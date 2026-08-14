El campeón que regresa a la Liga de España: otro nombre, otro escudo, otro himno, pero los mismos colores

Nuevo himno, nuevo escudo, nuevos futbolistas, nueva categoría... nuevo nombre. El Deportivo de A Coruña regresa a la Liga de España después de ocho años en los que corrió riesgo de quiebra, descendió al infierno de la Segunda B y debió reinventarse. De aquel Súper Dépor de los brasileños Bebeto y Mauro Silva o el español Fran apenas quedan los colores. El blanco y el azul que predominan en Riazor cada vez que el equipo gallego sale a la cancha.

El último ensayo de pretemporada fue este miércoles, con la disputa del tradicional trofeo Teresa Herrera, el torneo amistoso más antiguo del mundo. El Dépor midió fuerzas con el Real Madrid y cayó por 1-0 debido a un gol de Brahim Díaz. Hubo casi 30 mil hinchas en el estadio, en penumbras desde temprano por el eclipse solar que oscureció Europa y que en Galicia dejó un 99% de ocupación hotelera.

El delantero gabonés Pierre Emerick Aubameyang llegó desde el Olympique de Marsella francés para ser la referencia ofensiva del Deportivo de A Coruña @RCDeportivo

El partido fue la excusa para presentar refuerzos. Y, también, el nuevo himno de la institución, llamado “Voa”. Los 120 años de la fundación llegan con canción y escudo flamantes, además de la modificación en el nombre oficial: el “La Coruña” fue modificado por “A Coruña”, tal el toponímico de la ciudad en lengua gallega. Pertenencia. Identidad.

“El regreso a primera ratifica que el Dépor es un equipo de emociones. Emociones que bajan, a Segunda o a Tercera. Y que suben. Siempre tuve fe en que iba a regresar. Era necesario, aun para La Liga, que el Dépor regresara”, dice a LA NACION el abogado Álvaro López Quartara, porteño de sangre gallega, y tan hincha del equipo como cualquier coruñés. “Se sufrió. Pasamos por todos los estados de ánimo. Pero lo importante es que, como alguna vez dijo Augusto César Lendoiro [histórico expresidente del club], ya estamos aquí. Es un equipo bien conformado, que tiene pinta de poder mantener la categoría y ser leal al escudo”, avizora este hincha sobre la temporada que está por comenzar. Tan fanático del Dépor que tiene en su perfil de WhatsApp la camiseta con el número 15 que le regaló Laure, un histórico capitán del equipo.

El vestuario de Riazor, el estadio del Deportivo de A Coruña, listo para el regreso a La Liga de España @RCDeportivo

Sin embargo, el retorno del Dépor a LaLiga después de ocho años también acarrea discusiones y polémicas. Los abonados protestan porque los directivos -encabezados por el empresario hispano-venezolano Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, el banco que tiene el 99% de las acciones del club- aumentaron hasta un 70% el precio del pase anual.

Y los ultras -nuestros barras, o hinchas más caracterizados- reclaman porque el club reforzó los requisitos de seguridad para quienes suelen ir a la tribuna Marathon inferior, una de las gradas que da a un arco del estadio. Les piden trámites presenciales -el resto de los simpatizantes puede hacer todo online- y les prohíben cambiar carnet con otros simpatizantes en caso de no poder asistir a los partidos.

Tres de las agrupaciones más importantes de hinchas del Dépor, por caso, se declararon en huelga y llamaron a no ir a alentar al equipo contra Real Madrid. El boicot permanece, pero los hinchas de la Marathon inferior ya aclararon que irán este lunes, contra Elche (el equipo del empresario argentino Christian Bragarnik), en el primer partido de la temporada. Eso sí, estarán de gargantas caídas: no alentarán, en protesta por las decisiones de la directiva.

¿Y el fútbol? Por lo pronto, el Dépor 2026/27 se caracteriza por la solidez defensiva: no recibió goles en cuatro de los siete encuentros de pretemporada. Tiene lesionado a su mejor futbolista (Yeremay), producto de una traicionera pubalgia. Y el carrilero zurdo David Mella acaba de reintegrarse al plantel tras sufrir a comienzos de marzo una rotura del ligamento lateral de su rodilla izquierda.

Un vistazo al mercado de pases aporta claridad sobre la búsqueda del scouting del Dépor: jugadores jóvenes que puedan explotar para hacer una diferencia económica. Y calidad contrastada en futbolistas veteranos que hagan la diferencia. Entre los primeros movimientos se inscriben las llegadas del mediocampista danés Jonathan Asp Jensen (20 años), formado en la cantera de Bayern Munich. O el central polaco de madre nigeriana Bright Ede (19), comprado a Motor Lublin en seis millones de euros.

