30 de marzo de 2020 • 12:25

La noticia impactó al mundo del fútbol argentino. Melody Pasini , la novia de Ricardo Centurión , murió el domingo por la mañana los 25 años tras sufrir un paro cardíaco mientras manejaba su auto, cuando se dirigía desde Puerto Madero, donde pasaba la cuarentena con su pareja, hacia la casa de sus padres en Lomas de Zamora. Ayer por la noche, el jugador de Vélez realizó una emotiva despedida con un posteo y hoy por la mañana envió otro desgarrador mensaje.

"Te voy amar siempre mi amor", publicó Centurión, con una foto de ambos sonriendo, en su cuenta de Instagram cuando la madrugada del lunes comenzaba a aparecer. Y luego, esta mañana, a través de Instagram Stories, escribió: "Me voy a morir de tristeza. No es justo. ¿Por qué no me llevaste a mi? Y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody".

En la publicación, el jugador recibió decenas de muestras de apoyo de compañeros, excompañeros, amigos, periodistas y personas cercanas de su entorno: Ángel Di María, Pocho Lavezzi, Marcelo Meli, Renzo Saravia, Nery Cardozo, Roger Martínez, Lucas Melano, Franco Fragapane, Rodrigo Battaglia, Pablo Migliore y Diego Laxalt, entre otros, fueron algunos futbolistas que le enviaron fuerzas.

La joven, fanática de Racing y novia del futbolista desde hacía más de cuatro años , tenía antecedentes cardíacos, tal como explicó su hermana Sol a través de Twitter : "Mi hermana no tuvo un accidente automovilístico, tuvo un paro cardíaco. Era trasplantada del corazón desde hace 13 años. Tuvo cáncer en el 2015, tres stent hace dos años, entre medio muchas complicaciones... era una guerrera, vivió como quiso y disfruto su vida al máximo".

Melody siempre estuvo cerca de Centurión y en el mundo del fútbol todos sabían que era un buen sostén para él. Lo acompañó en el paso del futbolista por el club Genoa (Italia), donde casi no jugó, y en México, cuando durante seis meses vistió la camiseta del Atlético San Luis. De hecho, fue ella quien anunció el regreso de Centurión a Racing, en 2018. En aquella oportunidad, utilizó su cuenta de Instagram para darles la primicia a los hinchas.

Si bien tuvieron algunas rupturas momentáneas en la pareja, siempre Melody sostuvo al ex Racing y Boca. Es más, ella fue una de las personas que lo empujó a aceptar la propuesta de Gabriel Heinze y Vélez después de volver de México, en un momento complejo de la carrera del jugador. El nuevo desafío de jugar en el fútbol argentino los trajo de vuelta a su departamento de Puerto Madero.

En estos últimos meses, contenido por su nuevo entrenador y su nuevo club, el talento de Centurión volvió a aflorar, lejos de la mala imagen que había quedado de él en su último paso por Racing. E staba bien y contento, se advertía. Ahora, la vida lo pone de frente a una situación trágica, inesperada: la muerte de Melody, su compañera.