos caminos se unan.

Si bien es un aspecto negativo (sobre todo desde lo económico), el hecho de no jugar la Libertadores, y por consiguiente no tener la presión de ganarla, puede ser una oportunidad para trabajar con serenidad y enfocarse en sentar bases de una idea de juego sólida y concreta.

Diego Martínez en julio pasado, cuando al frente de Huracán enfrentó a Boca en la Bombonera Marcelo Endelli - Getty Images South America

A nivel estructural, nada cambiará. El Consejo de Fútbol mantendrá a sus protagonistas (Jorge Bermúdez, Mauricio Serna, Marcelo Delgado, Raúl Cascini y Sergio Martínez) y a diferencia de otras situaciones en donde entrenadores de Reserva asumieron al frente del primer equipo y luego fueron desvinculados (Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra), todos tienen claro que Mariano Herrón volverá a hacerse cargo del segundo equipo.

En cuanto a los refuerzos que llegarían, los nombres mencionados son estelares. El principal es Ever Banega, quien a los 35 años logró acordar su salida del Al-Shabab (tenía contrato firmado hasta junio de 2024). En la temporada actual de la liga saudita, Banega disputó 16 partidos, metió dos goles y aportó dos asistencias. Está todo dado para que se anuncie el regreso del hombre que se inició en Brandsen 805 y que se coronó campeón de la Libertadores en 2007. Solo faltaba un detalle: que Riquelme, su excompañero, gane en las urnas. Ahora, el camino para concretar el operativo retorno está allanado.

Ever Banega sería anunciado como refuerzo de Boca en los próximos días

Al mismo tiempo, si bien hubo guiños mediáticos con Arturo Vidal, su contratación es una incógnita. Sucede que si bien Román declaró que el chileno “nació para jugar en Boca” y King Arturo publicó una foto suya con colores azul y oro en su cuenta de Instagram, por el momento solo se dio ese intercambio de elogios y poco se avanzó en relación con lo contractual. Cabe destacar que otros dos aspectos son fundamentales para su llegada: las pretensiones económicas del chileno y su forma física.

Hay más. Ante el histórico descenso de Santos surgió sobre la mesa otro nombre con peso continental: el venezolano Yeferson Soteldo. El volante ofensivo, de 26 años, le había causado varios dolores de cabeza a Boca en aquella semifinal de la Libertadores 2020, y su contratación podría darse gracias al contexto deportivo que atraviesa el club donde brillaron Pelé y Neymar Jr. De todas maneras ocurre algo parecido a lo de Vidal: las ofertas que reciba de países más fuertes económicamente siempre serán inalcanzables para competir desde la Argentina.

En medio de los rumores por una posible contratación, Vidal publicó un guiño a Boca captura de Instagra

Del ámbito local sólo se habla de un futbolista: Rubén Botta. El delantero tuvo una actuación destacada en Colón, más allá de que el Sabalero no pudo evitar el descenso. El dato que entusiasma al Consejo de Fútbol y al propio jugador: Botta jugó en las inferiores xeneizes y esa sería una buena carta de seducción para sumarlo.

Vista aérea de cómo quedaría la Bombonera, en caso de que Boca decida llevar adelante el Proyecto Esloveno Plus

Por último, un tema que debería dejar de ser un tema de campaña para convertirse en un asunto de estado para el Mundo Boca: la Bombonera. Descartada la construcción de la Bombonera Siglo XXI que proponía construir Andrés Ibarra en caso de imponerse en las urnas, el foco estará puesto en la ampliación del templo xeneize.

Según las últimas declaraciones de Riquelme al respecto, el flamante presidente electo de Boca tiene pensado reunirse con los referentes vecinales de Del Valle Iberlucea para conocer sus realidades, sus intenciones y saber si realmente quieren o no vender sus propiedades. Si la respuesta es afirmativa, el Proyecto Esloveno Plus que impulsa el equipo de trabajo liderado por Fabián Fiori pica en punta. Si los vecinos no quieren mudarse, nada se hará y la Bombonera no será ampliada.