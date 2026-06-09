El clásico de los entrenadores en el Mundial 2026: los seis DT de Argentina vs. los seis de Francia

Una provincia argentina con menos del 5% del territorio es la principal proveedora de entrenadores de la próxima Copa del Mundo: Santa Fe. Hay apenas 338 kilómetros entre Rafaela, al norte, la cuna de Gustavo Alfaro (DT de Paraguay) y Murphy, al sur de la bota, donde nació Mauricio Pochettino (al frente de Estados Unidos). Entre ambas están Rosario, de donde provienen Marcelo Bielsa (Uruguay) y Sebastián Beccacece (Ecuador). Unos kilómetros hacia el este de la Cuna de la Bandera está Pujato, casi una segunda Yapeyú: de allí es Lionel Scaloni (DT de la Argentina). El sexto integrante de la legión albiceleste de entrenadores mundialistas es Néstor Lorenzo, oriundo de Villa Celina, en el conurbano bonaerense.

El pasaporte argentino no está solo en la cima. Iguala en ese lugar con el francés. En tierras galas tienen sus orígenes Didier Deschamps, DT de Les Bleus que dejará el lugar tras la Copa del Mundo, Rudi García (Bélgica), Sébastien Desabre (Congo), Emerse Faé (Costa de Marfil), Sébastien Migné (Haití) y Sabri Lamouchi (Túnez). Los europeos podrían haber sido mayoría, pero compartirán ese honor con los argentinos ya que Hervé Renard dejó su cargo en Arabia Saudita (fue el entrenador que venció a la Argentina en el partido inaugural de Qatar 2022) y en abril pasado lo reemplazó el griego Georgios Donis. Si bien este será un Mundial XL con 48 banderas representadas, nunca antes había habido seis entrenadores de una misma nacionalidad.

Lionel Scaloni, durante un entrenamiento de la selección argentina Gustavo Garello - AP

A continuación las historias de cada uno de los doce protagonistas.

Lionel Scaloni es “El Gringo”, como le dice Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. Antes de ganar la Copa América 2021, la piedra fundamental de su ciclo al frente de la selección argentina, algunos lo tildaban de “aprendiz”, por su falta de experiencia al frente de un grupo. Apenas había dirigido un puñado de partidos en una categoría juvenil de Mallorca, su lugar en el mundo, cuando desde la AFA lo llamaron casi desesperados. Habían despedido a Jorge Sampaoli y “El Gringo” era el único que quedaba en el staff. El propio entrenador contó que su padre fue fundamental para que aceptara la propuesta, que se inició con el torneo de L’Alcudia, en Valencia, con un equipo Sub 20. El resto -bicampeón de América y campeón del mundo en Qatar 2022- es historia.

Scaloni es el DT con mejores números entre los argentinos que irán al Mundial. Y también supera a los franceses, así que puede jactarse de ser el campeón de las estadísticas: sacó el 80,2% de los puntos en un ciclo que nació en 2018 y que va camino a transformarse en el más exitoso de la selección argentina. Su estela se agiganta porque es, también, el entrenador que más partidos disputó, sólo detrás de Deschamps en Francia. Las cifras: 98 encuentros, 74 triunfos, 14 empates y apenas 10 derrotas.

Si Scaloni es “El Gringo”, Marcelo Bielsa es “El Loco”. El rosarino agradeció al Uruguay por hacerle vivir otra vez la experiencia de un campeonato del mundo. Se lo ganó por méritos propios, al frente de una Celeste que venció, incluso, a la Argentina en la Bombonera durante las eliminatorias sudamericanas. “El Loco” -¿regresará a la Argentina tras la Copa del Mundo para ayudar a su Newell’s querido?- lleva un 60,6% de aprovechamiento con la selección de la vecina orilla. Querido y criticado en partes iguales, debió explicar por qué dejó afuera de la lista mundialista a un estandarte como Nahitán Nández (ex Boca). El eterno Luis Suárez se había postulado para regresar al equipo, pero el entrenador se decidió por otros en su lugar. El “Pistolero” verá el Mundial por televisión.

Néstor Lorenzo, por su parte, se embarcó este jueves al frente de la Selección Colombia rumbo a San Diego, su primera parada en territorio estadounidense. El entrenador argentino, subcampeón en la Copa América 2024 -perdió la final contra la Albiceleste en tiempo agregado- enfrenta cuestionamientos internos por algunos partidos del equipo, pero sus números son impecables: 71,9% de aprovechamiento, con apenas cinco derrotas en 44 cotejos. Irá al Mundial con varias incógnitas en la sala de máquinas, allí donde estarán viejos conocidos del fútbol argentino como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño.

