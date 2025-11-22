Vélez vs. Argentinos, en los octavos del Clausura: en el Amalfitani insultaron a Tapia
En Liniers se miden el cuarto de la zona B y el quinto de la A, respectivamente; la gente no dejó pasar de largo el insólito título para Central.
- 2 minutos de lectura'
Intensos, creativos y con buen pie. Uno de los encuentros más “parejos” que tienen los octavos de final del Torneo Clausura es protagonizado por Vélez y Argentinos, que terminaron en el cuarto lugar de la zona B y en el quinto de la A, respectivamente. Aunque no pudieron ser más regulares pese a sus atributos colectivos, no deja de causar altas expectativas de partidazo en el estadio José Amalfitani, con el arbitraje de Andrés Merlos. El vencedor de la llave jugará los cuartos ante el ganador del cruce entre Boca y Talleres de este domingo, en la Bombonera.
Luego de un recibimiento lleno de fuegos de artificio, llegó la catarata de insultos hacia el presidente de la AFA, Claudio Tapia: “¡Chiqui Tapia botón, sos un hijo de p..., la p... madre que te parió!“. En las últimas horas cayó como una bomba la entrega del título a Rosario Central como ”Campeon de la Liga 2026″ por ser el mejor de la tabla anual, algo de lo que nadie en el fútbol argentino estaba al tanto de que pudiese ocurrir. Y, evidentemente, en cada estadio puede replicarse la furia. Incluso, con mayor énfasis a este inicial.
🔥🇦🇷 Los HINCHAS de #Velez CANTARON contra el Chiqui Tapia en la previa del partido ante #ArgentinosJuniors.— Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) November 22, 2025
🗣️ “CHIQUI TAPIA BOTÓN”. pic.twitter.com/Tdt8QDCYZQ
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Velez Sarsfield
Aclamado. En qué canal pasan Vélez vs. Argentinos Juniors, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025
En el Amalfitani. Vélez vs. Argentinos, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online
En Vélez. Chayanne en Argentina: cuál es la nueva fecha y cuándo se pueden comprar las entradas
- 1
Marcelo Bielsa se hizo responsable de la paliza sufrida por Uruguay ante Estados Unidos, pero no renuncia
- 2
Así quedó el cuadro de semifinales del Mundial Sub 17 2025
- 3
Los hinchas de Lanús invaden Asunción para la final de la Copa Sudamericana
- 4
Cuándo juega Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025: día, hora y TV