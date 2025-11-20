Guillermo Barros Schelotto, la final con Vélez ante Argentinos y qué pidió a raíz del título dado a Central

“Está tranquilo”, dice alguien que pispea la práctica con nubes amenazantes en la Villa Olímpica. La referencia es para Guillermo Barros Schelotto, DT de Vélez que este sábado disputará los octavos de final del torneo Clausura ante Argentinos Juniors, en uno de los partidos más atrapantes del fin de semana por realidades y propuestas de ambos equipos. Y cuando el Mellizo aparece en la conferencia de prensa confirma la definición. Su equipo lo representa y afrontará un duelo de esos que le gustan jugar.

“Vamos a jugar dos equipos que proponen un juego ofensivo, que no demoran el juego, que no hacen tiempo. Dos equipos que van a salir a atacar”, describe Barros Schelotto analizando también el rival, el conjunto de Nicolás Diez. “Juega muy bien, fue uno de los finalistas de la Copa Argentina, pero nosotros también tenemos nuestras armas. Entiendo que llegamos en un buen momento y serán de esos partidos lindos para jugar, con mucho ida y vuelta, con muchos goles”, vaticina.

Y agrega: “Llego muy ilusionado a esta definición. El nivel de juego del equipo fue de menor a mayor desde que asumimos en Vélez y el equipo dijo presente incluso en momentos complicados. En las finales por las dos copas y antes también, con personalidad y actitud para afrontar las situaciones. Argentinos es uno de los equipos que mejor ha jugado, pero el fútbol argentino tiene mucha paridad. Ojalá podamos hacer un buen partido y consigamos merecer pasar a la próxima etapa”. Esta última frase no es menor viniendo del Mellizo. Está siempre pendiente de las formas, no sólo de cómo se consiguen los resultados. Otro entrenador podría decir simplemente “ojalá podamos ganar”, el plus en el caso del entrenador de Vélez es decir: “Ojalá merezcamos pasar”.

Guillermo Barros Schelotto con Cavanagh, Magallán, Aliendro y Romero, en una práctica de Veélz Prensa Vélez

En la mañana del jueves hubo trabajos tácticos a puertas cerradas pensando en Argentinos, también con la confianza para el DT que recupera soldados para un tramo que no permitirá errores en la definición del Clausura: “Recuperamos a Elías Gómez, que cumplió con la suspensión, también entrenaron con normalidad y a la par Mammana y Braian Romero. Van a estar concentrados y después terminaremos de definir bien el equipo, ver para cuántos minutos están. Llegamos bien”, explicó el entrenador.

Vélez definirá los octavos de local porque terminó 4° en la Zona B, mientras que el Bicho finalizó 5° en la A. El Fortín sintió la falta de gol en los últimos partidos, ya que no convirtió en las fechas 14, 15 y 16 del Clausura frente a Talleres (0-1), Gimnasia y Esgrima La Plata (0-2) y River (0-0) Las últimas anotaciones fueron ante Sarmiento, en Junín, por la fecha 13, en la victoria por 2-0 por los goles de Lanzini y Pizzini. Pero eso no le preocupa al Mellizo: “Creamos situaciones. Contra Gimnasia no jugamos bien pero tuvimos dos tiros en los palos, contra Talleres no merecimos perder y contra River todo el estadio gritó ‘gol’ la de Cavanagh -el cabezazo apenas desviado en el segundo palo- Quizás inconscientemente hubo una relajación en el equipo o el DT después de haber conseguido la clasificación a los playoffs del Clausura, pero el equipo dijo presente en los partidos que jugó, mantuvo el estilo y la búsqueda. Nos faltó estar más finos”.

Guillermo Barros Schelotto opinó sobre el supuesto reconocimiento que recibirá Rosario Central tras dominar la tabla anual del 2025 del Fútbol Argentino.



Sobre este mismo punto agregó: “Es importante tener el arco abierto, pero hasta hace un par de partidos teníamos uno de los equipos más goleadores. Lo que sí me parece es que se ven pocos goles desde afuera del área, no sólo en la Argentina sino a nivel Mundial, como si se apostara más a la gambeta, a los duelos individuales, a los centros, a desequilibrar por ahí, pero esperemos ante Argentinos volver a convertir, ya sea con un remate desde afuera o desde adentro del área”.

