Sólo hay que mencionar un nombre referido a Atlético Madrid para que la goleada 3-0 sobre Getafe tome un sentido aún mayor al de la simple suma de tres puntos importantes que no lo mantuvieron pegado a los gigantes españoles, Barcelona y Real Madrid. Diego Pablo Simeone. Así, completo. Como les agrada nombrarlo a los fanáticos colchoneros. Porque por su paso como jugador (dos etapas), y pese a los muchos golpes siendo entrenador del equipo, el Cholo es indiscutible. Se ganó el respeto y nadie se atreve decir que 15 años es mucho para no dar por terminado el ciclo. Este domingo se vivió otra escena de por qué ese amor es incondicional: sumó la victoria 345 en la liga de España, lo que lo convierte en el DT que más veces triunfó.

“Fue importante, supimos interpretar por dónde venían los goles. No pudimos cerrarlo con contundencia, pero el equipo generó. En el segundo tiempo el 2-0 era peligroso y el resultado parecía que era corto, pero cerramos un partido que era importante”, arrancó diciendo Simeone. Y con respecto al partido de Julián Alvarez, sin gol pero con asistencias, opinó: “Siempre que está cerca del arco pensamos todos ‘lo va a meter’. Acabará haciendo goles, el año pasado también tardó. Lo necesitamos, hizo un partido bárbaro, se asoció con todos y el gol llegará cuando tenga que llegar”.

Diego Simeone siempre tiene gestos a la vista: jamás se lo verá inmutado. JAVIER SORIANO - AFP

En realidad, faltan unas semanas para llegar a los 15 años de la ¿primera? etapa. Al menos, mientras ese contrato, que se renovó una y otra vez desde fines de 2011, no sume una nueva rúbrica: el presente vínculo se corta el 31 de junio de 2027. Y si se termina, ¿sería el único ciclo en su vida? Están abrazados tan fuertemente que expresar “Atlético de Madrid”, hace tiempo, lleva a que Simeone sea un sinónimo. El estadio Metropolitano explota cuando el altavoz lo anuncia como entrenador. No importan los más de cinco años sin títulos, como así tampoco el hecho de no estar tan presente en definiciones europeas como en otras épocas.

Al tomar el cargo ya era ídolo, producto de sus dos pasos como futbolista. Primero, una convivencia de tres años, de 1994 a 1997, dejando un legado inolvidable para la parcialidad rojiblanca cuando en la temporada 95/96 obtuvo liga y Copa del Rey; luego, otro más, entre 2003 y 2005. Pero todo aquello se potenció cuando se puso al frente del equipo y lo transformó en ese equipo incómodo que puede perder, pero que nadie tiene entre sus preferencias cruzarse. En las competiciones españolas, pero también en las internacionales. Y eso lo logró el Cholo.

👏 El Cholo Simeone logra convertirse en el entrenador con más victorias de la historia de La Liga con 345 victorias en 567 encuentros



🔙 Tras vencer al Getafe hoy (0-3) supera a Luis Aragonés, quien mantenía el liderato con 757 partidos pic.twitter.com/thZRvwS6k0 — Diario SPORT (@sport) November 22, 2026

Es cierto que su estilo, más asociado a la actitud que a los encantos que generan en muchos futboleros técnicos contemporáneos como Josep Guardiola, Jürgen Klopp o Luis Enrique, ha estado siempre sobre el ojo crítico. Por eso, tras el triunfo de este domingo, aprovechó para vincular su récord con esas sentencias que lo enfocan como defensivo: “Esa crítica continua que siempre recibimos, es decir, esa fase defensiva que nos han impuesto, que siempre jugamos para defender... Ya no la valoro pero sí la observo. No llegás a ganar 345 partidos defendiendo. ¿Se pueden ganar 345 partidos siendo defensivos? Sinceramente, digan la verdad”, reclamó ante la prensa.

Y agregó: “Me gustaría ser más profundo, compartir este número, aunque no es un trofeo, con toda la gente que está detrás de estas 345 victorias. Mi mujer Carla es una fuente para que uno pueda llegar a este lugar. La gente que te acompaña, mis hijos y mis hijas, por el tiempo que les he sacado. Haber llegado a este lugar hay mucho trabajo detrás de muchos futbolistas que dieron la vida, del club... Y de los que trabajaron conmigo: El Profe, el Mono, Vizcaino, Vivas... Por eso quería ampliar a mucho más allá que explicar esa etiqueta de defensivo”.

Lo mejor del partido

Getafe completó esa cifra, esa cantidad de éxitos en 567 encuentros por el campeonato ibérico. Lo que hace aún más impactante el dato es a quién superó para quedar en el primer lugar. Luis Aragonés no es un protagonista más dentro del fútbol español, pero tampoco para los Atléticos. Significa una escuela que ha estado vinculada, incluso, en el crecimiento del seleccionado, que en julio sumó su segunda estrella mundial ante la Argentina. Sin embargo, para los madrileños es inolvidable su influencia en el ascenso del año 2002.

Por eso, no es casualidad que sea todo un referente para el argentino, más allá de los días compartidos en Sevilla. El lema histórico de Aragonés bien pudo haber sido impuesto primero por el espíritu de Simeone, sin correr una coma. “Ganar, ganar, ganar y volver a ganar”. Pero, claro, sin esa mentalidad ganadora del español, quizás, habría un contagio menor en Simeone.

En 2023, Simeone marcó otro hito en Atlético Madrid: también superó a Aragonés como el DT que más dirigió al club. THOMAS COEX - AFP

Otra estadística que eleva al Cholo es, justamente, cómo logró Aragonés su enorme cantidad de victorias. El madrileño sumó los 344 triunfos gracias a Betis, Barcelona, Espanyol, Valencia, Sevilla, Real Oviedo, Mallorca y el propio Atlético, que lo llevaron a dirigir 757 compromisos. El Cholo, en cambio, condujo sólo al Colchonero y este domingo fue su partido número 567. Exacto, lo hizo en 190 menos.

“Es una alegría enorme, no puedo negarlo. Siento alegría porque hay mucho trabajo detrás. Mucho esfuerzo de mucha gente. Muchos futbolistas volcados por una idea”, cerró Simeone las frases vinculadas al récord. Una leyenda que se hace más eterna con el paso del tiempo.