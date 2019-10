Bale optó por no frenar pese al pedido de un niño que quería una foto con él Crédito: Captura de TV

30 de octubre de 2019 • 11:49

Es un momento crítico en la carrera profesional de Gareth Bale. A los 30 años, se encuentra envuelto en diferentes cuestionamientos por sus reiteradas lesiones, su falta de liderazgo y el irregular rendimiento que ha mostrado en el último tiempo en Real Madrid. Sin poder jugar desde el 13 de octubre, tras sufrir un edema en el sóleo de su pierna izquierda durante la fecha FIFA con Gales, el delantero realizó un viaje a Londres por "motivos personales" y en su regreso protagonizó un acto que derivó en muchas críticas en las redes sociales.

Al aterrizar ayer en el Aeropuerto de Barajas en Madrid, un niño lo estaba esperando para intentar sacarse una foto con él. "Por favor, mi hijo te quiere mucho", le dijo la madre a Bale, mientras el pequeño lo corría a su lado. Pero el atacante de Real Madrid hizo caso omiso al pedido, nunca se quitó los auriculares y tan solo atinó a mirar hacia un costado levemente, lo que generó hasta la intervención de los periodistas que se encontraban allí.

"Fírmale, Bale", le dijo uno de los reporteros de la televisión española, mientras que otro le consultó: "Bale, tienes a niños aquí, ¿quieres firmarles?". Nada funcionó, ya que el jugador siguió camino con el celular en su mano sin hacer declaraciones ni frenar tan solo unos segundos para cumplirle el deseo al niño.

Así, al darse a conocer el video de lo sucedido, su actitud derivó en un fuerte repudio de los fanáticos. "Negarle una firma a un niño le retrata, hay que ser gilipollas, cinco segundos hubieran sido", comentó un usuario en Twitter. "Esto es para que el Real Madrid, que le paga una millonada, le de un toque o directamente lo mande a su casa", agregó otro, que luego derivó en un comentario determinante: "Que le vaya muy bien a donde vaya, en serio. Pero no debería jugar 1 minuto más en el Madrid. Pasa de todo. Nos ha decepcionado a todos".

Bale, un jugador que vive en una burbuja

Ausente en los últimos dos partidos de Real Madrid, hoy tampoco estará en el encuentro frente a Leganés por la undécima fecha de La Liga luego de ausentarse de la práctica del lunes por su viaje a Inglaterra del que regresó ayer. De acuerdo a datos que compartió el Diario Sport, el galés solo jugó el 53% de los minutos posibles desde su llegada en 2013 a Real Madrid, club que pagó alrededor de 100 millones de euros por su ficha.

En el inicio de su séptima temporada en Madrid, Bale concedió hace pocos días una extensa entrevista con el medio británico The Telegraph y relevó que "vive en una burbuja" sin conocer mucho de lo que sucede a su alrededor. Así, por ejemplo, reconoció desconocer de qué se trata el Brexit del Reino Unido. "Las noticias sobre el Brexit las miro con su relación en términos financieros. Me afecta de alguna manera por mis inversiones pero no lo leo la mayoría de las tonterías que se escriben. Realmente no sé el 99% de lo que pasa con el Brexit", comentó el galés.

"Ya siquiera sé quién es el primer ministro del Reino Unido. No tengo ni idea. ¿Boris Johnson? Ahí lo tienes, no lo sabía. ¿Ese no era el alcalde?", agregó el futbolista. "No puedo hablar de algo en lo que no estoy interesado. Yo sigo el golf, ¿quieres que te diga quién es el número uno del mundo? Cuando todo esto termine, me veo jugando en un campo de golf, por supuesto. Estoy en un momento de mi carrera que, con 30 años, he de comenzar a prestarle atención a cosas que no sean fútbol para estar listo cuando me retire".