Mucho se habla en el fútbol argentino sobre los arbitrajes y la influencia del VAR. Vélez no tiene buenos antecedentes con Andrés Merlos, el juez del partido ante Argentinos. Guillermo Barros Schelotto, de todas formas, cortó cualquier posibilidad de polémica: “No tengo temor por fallos en contra y no tengo ningún resentimiento con respecto al arbitraje. Tengo buena relación con él dentro y fuera de la cancha. Hay errores pero de todos los protagonistas, es la vida misma. Creo en la honestidad de los árbitros, sino no estaría acá, y espero que después del partido sólo se hable de fútbol”.

¿Se planifica diferente un partido que puede tener alargue? “No, más allá de que sabemos que por reglamento podríamos tener un cambio más en caso de que se jueguen 30 minutos adicionales, el planteo va direccionado en ganar en los 90. Después se verá cómo se va dando el desarrollo. Y siguió: ”Como jugador me tocó más jugar finales que eran con ida y vuelta, partido y revancha, que finales únicas, sabemos que el que gana pasa y el que pierde termina, pero estamos enfocados en ganar y hacer un buen partido".

Guillermo Barros Schelotto dando indicaciones en el último partido de Vélez ante River, por el torneo Clausura Marcos Brindicci - LA NACION

¿Y los penales? “Hmmm. Me pasó como jugador. Vos podés practica el sistema táctico, qué hacer cuando el rival se mueva en determinada zona. Pero es muy difícil practicar los penales porque los contextos son siempre diferentes luego en los partidos. Cuando arrancaba caminando desde el círculo central a ejecutar tenía una idea en la cabeza y siempre después termina cambiando para el otro lado, jajaja. Es que llegás ahí, acomodás la pelota y vas cambiando sensaciones, ves el arquero que se está moviendo para un lado o lo ves grandote y decís ‘tengo que patear fuerte’... La personalidad en ese momento te juega un 70 u 80%. Después la calidad que tengas para golpear la pelota ¿no?“.

“Se te ve disfrutar dirigir a Vélez más allá de algunos enojos durante los partidos. ¿Es así? ¿En tu mente coincide con lo que marca tu semblante?“, le preguntó LA NACION. Y Guillermo respondió: ”Me siento muy cómodo en el club, siento mucho apoyo de la dirigencia, tengo buena relación con los jugadores, con el plantel y hasta con el periodismo... (risas) Estoy muy cómodo, estoy muy bien. Estamos en un momento en donde podemos construir desde lo futbolístico y el equipo me representa".

-Vélez es un equipo que te representa en función de tus gustos futbolísticos: es protagonista, lanza a los laterales, presiona alto, puede llegar al gol con una transición rápida y ataque vertical, o también juntando pases de manera escalonada y con muchos futbolistas respaldando ese ataque. ¿Qué le faltaría para que termine de llenarte al 100% el estilo?

Guillermo Barros Schelotto en un entrenamiento de Vélez Prensa Vélez

-Lograr todo eso hacerlo los 90 minutos o durante 15 partidos seguidos. Y eso se logra a través del tiempo de entrenamientos y partidos, pero estamos en línea con lo que nos gusta ver. Después también los adversarios juegan, hay matices porque el fútbol argentino es complejo, hay lesiones, altibajos emocionales, anímicos, físicos y futbolísticos, los rivales cambian también. Incluso me gustarían jugar más partidos, quizás si hubiera un torneo estilo Copa -como el de ahora- y otro más largo estaría mejor, pero siempre me gusta jugar y competir. Los 16 equipos que se clasificaron para los playoffs del torneo tienen ilusiones de alcanzar el objetivo, son difíciles. Me gusta competir tratando de jugar bien, armando un buen equipo, mereciendo ganar.

Por último le preguntaron sobre el título que le dieron a Rosario Central, confirmado por la AFA, por ser el equipo que más puntos sumó en 2025. “Me sorprende, no la pregunta sino la situación. No sé cuál fue el sentido... Se querrá utilizar ese título que hoy se le da a Central por haber sido el equipo con más puntos en el año, un reconocimiento. Y quizás en el tiempo tendrá ese reconocimiento. A mí me tocó jugar en Estados Unidos y ahí se le da un título al equipo que más puntos suma en todo el año (campeón del Supporters Schield). Tiene un reconocimiento ahí, pero acá no lo había. ¿Lo hay ahora? ¿Y le pagan también? ¿A los jugadores y al cuerpo técnico? (risas). Hay que ver si es retroactivo a Vélez... ¿Qué pienso? Tiene que ser retroactivo a Vélez“, sostuvo con respecto a que el Fortín fue el equipo que más unidades sumó en la tabla anual de 2024.