Lorenzo, pretendido por Boca, no es el único que figura en el radar de otros equipos para después de la Copa del Mundo. Mauricio Pochettino es el DT de Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo, pero todo hace pensar que su futuro estará en Europa, allí donde se consagró al frente del Tottenham inglés y después tuvo un paso por el PSG de Francia. Milan, de Italia, lo tiene en carpeta una vez que finalice su etapa estadounidense. “Poch”, nacido en Murphy (Santa Fe), fue noticia hace unos días por darles indicaciones a sus jugadores mediante una computadora en pleno partido. Fue durante una “pausa de rehidratación”, y motivó que la FIFA confirmara que ese tipo de acciones están permitidas: los entrenadores podrán usar dispositivos tecnológicos en el banco de suplentes.

¡ADIÓS, PIZARRITA!😅



Mauricio Pochettino sacó su laptop durante el cooling break del USA vs. Senegal para darle indicaciones a sus futbolistas. Terminaron ganando el partido.💻 pic.twitter.com/J4ITEtDxfK — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 1, 2026

Estados Unidos debutará en el Mundial contra Paraguay en un duelo 100% argentino: Pochettino vs. Gustavo Alfaro. El rafaelino es una especie de héroe nacional en Asunción. Se ganó el respeto del futbolero guaraní luego de sacar a la Albirroja de las catacumbas en las eliminatorias sudamericanas y llevarla hasta la Copa del Mundo. Fiel a su estilo de respuestas largas, la última conferencia de prensa de “Lechuga” duró casi dos horas y por momentos pareció un tratado de filosofía futbolística. El entrenador asumió en agosto de 2024 y lleva una efectividad del 55,5%.

El último integrante del sexteto argentino en los bancos de suplentes mundialistas es el rosarino Sebastián Beccacece. Está al frente de Ecuador desde la misma época que Alfaro y consiguió números similares (54,1% de aprovechamiento). Entrenador joven (45 años), se entusiasmó con lo que puedan hacer sus futbolistas sen la Copa del Mundo: “Nos hemos preparado esta semanita con el grado de compromiso y profesionalidad de siempre, para mostrar una buena versión del equipo”.

Un clásico desde el banco

¿Y los franceses? El más conocido es Didier Deschamps, histórico entrenador de Les Bleus que dejará el puesto tras el Mundial, tras 14 años y cuatro copas del mundo encima. Verdugo de la Argentina en Rusia 2018 y vencido por Scaloni en la final de Qatar 2022, el francés es una de las tres personas en el planeta que levantaron el trofeo de campeón del mundo como futbolista y como entrenador, junto con el brasileño Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

Hizo historia al superar a Michel Hidalgo como el DT con más partidos al frente de la selección francesa -lleva 177, con un 71% de efectividad-. ¡Y pensar que otra leyenda del fútbol francés como Eric Cantona lo calificó en forma despectiva de “aguatero” por entender que carecía de talento para el fútbol!

Didier Deschamps junto con Kylian Mbappe en la concentración de la selección de Francia en Clairefontaine (AP Photo/Thomas Padilla, Pool) Thomas Padilla - Pool AP

El segundo entrenador galo más famoso del Mundial es Rudi Garcia. Lille, Roma, Marsella, Lyon, Al-Nassr (Arabia Saudita) y Napoli forman parte de su currículum. A los 62 años, tiene el desafío de su vida: llevar a Bélgica a cruzar el Rubicón de las semifinales y llegar a un partido por la Copa del Mundo.

Al frente de Costa de Marfil estará Emerse Faé, toda una historia de resiliencia. Nacido en Francia, representó a Les Bleus en selecciones juveniles. Una flebitis severa le truncó la carrera y la segunda oportunidad en el fútbol grande le cayó en 2024: reemplazó al frente del seleccionado marfileño a Jean-Louis Gasset en plena Copa de África. Lo sacó campeón del continente y lo clasificó al Mundial.

Emerse Faé, entrenador de Costa de Marfil, la selección con menor promedio de edad entre las 48 que jugarán el Mundial @equipenatciv

Sébastien Desabre guiará a República Democrática del Congo -ex Zaire- en el Mundial en medio de la epidemia del virus de Ébola que azota al país. Pero a Desabre, que dirigió en diez países distintos y construyó su reputación como entrenador en el continente africano, no lo asusta el desafío. Da parte de sus charlas técnicas en francés, inglés, árabe y suajili. Lo más importante: sus futbolistas lo entienden.

Sabri Lamouchi fue el jugador 27 de la Francia campeona del mundo en 1998, el mundial galo. Exfutbolista de Auxerre, Mónaco, Parma e Inter, entre otros equipos. Como entrenador tuvo más suerte: debutó en un Mundial en 2014 al frente de Costa de Marfil. Y tendrá su segunda oportunidad como DT de Túnez, donde asumió al comienzo de este año.

Sébastien Migné, por último, es considerado el heredero de Claude Le Roy, otro DT francés que se hizo famoso en África. Migné aprendió todo de él como su mano derecha y adoptó hasta sus costumbres: no importa cuántos grados de temperatura a la cancha, sale a la cancha enfundado en una impecable camisa o remera blanca. Estará en el Mundial con Haití, una selección que no juega en su tierra desde julio de 2021. Migné, en el cargo desde junio de 2024, jamás pisó el país.