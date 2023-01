Gareth Bale anunció su retiro del fútbol a los 33 años: sus brillantes años en Real Madrid y su locura por el golf

escuchar

Gareth Bale anunció su retiro del fútbol a sus 33 años de edad. El futbolista galés comunicó su decisión a través de dos posteos hechos en sus redes sociales. Uno de ellos fue dirigido a todos sus seguidores en el mundo, mientras que el otro fue destinado a toda su nación. Dueño de una exitosa carrera, tuvo un glorioso paso por Real Madrid, donde ganó un total de 19 títulos incluidas cinco Champions League y cuatro Mundiales de clubes. Su última aparición futbolística fue en el Mundial Qatar 2022, representando a Gales, pero previo a eso se coronó campeón de la MLS con Los Angeles FC.

Tanto en Twitter como en Instagram, Bale publicó dos extensos textos para anunciar que dejará de jugar al fútbol. En el primero de ellos, explicó cómo fue que tomó la decisión de abandonar la práctica deportiva y todo su orgullo: “Después de una consideración cuidadosa y reflexiva, anuncio mi retiro inmediato del fútbol de clubes e internacional. Me siento increíblemente afortunado de haber realizado mi sueño de practicar el deporte que amo. Realmente me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. El más alto de los máximos en 17 temporadas , que será imposible de replicar, sin importar lo que me depare el próximo capítulo. Desde mi primer toque en Southampton hasta mi último con Los Angeles FC y todo lo demás, dio forma a una carrera en el club por la que tengo un inmenso orgullo y gratitud. Jugar y capitanear a mi país 111 veces ha sido realmente un sueño hecho realidad”.

Gareth Bale brilló con la camiseta de Real Madrid, club en el que ganó 19 títulos

En su carta, también le agradeció a todos los equipos en los que jugó: “Mostrar mi gratitud a todos aquellos que han jugado su papel a lo largo de este viaje, se siente como una imposibilidad. Me siento en deuda con muchas personas por ayudarme a cambiar mi vida y dar forma a mi carrera de una manera que nunca podría haber soñado cuando comencé a los 9 años. A mis clubes anteriores, Southampton, Tottenham, Real Madrid y finalmente LAFC. Todos mis gerentes y entrenadores anteriores, personal de trastienda, compañeros de equipo, todos los fanáticos dedicados, mis agentes, mis increíbles amigos y familiares, el impacto que ha tenido es inconmensurable”.

Además, reconoció a todos los que estuvieron cerca suyo y tuvieron que ver con las 17 temporadas en las que se desarrolló como futbolista: “Mis padres y mi hermana, sin su dedicación en esos primeros días, sin una base tan sólida, no estaría escribiendo esta declaración en este momento, así que gracias por ponerme en este camino y por su apoyo inquebrantable. Mi esposa y mis hijos, su amor y apoyo me han sostenido. Justo a mi lado en todos los altibajos, manteniéndome conectado a tierra en el camino. Me inspiras a ser mejor y te enorgullezco. Entonces, sigo adelante con anticipación a la siguiente etapa de mi vida. Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura…”, cerró.

Luego realizó otro comunicado. En el mismo se dirigió directamente a todos los galeses, debido a que su retiro también se da del seleccionado británico. Allí se respondió a sus propias preguntas sobre lo que significó vestir la camiseta de Los Dragones Rojos: “A mi familia galesa. Mi decisión de retirarme del fútbol internacional ha sido, con mucho, la más difícil de mi carrera. ¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y equipo? ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida? ¿Cómo puedo poner en palabras lo que sentí, cada vez que me puse esa camiseta galesa? Mi respuesta es que no podría hacer justicia a ninguna de esas cosas, simplemente con palabras. Pero sé que cada persona involucrada en el fútbol galés siente la magia y se ve impactada de una manera tan poderosa y única, así que sé que sientes lo que yo siento, sin usar ninguna palabra”.

