Vélez vs. Argentinos, en los octavos del Clausura: en el Amalfitani insultaron a Tapia

Intensos, creativos y con buen pie. Uno de los encuentros más “parejos” que tienen los octavos de final del Torneo Clausura es protagonizado por Vélez y Argentinos, que terminaron en el cuarto lugar de la zona B y en el quinto de la A, respectivamente. Aunque no pudieron ser más regulares pese a sus atributos colectivos, no deja de causar altas expectativas de partidazo en el estadio José Amalfitani, con el arbitraje de Andrés Merlos. El vencedor de la llave jugará los cuartos ante el ganador del cruce entre Boca y Talleres de este domingo, en la Bombonera.

Luego de un recibimiento lleno de fuegos de artificio, llegó la catarata de insultos hacia el presidente de la AFA, Claudio Tapia: “¡Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p..., la p... madre que te parió!“. En las últimas horas cayó como una bomba la entrega del título a Rosario Central como ”Campeon de la Liga 2026″ por ser el mejor de la tabla anual, algo de lo que nadie en el fútbol argentino estaba al tanto de que pudiese ocurrir. Y, evidentemente, en cada estadio puede replicarse la furia. Incluso, con mayor énfasis a este inicial.