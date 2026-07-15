El desahogo de Messi tras el agónico triunfo de la Argentina ante Inglaterra para meterse en la final

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, celebró a puro pulmón el agónico triunfo de la Argentina frente a Inglaterra por 2 a 1 para meterse en la final de la Copa del Mundo. Luego de que el árbitro Ismail Elfath diera el pitazo final, el astro argentino se acercó a una de las cámaras de televisión y gritó “¡Vamos!“.

Previamente, había estado de rodillas sobre el campo de juego. Desde allí, se fundió en un abrazo con Nahuel Molina primero y luego con Rodrigo de Paul, su amigo, su compinche, al que le susurró unas palabras al oído.

El diez no fue el único que no pudo contener la emoción producto de la épica remontada del conjunto de Lionel Scaloni. Lautaro Martínez, quien convirtió el segundo tanto, rompió en llanto mientras hablaba con la prensa.

“No sé la verdad... Es muy fuerte. Es muy fuerte de verdad. Desde la primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre soñé con hacer este gol”, dijo el Toro mientras un río de lágrimas brotaba de sus ojos.

“Para mi vieja, que el día que me fui a Racing... mamá dejó de tender mi cama. Y eso para mí vale más que un gol, que una final. Tengo amigos e hijos que me han cambiado la vida desde que han llegado. Bajé un cambio, disfruto de esto. Mi hija, mis hijos me hicieron bajar un cambio. Hoy soy otro hombre y disfruto de la vida”, acotó.

Por último, cerró con una mención al primer tanto, convertido por Enzo Fernández, y un escueto análisis del partido: “Enzo hizo un golazo también. Este equipo sigue demostrando de qué está hecho. Ellos se cansaron. Cuando encontraron el gol, se metieron atrás y eso nos generó más a la hora de mover la pelota. Al final lo conseguimos”.

"SOÑÉ QUE IBA A HACER UN GOL"



Lautaro Martínez, UN CABEZAZO DIRECTO A LA HISTORIA DEL FÚTBOL ARGENTINO. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Jgo10Lv8SL — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Scaloni, fiel a su estilo, optó por mostrarse tranquilo y centrado. “Sin palabras, sin palabras. Una alegría a nuestro país, a nuestra gente. El otro día dije que este grupo no dejaba de sorprenderme”, celebró.

Sobre la instancia final del Mundial, donde la Argentina se medirá con España, remarcó: “Vamos a intentar ganar, vamos a dejar todo. Pero ya después de esto, es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran los jugadores. Somos únicos. Y no es arrogancia, es corazón. Esta gente nos llevó a ganar el partido”.

"NO ES ARROGANCIA, ES CORAZÓN: SOMOS ÚNICOS"



La emoción y admiración de Lionel Scaloni hacia el plantel argentino. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nejpnyIqdj — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

La misma templanza demostró Giuliano Simeone, quien arrancó el encuentro como titular y luego fue reemplazado por De Paul. “La verdad que muy contento, hay mucha emoción. Mucho trabajo de todo el equipo, de todo el grupo. Es algo único, nunca me tocó vivir algo de esto. Hay una fuerza de todo el equipo”.

“Primero que nada nosotros tratamos de representar a nuestra Argentina querida, de esta forma, pelearla hasta el último segundo, el mensaje de unión, de dejar la vida por esta camiseta”, acotó Lisandro Martínez.

Y coronó Emiliano “Dibu” Martínez: “Jugamos como una semifinal. Nos paso con Croacia [en Qatar]. Nos pusimos de frente, metimos tres y pudimos controlar. Jugamos con el cuchillo entre los dientes. Ahora queda disfrutar. Es muy difícil, casi imposible, salir campeón y volver a estar en una final. Un pasito más”.

Una semifinal para el infarto

La selección mostró desde el inicio una versión mucho más sólida que en sus últimas presentaciones. Presionó alto, recuperó rápido la pelota y dominó la posesión durante gran parte del primer tiempo, aunque le faltó profundidad para traducir ese control en situaciones claras de gol. Inglaterra, en cambio, optó por replegarse y solo logró inquietar con dos acciones de pelota parada, ambas resueltas con seguridad por Emiliano Martínez.

En el comienzo del segundo tiempo, la Argentina estuvo muy cerca de romper el cero.

A los 47 minutos, Julián Álvarez exigió a Jordan Pickford con un remate que el arquero dio rebote. Lionel Messi capturó la pelota y sacó un nuevo disparo, pero su definición se fue desviada.

La selección mostró desde el inicio una versión mucho más sólida que en sus últimas presentaciones Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

El primer golpe, sin embargo, fue de Inglaterra. A los 55 minutos, Morgan Rogers envió un centro desde la derecha, Nahuel Molina perdió la marca en el segundo palo y Anthony Gordon la empujó para el 1 a 0.

La desventaja no desordenó al equipo de Lionel Scaloni, que adelantó sus líneas y acorraló a Inglaterra contra su área. Pickford sostuvo la ventaja con una gran atajada ante un cabezazo de Nicolás González, luego el palo rechazó un remate de Alexis Mac Allister y, segundos después, el arquero inglés volvió a imponerse.

La igualdad llegó a los 85 minutos con un potente remate de Enzo Fernández desde fuera del área, que dejó sin reacción a Pickford SHAUN BOTTERILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La igualdad llegó a los 85 minutos con un potente remate de Enzo Fernández desde fuera del área, que dejó sin reacción a Pickford. A los 92, Lautaro Martínez conectó de cabeza un centro al área y selló la remontada.

Con este resultado, la Argentina enfrentará el domingo a España en la final del Mundial, en el estadio de Nueva Jersey, mientras que Inglaterra jugará el sábado ante Francia por el tercer puesto en Miami.