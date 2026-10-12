El capitán de Fluminense estalló contra el arbitraje tras perder el clásico

RÍO DE JANEIRO.- El capitán de Fluminense, Samuel Xavier, lanzó un duro descargo contra el arbitraje después de la derrota por 1 a 0 en el clásico ante Flamengo, este domingo en el Maracaná, por la fecha 30 del Brasileirao. El futbolista apuntó contra el juez Rafael Rodrigo Klein y el VAR, y sostuvo que se busca entorpecer a los clubes que logren competir contra Mengão y Palmeiras, los últimos campeones de la Copa Libertadores.

“Parece que todo el mundo ahí está, con todo respeto y disculpa la palabra, cagado”, afirmó en diálogo con la prensa tras la caída en el clásico y declaró que cuando un tercer equipo “se le anima” a Flamengo y Palmeiras recibe adversidades.

Samuel Xavier, capitán de Fluminense, criticó al arbitraje tras la derrota ante Flamengo

El capitán extendió su reclamo a otros conjuntos del campeonato. “No quieren que Fluminense llegue, no quieren que Cruzeiro llegue, no quieren que Red Bull Bragantino llegue, no quieren que llegue nadie, quieren que lleguen sólo esos dos”, sostuvo.

La jugada que desató la controversia fue un golpe del chileno Erick Pulgar a la rodilla del delantero argentino Rodrigo Castillo durante la primera mitad del encuentro. El árbitro sancionó la acción con una tarjeta amarilla, una decisión que indignó al conjunto tricolor, que reclamó la expulsión.

Polémica en el clásico carioca por una patada de Erick Pulgar

“El partido se decidió en una jugada que reclamaremos. Es muy claro que había que expulsar a Pulgar. Ellos tuvieron una ocasión y marcaron el gol. Si hubiéramos jugado con un jugador más desde la primera parte, habría sido diferente”, cuestionó Xavier.

El futbolista también les atribuyó temor al juez y a los responsables de la asistencia de video a la hora de tomar decisiones disciplinarias. “Brasil y todo el mundo lo vio”, aseguró y agregó: “Este hombre tiene miedo, el VAR tiene miedo”.

Flamengo ganó el clásico con un gol del colombiano Jorge Carrascal a los 65 minutos, tras una asistencia de Lucas Paquetá. El resultado le permitió conservar el liderazgo con 64 puntos, mientras que Fluminense quedó tercero, con 51 unidades.

O GOL DA LIDERANÇA! 🔥



Com este gol do colombiano Jorge Carrascal, o Flamengo venceu o Fluminense no clássico e manteve a liderança do Brasileirão! pic.twitter.com/ia4HXha4ov — ge (@geglobo) October 11, 2026

Entre ambos se mantiene Palmeiras, que suma 63 unidades y había ocupado transitoriamente la cima hasta el tanto de Carrascal en el Maracaná. El equipo goleó por 4-1 a Corinthians en el derbi paulista, disputado bajo una intensa lluvia y con goles argentinos.

El defensor Alexander Barboza abrió el marcador y el lateral Agustín Giay aportó dos tantos. Por otro lado, un gol en contra de Matheus Bidu completó la cuenta del ganador, mientras que Gustavo Henrique descontó en el tiempo agregado.

Corinthians acumuló así su octava derrota consecutiva en la liga y quedó al borde del descenso, con 32 puntos, la misma cantidad que Internacional, que ocupa un puesto en la zona roja.

Con información de AFP.