El comunicado de Cristiano Ronaldo y las palabras de Jorge Jesus por las que abandonó la concentración de Portugal

Cristiano Ronaldo rompió el silencio después de abandonar este miércoles la concentración de la selección de Portugal en Copenhague. Luego de dejar el estadio Parken mientras sus compañeros se encontraban en el campo de juego, el capitán portugués posteó un comunicado en sus redes sociales en el que confirmó su decisión y anticipó que más adelante dará a conocer los motivos que lo llevaron a alejarse del equipo nacional.

El delantero, de 41 años, publicó en su cuenta oficial de Instagram el anuncio de que abandona la concentración, después de una jornada marcada por la incertidumbre alrededor del máximo referente de Portugal. Ronaldo dejó el estadio Parken a bordo de una camioneta negra y acompañado por dos integrantes de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), mientras el resto del plantel participaba del entrenamiento.

❗ O momento em que Cristiano Ronaldo deixa o estádio após falhar o treino da Seleção pic.twitter.com/CpKvCLg51g — Record (@Record_Portugal) September 30, 2026

El comunicado completo

“Tras la conferencia de prensa del seleccionador nacional, y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional.

A su debido tiempo, contaré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado.

Ahora es momento de desearle buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

La conferencia que detonó todo

Su salida se produjo, además, poco después de la conferencia de prensa de Jorge Jesus, quien había sido consultado por la situación del capitán. La tensión se había originado luego de la victoria por 2-1 frente a Noruega, el domingo pasado, por la Nations League, encuentro en el que Ronaldo permaneció entre los suplentes y no disputó ningún minuto.

Jesus había explicado su postura con una respuesta categórica sobre la autoridad del entrenador para tomar las decisiones. “Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banco. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”, afirmó.

Según A Bola, el DT expresó: “El plan se trazó entre él, él y yo. Acordamos que no jugaría los dos partidos tras el de Gales, pero luego pensé que podría ayudar al equipo y él se ofreció a hacerlo. Lo dejé calentando más tiempo del que debía… y ahí fue cuando se enojó conmigo, pero la intención siempre fue defender al equipo y defenderlo a él. Para mí, el asunto ya está zanjado", concluyó.

En medio de ese escenario, Pedro Proença, presidente de la FPF, modificó sus planes y se incorporó a la concentración del seleccionado. Según la información conocida durante la jornada, mantuvo una reunión con Jesus y Ronaldo antes de que el futbolista finalmente resolviera marcharse.

El comunicado del capitán confirmó así su alejamiento, aunque no resolvió el interrogante central sobre los motivos de la decisión. Ronaldo eligió postergar esa explicación y dejó una frase que prolonga la incertidumbre alrededor de su futuro con Portugal: “A su debido tiempo, contaré la verdad”.