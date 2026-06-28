El capitán de la selección iraní criticó a la organización de la Copa del Mundo: “Es un desastre”

El capitán de la selección iraní de fútbol, Mehdi Taremi, se refirió a los problemas de visado que atraviesa la comitiva del país persa y las complicaciones que eso supone para permanecer en territorio estadounidense. “Es un desastre”, dijo el futbolista, sobre la Copa del Mundo.

El delantero centro y capitán del equipo iraní contó, en diálogo con la prensa, que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó en el vestuario al plantel de dicho seleccionado en el primer partido de la cita mundialista. Según dio a entender, el titular de la organización que regula el fútbol a nivel mundial les transmitió que buscaría solucionar las complicaciones que atraviesa la comitiva iraní.

“La fase de grupos termina mañana y no tenemos a nuestra personal de logística aquí, porque no tienen visa”, protestó el jugador de Olympiacos.

El capitán iraní dijo que esta Copa del Mundo es "un desastre"

Entre otras dificultades, desde el comienzo el personal de la selección de Irán debió instalarse en México pese a disputar partidos en Estados Unidos, generándole más viaje y desgaste. “¿Cómo es posible que siempre tengamos que viajar a Tijuana? Amamos a la gente de México, amamos Tijuana, es muy bueno, son personas muy humildes. Pero, como jugadores profesionales, no está bien”, dijo el capitán de Irán.

Previamente, la comitiva iraní había dejado un mensaje de agradecimiento en el vestuario del SoFi Stadium, en Los Ángeles, tras el empate frente a Bélgica en lo que fue el segundo partido que disputaron en el marco del Mundial 2026. El gesto se produjo en medio de las críticas que la delegación ya venía realizando a la organización del torneo por las restricciones para permanecer en Estados Unidos.

Irán y Egipto empataron 1-1 este viernes en Seattle (AP Foto/Maddy Grassy) Maddy Grassy - FR172029 AP

“Llegamos a Los Ángeles con ‌orgullo, competimos con honor y nos marchamos con dignidad”, expresaba la nota manuscrita. El texto también agradecía ⁠a sus compatriotas que dieron su “corazón, voz y alma” por ‌el equipo durante los dos partidos y concluía con ⁠un llamamiento a la paz, el respeto ⁠y la amistad entre todas las naciones.

El diario deportivo Varzesh4 compartió una imagen del mensaje que la selección asiática dejó en la pizarra del vestuario y mostró que la dedicatoria fue escrita en inglés.

La carta que la selección iraní dejó en el vestuario, según Varzesh3

En tanto, el equipo dirigido por Amir Ghalenoei espera para saber si tiene su pase para los 16avos de final del Mundial. Este viernes dicho seleccionado empató 1-1 con Egipto, que está clasificado, pero perdió la punta del Grupo G a manos de Bélgica.

Ya en tiempo agregado, un gol de Shoja Khalilzadeh fue anulado por fuera de juego cuando el equipo persa celebraba y un cabezazo de Saeid Ezatolahi se estrelló en el travesaño.

Bélgica y Egipto, los otros dos equipos que conforman dicha zona, cerraron la primera fase con cinco puntos cada uno, pero los Diablos Rojos se quedaron con el primer lugar gracias al triunfo 5-1 que obtuvieron al mismo tiempo sobre Nueva Zelanda. De esa manera, Irán culmina en el tercer puesto de la llave, con tres unidades.