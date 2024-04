El cara a cara de Diego Simeone con Sebastian Kehl desató las reacciones en Alemania

Escuchar

Las cámaras se quedaron con ellos y el juego pasó a un segundo plano. Fueron un puñados de segundos, pero resultaron suficientes para comprender que el clima era de altísima tensión. El cara a cara de Diego Simeone y el director deportivo de Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, dominó la escena del duelo entre Atlético de Madrid y el equipo alemán, por los cuartos de final de la Champions League, y hasta dejó en un segundo plano la victoria por 2-1 del equipo colchonero. Incluso, en Alemania algunas figuras hasta se expresaron a favor del directivo del Dortmund por el altercado con el entrenador argentino.

“ Por cierto, maravillosa escena de Sebastian Kehl en la línea de banda con Simeone... ¡Mostrando fuerza cuando corresponde! ¡¡¡Más de eso en el partido de vuelta!!! ”, escribió el ex tenista Boris Becker en la plataforma X. Mientras que el legendario Michael Ballack, aseguró que la reacción de Kehl fue “ absolutamente acertada ” y argumentó que es conocido el comportamiento de Atlético, incluido el del entrenador: “ No se puede aguantar todo. Conocemos a Simeone en la línea. Si el árbitro no interviene, sin duda es necesario reprenderle de vez en cuando. Sebastian Kehl se sintió llamado a hacerlo ”, dijo Ballack, que ejerció de comentarista para el canal de streaming DAZN.

Übrigens wunderbare Szene von @sebastiankehl an der Seitenlinie mit Simeone …Stärke zeigen wenn angemessen! Mehr davon beim Rückspiel!!! @BVB — Boris Becker (@TheBorisBecker) April 10, 2024

La falta sobre Emre Can por parte de Rodrigo De Paul, que dejó tendido en el césped al futbolista del Dortmund, encendió al directivo del conjunto alemán, que se dirigió al banco de los suplentes rojiblanco protestando por la continuación de juego por parte de Álvaro Morata. En ese momento la TV captó el momento exacto en el que Simeone fue directo hacia Kehl: primero se pusieron cara a cara y un instante después el argentino lo empujó dos veces con las manos a la altura del pecho. El directivo alemán no se dejó empujar ni provocar. El ayudante de Simeone, Nelson Vivas, intervino para bajar las tensiones, se llevó al Cholo y uno de los colaboradores de Borussia llevó a Kehl hacia el banco de los suplentes.

“ Las emociones confluyen en esta situación. Hoy se trataba de aguantar el clima, así ha sido en esta situación. Solo se trataba de eso. Se trató de una escena sobre el terreno de juego. Él lo sabe, yo lo sé y así fue ”, dijo Kehl antes los micrófonos de los medios alemanes. Además, habló sobre el juego de vuelta en Alemania: “ Nos vamos con la buena sensación de que esto podremos solucionarlo la próxima semana. Definitivamente esto no ha terminado ”.

Sabían en el staff de Borussia Dortmund que Simeone tiene un temperamento explosivo y que siempre está pendiente de de empujar a su equipo y al público del Estadio Metropolitano con gestos y gritos. Eso es lo que intentó Kehl que dejara de suceder. Simeone no habló de la situación y sólo hizo referencia acerca de cómo considera que será el partido de vuelta en Alemania: “ La gente va a empujar a su equipo, como muchas veces lo hace nuestro público. Sabemos que tendremos mucho trabajo, pero también entendemos que podemos hacer muy bien las cosas en la casa de ellos ”.

