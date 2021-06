El caso de Cristiano Ronaldo, el “killer” de la gaseosa y un imitador francés que fue contra la cerveza

Muchas veces es impensado el impacto que las estrellas del deporte pueden generar con un pequeño gesto. La decisión de Cristiano Ronaldo de retirar dos botellas de Coca Cola durante una conferencia de prensa, por considerar que las gaseosas no son buenas, trajo una repercusión bursátil inesperada. Y ahora, Paul Pogba, siguió su ejemplo y realizó el mismo movimiento, pero con una botella de cerveza.

Se sabe que las botellas de bebidas que se depositan sobre las mesas en las conferencias de prensa están ubicadas allí por los sponsors de las competencias. En este caso , tanto Coca Cola como Heineken son dos de los principales patrocinadores de la Eurocopa.

Las empresas están naturalmente disconformes con el trato que los futbolistas le dieron a las marcas. Pero aún no se expidieron sobre el tema. Del mismo modo que la UEFA no comunicó oficialmente si esos actos suponen un incumplimiento de alguna norma interna. Pero en las últimas horas, los rumores indican que los jugadores podrían estar expuestos a sanciones.

Cristiano promovió el consumo de agua por sobre el de gaseosas

En Budapest, Cristiano Ronaldo miró las bebidas que pusieron enfrente suyo durante una rueda de prensa y puso cara de fastidio. Tomó las dos botellas y las retiró a un costado. Fue antes del encuentro en el que, con dos goles suyos, Portugal le ganó por 3 a 0 a Hungría.

Luego levantó otra botella. “¡Agua!”, dijo Cristiano Ronaldo con tono efusivo, para luego contraponer con un despectivo “¿Coca Cola?”, en referencia a la marca que auspicia la Eurocopa 2020. Acto seguido, cuando comenzaba la conferencia de prensa, hizo una mueca de sorpresa al advertir que su micrófono estaba abierto. El diario Récord, de Portugal, en tono burlón, mencionó a Ronaldo como el ‘Coca-Cola Killer’.

Cristiano Ronaldo corrió dos botellitas de Coca-Cola y provocó una caída millonaria en las acciones

Pogba no dijo nada en la reunión de prensa en Munich, tras el partido que Francia le ganó a Alemania por 1 a 0. Simplemente sacó la botella y la depositó en el piso. Luego, cuando terminó de contestar una serie de preguntas, la devolvió a su lugar.

Los detalles y la caída de acciones

Cuando Cristiano impulsó la “publicidad negativa” contra Coca Cola, la acción de la marca se encontraba en cifras cercana a los 56,10 dólares en el mercado europeo. Media hora más tarde, tras el comentario de CR/, en el estadio Ferenc Puskas de Budapest, las acciones cayeron a 55,22. La sorprendente caída del 1,6% para la compañía en el mercado bursátil representó, en términos económicos, que Coca-Cola pasó de valer US$ 242 mil millones a US$ 238 mil millones, lo que se considera pérdidas totales de US$ 4.000 millones.

Si bien la fluctuación hace que el valor de las acciones pueda modificarse, un simple gesto generó un gran impacto. Eso no fue todo, porque la rebelión de Cristiano, ahora tiene imitadores. Y es puso a temblar a los sponsors.

El gráfico bursátil que muestra la caída de las acciones de Coca Cola tras el gesto de Cristiano Ronaldo