El mediocampista defensivo italiano Lorenzo Amatucci (Fiorentina, 22 años) y el volante neerlandés Teun Gijselhart (De Graafshap, 21 años) son otros recién llegados. El pase más caro, sin embargo, fue el del arquero español Leo Román, incluido en la prelista de Luis de la Fuente para el último Mundial. Llegado desde Mallorca, costó 9.000.000 de euros.

Los dos futbolistas de renombre que integrarán el plantel del Dépor son el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (37 años) y el español Angeliño (29). El primero, con un vasto currículum que incluye Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona, Chelsea y Milan, llegó desde Olympique de Marsella a cambio de 1,5 millones de euros y está llamado a ser el líder de la delantera. El “matador” del área. El segundo, lateral o carrilero izquierdo de profesión, regresa a A Coruña, donde se formó antes de empezar una carrera que lo llevó por Manchester City, PSV Eindhoven, Red Bull Leipzig y Galatasaray, entre otros equipos. Arriba a préstamo desde Roma.

De todas maneras, el jugador a seguir es un delantero camerunés 16 años más joven que Aubameyang, pero que ofició como su compañero de ataque en los amistosos de pretemporada. Se llama Bil Songo, nació en Yaoundé, la capital de Camerún, y llegó a Galicia en agosto de 2024. En su primera temporada jugó apenas 12 partidos, todos con el Fabril, el filial del Dépor. “Físicamente es un portento. Lo ves grande, pero es muy manso. Lo golpean mucho, aguanta y no se encara casi nunca con los rivales”, dijo en conferencia de prensa su entrenador de entonces, Manuel Pablo. Desde principios de año los hinchas del Dépor se debaten entre llamarlo “Kill Bil”. O “Búfalo Bil”. Elche tendrá que cuidarse. El delantero camerunés tiene armas suficientes para anotarle. Incluso más de un gol.

📸 𝑇𝑟𝑜𝑓𝑒𝑜 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑠𝑎 𝐻𝑒𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 𝟸𝟶𝟸𝟼 · 𝑣𝑠. 𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑑𝑟𝑖𝑑 𝐶.𝐹. pic.twitter.com/xb80IagrIQ — RC Deportivo (@RCDeportivo) August 13, 2026

Y si eso pasa, un argentino muy famoso lo disfrutará: Lionel Scaloni. El entrenador de la selección nacional disputó más de 300 partidos con la camiseta del Dépor y ya dijo que algún día volverá a Coruña, la ciudad en la que todavía tiene una casa. “Es evidente que en un futuro me encantaría estar ahí. Esperemos, donde sea, más allá de la categoría, devolver todo el cariño que alguna vez me dieron, intentar devolvérsela estando sentado en el banquillo”, declaró hace unos años en la cadena Cope. El Dépor está de regreso.

Primera fecha con cinco aplazos

La jornada 1 de la Liga de España se disputará en ¡doce días! El programa comenzará el 15 de agosto y se completará el 27. Hay varias razones: por un lado, LaLiga permitió a los equipos que tuvieran futbolistas en las semifinales del Mundial postergar sus primeros partidos hasta cumplir los 21 días de descanso reglamentarios. Por esta razón, ni Real Madrid ni Barcelona ni Atlético de Madrid saldrán a la cancha en el primer fin de semana de competencia.

Por el otro, un hongo en el estadio de Balaídos, la casa del Celta de Vigo, obligó a retrasar el encuentro entre el equipo gallego y Osasuna, que finalmente se disputará el próximo 27. Los de Pamplona protestaron por la decisión mediante un comunicado: “Que una competición como LaLiga española decida un jueves, a tres días de un partido, un aplazamiento sigue la línea de los habituales movimientos de última hora en el calendario a los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado por la falta de previsión y de seriedad”.

APLAZAMIENTO | LALIGA, en coordinación con ambos clubes y la RFEF, ha decidido aplazar el encuentro que debía enfrentar al @RCCelta y a @Osasuna el próximo domingo en ABANCA Balaídos debido a una enfermedad que ha afectado al césped del estadio.



El partido se disputará… pic.twitter.com/axGqDVaXz6 — LALIGA (@LaLiga) August 13, 2026

Así se disputará la primera fecha de la Liga de España