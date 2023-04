Copa Libertadores: en el estreno, Boca se enredó en la cancha como con la elección del entrenador

escuchar

Una nueva aventura, un sueño que se rehace y un empate que no alivia la incertidumbre que provoca la dilación en la contratación de un director técnico para un grupo que se fagocitó a un par de entrenadores con lazos fortísimos con el club, que sumaron estrellas al escudo con títulos nacionales. Boca dio el primer paso en el Grupo F de la Copa Libertadores como si en la cancha se absorbiera lo que sucede fuera del campo de juego: enredado, por pasajes confundido, y sin definición frente a Monagas, un rival débil y sin mucho recorrido, ya que se fundó en 1987.

Una igualdad que no despeja la irresolución y tampoco dibuja sonrisas. En cinco días, el proyecto interino que lidera Mariano Herrón hizo tablas en el Monumental, de Maturín, por el certamen internacional, y pintó una goleada sobre Barracas Central, por la Liga Profesional. El domingo será el turno de Colón en la Bombonera, un estadio que podrá imponerse como una urna en la que el simpatizante deje su voto respecto del presente futbolístico, ese que tiene al vicepresidente Juan Román Riquelme como eje de las herméticas negociaciones para sellar al sucesor de Hugo Ibarra, al que despidió hace diez días de la conducción del plantel.

Un comienzo auspicioso, con el control de la pelota y asociaciones que invitaban a entusiasmarse compuso Boca, pero el libreto apenas se desarrolló por diez minutos. La repetición de la formación con la que superó a Barracas Central, el sábado pasado por la Liga Profesional, tuvo un efecto tan inmediato como corto en el tiempo. Los xeneixes dejaron de buscar el pase entre líneas, el juego de conjunto. Mutaron: saltear a los volantes con pelotazos repetitivos y que no descubrían receptor, la hoja de ruta elegida. Con el nuevo rumbo, el capitán Pol Fernández, Varela y Juan Ramírez quedaron aislados, sin intervenir en el armado, mientras que la meta de descubrir a Villa o a Langoni para generar desequilibrio por las bandas se hizo cada vez más esporádico, porque sin precisión la defensa de Monagas imponía con facilidad condiciones.

Desde aquella triple situación de riesgo en la misma acción que provocó la conexión colombiana, con dos remates de Fabra y el restante de Villa -encontraron firme respuesta en las manos del arquero Mosquera-, Boca se diluyó en ofensiva. Lo mejor hasta el final del primer tiempo se redujo a una corrida de Villa, que terminó en el piso por falta de Basante, que pudo ser expulsado, pero el árbitro Sampaio lo castigó con una amonestación. El cobro del tiro libre lo hizo el propio colombiano, que no acertó al arco. Sin dinámica, sin la intención de una búsqueda colectiva, sin vuelo futbolístico, Monagas observó que podía animarse, porque el gigante no era tan peligroso como lo pinta su rica historia.

Darío Benedetto ensaya un rodeo frente al panameño Iván Anderson; en el segundo tiempo, el delantero estrelló una pelota en el poste YURI CORTEZ - AFP

Y fue el propio Boca el que ayudó además a que el conjunto venezolano tomara confianza, un cierto impulso y le pulseara la pelota y el dominio. Fabra quiso jugar con Romero, pero la pelota quedó corta; entre Bruno Valdez y el arquero casi protagonizan un blooper que no logró capitalizar Herrera. Un aviso de que la suficiencia no es aconsejable: Valdez pecó de competente y no contempló la velocidad de Basante, que atropelló la pelota y promovió que la intención de despeje del zaguero paraguayo se convirtiera en foul y expulsión. El árbitro tenía hasta dos argumentos para mostrarle la tarjeta roja: la violencia de la infracción y la interrupción de lo que era una situación manifiesta de gol.

En 40 minutos, Boca pasó de ser el que marcaba el pulso a complicarse por la expulsión. El excesivo protagonismo que toma Villa anula a Langoni, que no salió a disputar el segundo tiempo porque el entrenador Herrón reorganizó la última línea con el ingreso del peruano Advíncula en su lugar. No se replegó y hasta se ordenó mejor con diez jugadores: Benedetto, que no encontró su espacio en el primer tiempo, recogió un desborde de Advíncula y estrelló la pelota en el poste izquierdo; Fabra trepó por la izquierda y Pol Fernández definió pegándole de aire, de derecha, pero le faltó puntería.

Sebastián Villa recibe una indicación del entrenador interino Mariano Herrón, que el domingo dirigirá ante Colón; el juego del colombiano le quitó campo de acción al juvenil Luca Langoni Edilzon Gamez - Getty Images South America

Se animó en la adversidad Boca, al que la Copa Libertadores le resultó un trofeo amigable en el comienzo del milenio –lo levantó cuatro veces entre 2000 y 2007-, pero que ahora se convirtió en una obsesión. Por los 15 años sin conquista, pero en particular porque en ese tiempo perdió las dos definiciones que protagonizó, una de ellas ante River -en el histórico juego en Madrid- y la anterior con Corinthians. Pero el impulso fue intermitente, como sintiendo la ausencia de un jugador. Le sobró para llevar las riendas, porque el rival en el segundo tiempo no le fabricó peligro, más allá de un remate de su capitán Romero que no encontró el arco.

En el pasaje que debía ofrecer el asalto final para buscar la victoria, la lesión de Merentiel –estuvo apenas diez minutos en el campo de juego- y la expulsión de Roncaglia, por doble amonestación, le quitaron fuerza y protagonismo. A esa altura, con cuatro minutos por jugarse, el empate se presentaba como un negocio aceptable frente a la desventura y los errores. En el juego estuvo despistado, como en las negociaciones por el DT, esas que recibieron la negativa de Gerardo Martino y que luego se convirtieron en una danza de nombres que fueron desde José Pekerman y Jorge Almirón a Diego Martínez, pasando por Facundo Sava… El personalismo de Riquelme en la decisión impone mutismo hacia afuera, y solo el vicepresidente conoce si antes del juego del domingo se anunciará al elegido, si estará analizando al equipo desde un palco ante Colón y si el miércoles debutará frente a San Lorenzo.