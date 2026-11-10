El caso Santi Mina: el exjugador de Celta prepara su ingreso en la cárcel

Se trata de un caso que conmueve a la opinión pública de España. La Sección Tercera de la Audiencia de Almería le solicitió a la defensa del futbolista Santi Mina que en el plazo de diez días presente sus alegaciones sobre la ejecución de la pena de cuatro años de cárcel por un delito de abuso sexual ocurrido en 2017 y declarada firme por el Tribunal Supremo.

Según consta en el auto dictado por el tribunal almeriense, los magistrados otorgaron a la representación procesal del condenado este margen para que “efectúe en un mismo escrito” las alegaciones relativas a la ejecución de su castigo, según informa el diario Marca.

Al superar la condena los dos años de prisión, la suspensión ordinaria resulta inviable, por lo que el siguiente paso judicial -una vez consumido este trámite-, será dictar un mandamiento para el ingreso voluntario del jugador en el centro penitenciario que seleccione.

Santi Mina celebra un gol para Valencia en noviembre de 2018

La Audiencia de Almería exige al futbolista gallego, un delantero de 30 años, que se pronuncie sobre el cumplimiento de la “prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con él por cualquier medio, durante un período de 12 años”.

Apercibe además a Santi Mina y le advierte de que puede “incurrir en delito de quebrantamiento de condena en caso de incumplimiento” de estas restricciones. Es un caso que se extiende exageradamente en el tiempo.

En mayo de 2022, todo era un asombro. “Todos somos inocentes hasta que la Justicia diga lo contrario”, decía Eduardo Coudet, el entrenador de Celta de Vigo en ese momento, en referencia a las acusaciones sobre uno de sus dirigidos, Santi Mina. Aquel día esa frase quedó sin efecto, porque la Audiencia de Almería condenó al futbolista a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual contra una mujer el 18 de junio del 2017 en Mojácar (Almería).

Santi Mina, en tiempos de pandemia, accede a la Audiencia Provincial de Almería acusado de un delito de agresión sexual

El tribunal presidido por la magistrada Társila Martínez absolvió a Mina del delito de agresión sexual por el que el fiscal pedía ocho años de prisión y la acusación particular de nueve años y medio de cárcel. Finalmente, en Mina recayó la condena por un delito de abuso sexual por el que también le impone una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima durante 12 años y el pago de una indemnización de 50.000 euros.

En este marco, David Goldar, que también es futbolista y se desempeñaba en Ibiza en la segunda división de España -ahora juega en el Pafos de la primera división de Chipre-, resultó absuelto del delito de agresión sexual que le imputaba únicamente la acusación particular, ya que la Fiscalía no actuó contra él en la causa, por el que también se enfrentaba a nueve años y medio de prisión.

Santi Mina sale de la Audiencia de Almería tras comparecer ante el Tribunal EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Los hechos sucedieron en el verano de 2017 en la localidad de Mojácar. Mina, que por entonces jugaba en Valencia, se encontraba de vacaciones con su amigo y compañero en las inferiores de Celta, David Goldar.

Durante el juicio, los médicos y psicólogos del instituto de Medicina Legal de Almería indicaron que la lesión “genital” que presentaba la víctima era “compatible y verosímil” con una agresión sexual. Además, aseguraron que la “sintomatología” de trastorno de estrés postraumático que se le diagnosticó estaba “directamente relacionada” con los hechos que se relataron durante el juicio.

Durante el juicio declaró un detective privado contratado por la defensa de Santi Mina. Según se supo, la abogada del jugador llegó a preguntar al detective si la víctima “llevaba faldas y ropa ajustada”.

Comunicado del RC Celta: Santi Mina. — Celta (@RCCelta) May 4, 2022

Desde que el juicio quedó visto para sentencia, el jugador siguió entrenándose con normalidad a las órdenes de Coudet. Al conocerse la sentencia, el club decidió abrir un expediente contra Santi Mina y lo apartó del equipo. Hasta que en agosto de 2023 la institución decidió rescindir el contrato. Antes, el futbolista había pasado por Al-Shabab, de Arabia Saudita.

En el comunicado publicado en la página oficial de Celta de Vigo decía respecto de Mina: “A raíz de la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, emitida en la jornada de hoy, el RC Celta ha decidido la apertura de un expediente disciplinario al jugador Santiago Mina para dilucidar sus responsabilidades laborales a la vista de esta resolución. Por esta razón y de manera cautelar, se ha decidido apartar al jugador, provisionalmente, de los entrenamientos del primer equipo, sin perjuicio de que continúe realizando las actividades que al efecto le indique el club”.