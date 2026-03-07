Golazo de Lamine Yamal para el líder Barcelona, que le sacó cuatro puntos de ventaja a Real Madrid

Barcelona dijo presente y ganó este sábado ante Atlhetic de Bilbao por 1-0 con un golazo de Lamine Yamal, su figura. Eliminado entre semana en semifinales de Copa del Rey, el equipo culé ahogó sus penas con una victoria que igual tiene su importancia en San Mamés ya que con el éxito mantiene la diferencia en la cima de cuatro puntos con respecto a Real Madrid en el campeonato español.

El partido estelar de esta 27ª fecha del campeonato español, un clásico entre dos equipos que siempre han estado en primera y que han protagonizado varias finales de Copa y Supercopa en los últimos años, respondió a las expectativas por su intensidad, igualdad y ocasiones en ambos arcos.

El golazo de Yamal

Desde que en el segundo 19, tras el silbatazo inicial, el barcelonista Joao Cancelo, en un intento fallido de despeje, estrelló un balón en el travesaño defendido por su compañero Joan García, hasta prácticamente el final del partido se mantuvo emoción.

Pero la calidad técnica del astro culé Lamine Yamal resultó decisiva, cuando el extremo internacional español sacó un disparo con rosca con la zurda dentro del área que dio en el palo y se metió en el ángulo superior derecho del arco de su compañero en la selección española, Unai Simón, cuando iban 23 minutos de la segunda etapa.

El gol supuso un mazazo moral para el equipo local, también eliminado entre semana en la antesala de la final de Copa ante la Real Sociedad, y que hasta ese momento había sabido contener a los hombres de Hansi Flick e incluso poner en aprietos a su zaga.

Hansi Flick, DT de Barcelona, festeja el golazo de Lamine Yamal mientras mira a su figura

El técnico alemán utilizó el recambio con la mira puesta en el partido del martes ante el Newcastle en los octavos de final de la Champions League. Como resultado, su equipo fue protagonista de una primera parte inconexa, generando pocas ocasiones y muy lejos de su mejor versión fluida en ataque. Ferran Torres naufragó en la punta, falto de efectividad en 2026, y el Athletic dispuso de las ocasiones ligeramente más claras en la primera mitad. El equipo de Ernesto Valverde llegó a marcar antes del descanso, pero Iñaki Williams incurrió en fuera de juego antes de definir y el tanto fue anulado.

En la segunda parte, Barcelona pidió la expulsión de Alejandro Rego por una falta sobre Dani Olmo, mientras que los jugadores del Athletic reclamaron la roja para Pau Cubarsí por derribar al mayor de los hermanos Williams, pero el árbitro lo resolvió mostrando la tarjeta amarilla en ambos casos.

Lo mejor del partido

García realizó una buena parada para negar el gol a Oihan Sancet al inicio de la reanudación.Hasta que la talentosa conexión entre Pedri, suplente de inicio, y Yamal supuso el 19º gol esta temporada entre todas las competiciones para el joven extremo.Fue el único momento de auténtica brillantez del partido y bastó para decidirlo.

Al final, los tres puntos mantienen a Barcelona en lo más alto de la tabla con cuatro puntos sobre el Real Madrid, que había ganado el viernes 2-1 en Vigo al Celta, gracias a un tanto del uruguayo Fede Valverde en el descuento.

