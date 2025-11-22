LA NACION

Vélez vs. Argentinos, en los octavos del Clausura: en el Amalfitani insultaron a Tapia

En Liniers se miden el cuarto de la zona B y el quinto de la A, respectivamente; la gente no dejó pasar de largo el insólito título para Central.

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Guillermo Barros Schelotto le impuso buena parte de su impronta a un Vélez que fue campeón hace casi un año de la mano de Gustavo Quinteros, pero luego entró en un bache de muy malos resultados.
Guillermo Barros Schelotto le impuso buena parte de su impronta a un Vélez que fue campeón hace casi un año de la mano de Gustavo Quinteros, pero luego entró en un bache de muy malos resultados.Marcos Brindicci - LA NACION

Intensos, creativos y con buen pie. Uno de los encuentros más “parejos” que tienen los octavos de final del Torneo Clausura es protagonizado por Vélez y Argentinos, que terminaron en el cuarto lugar de la zona B y en el quinto de la A, respectivamente. Aunque no pudieron ser más regulares pese a sus atributos colectivos, no deja de causar altas expectativas de partidazo en el estadio José Amalfitani, con el arbitraje de Andrés Merlos. El vencedor de la llave jugará los cuartos ante el ganador del cruce entre Boca y Talleres de este domingo, en la Bombonera.

Luego de un recibimiento lleno de fuegos de artificio, llegó la catarata de insultos hacia el presidente de la AFA, Claudio Tapia: “¡Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p..., la p... madre que te parió!“. En las últimas horas cayó como una bomba la entrega del título a Rosario Central como ”Campeon de la Liga 2026″ por ser el mejor de la tabla anual, algo de lo que nadie en el fútbol argentino estaba al tanto de que pudiese ocurrir. Y, evidentemente, en cada estadio puede replicarse la furia. Incluso, con mayor énfasis a este inicial.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Bielsa admite errores pero sigue en Uruguay: “Si los jugadores quieren que me vaya, vienen y me lo dicen”
    1

    Marcelo Bielsa se hizo responsable de la paliza sufrida por Uruguay ante Estados Unidos, pero no renuncia

  2. Así quedó conformado el cuadro de semifinales del Mundial Sub 17 Qatar 2025
    2

    Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial Sub 17 2025

  3. Lanús se muda en busca del sueño, con 60 micros, 18 aviones y casi 15.000 hinchas: "Esto lo supera todo"
    3

    Los hinchas de Lanús invaden Asunción para la final de la Copa Sudamericana

  4. Cuándo juega Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025
    4

    Cuándo juega Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025: día, hora y TV

Cargando banners ...