Con la selección de gales, Bale disputó 111 partidos y marcó 40 goles . Además, jugó dos Eucocopas (2016 y 2020) y el Mundial de Qatar 2022. Sobre su camino en el seleccionado, expresó: “Mi viaje en el escenario internacional es uno que ha cambiado no solo mi vida sino también quién soy. La fortuna de ser galés y ser seleccionado para jugar y ser el capitán de Gales me ha dado algo incomparable con todo lo que he experimentado. Me siento honrado y honrado de haber podido desempeñar un papel en la historia de este increíble país, de haber sentido el apoyo y la pasión del muro rojo, y de haber estado juntos en lugares inesperados y sorprendentes. Compartí camerino con muchachos que se convirtieron en hermanos y personal de trastienda que se convirtió en familia, jugué para los entrenadores más increíbles y sentí el apoyo y el amor eternos de los fanáticos más dedicados del mundo. Gracias a cada uno de ustedes por estar en este viaje conmigo”.

Por último, cerró su segundo comunicado con mucho sentimiento sobre la selección: “Así que por ahora doy un paso atrás, pero no me alejo del equipo que vive en mí y corre por mis venas. Después de todo, el dragón de mi camisa es todo lo que necesito. Juntos más fuertes “.

Wales' forward #11 Gareth Bale celebrates scoring his team's first goal during the Qatar 2022 World Cup Group B football match between USA and Wales at the Ahmad Bin Ali Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on November 21, 2022. (Photo by NICOLAS TUCAT / AFP) NICOLAS TUCAT - AFP

Su carrera como futbolista tuvo inicio en Southampton. Sus buenos rendimientos hicieron que Tottenham compre su pase por 7,50 millones de euros en 2007. En los Spurs, deslumbró durante seis temporadas. Sobre todo con su velocidad por el carril izquierdo y por la potencia de sus remates. Eso le valió su pase a Real Madrid, por un total de 100 millones de euros, en el año 2013. En la Casablanca brilló y tuvo sus mejores momentos como futbolista. Allí disputó 258 partidos y marcó 106 goles.

Además, ganó 19 títulos: en el plano nacional ganó tres Ligas de España, tres Supercopas de España, una Copa del Rey. A nivel internacional levantó , cuatro Mundiales de clubes, tres Supercopas de Europa y cinco Champions League. El último recuerdo imborrable será su golazo de tijera a Liverpool, en la final de la edición 2018, en Kiev donde además anotó un tanto más.

En 2020 y luego de siete años repletos de gloria aunque con una última etapa plagada de lesiones y de varias críticas, Real Madrid lo cedió a préstamo nuevamente a Tottenham Hotspur hasta junio de 2021. Una vez esta finalizado ese préstamo volvió al Merengue, donde estuvo una temporada más. En junio de 2022 confirmó su llegada a Los Angeles FC, equipo de la MLS norteamericana en el que conquistó el título. Sus últimos partidos como jugador fueron para el seleccionado de Gales, en el Mundial de Qatar 20220, donde quedó afuera en la etapa de grupos. En la última Copa del Mundo Bale fue quien convirtió el único tanto de su equipo y fue ante Estados Unidos.

El último equipo de Gareth Bale fue Los Ángeles FC donde disputó una temporada y se consagró campeón de la MLS

Su amor por el golf

En Real Madrid lo acusaron una y otra vez de falta de profesionalismo. El futbolista Gareth Bale nunca pudo ocultar su debilidad: siempre le gustó más el golf que el deporte que lo convirtió en famoso y multimillonario. “Me encanta ver golf hasta altas horas de la noche. Lo que más me inspira es cómo los mejores jugadores del PGA Tour pueden jugar bajo una presión tan grande, especialmente en un deporte donde el margen de error y la diferencia entre un buen y un mal tiro es muy pequeña”, argumentó alguna vez el galés.

También, expresó con respecto al gol: “Me quito stress jugándolo, o estando en casa con amigos y seres queridos. Para las presiones de ser un futbolista profesional, encuentro relajación en las cosas sencillas”, comentó el atacante, que desde que Florentino Pérez había pagado por él la cifra récord de 100 millones de euros en agosto de 2013, sufrió un total de 32 lesiones y el rechazo creciente de los hinchas debido a su ausentismo laboral en el club.

Varias veces fue captado por las cámaras de TV haciendo movimientos de swings de golf imaginarios durante sus entrenamientos de fútbol. Nunca se preocupó demasiado en que se mezclaran sus intereses, dentro de su responsabilidad como deportista. Y más de una vez cruzó la raya, como el 20 de noviembre de 2019, cuando celebró la clasificación de su selección para la Eurocopa de 2020 con una polémica bandera en la que se leía “Gales, golf, Madrid, en ese orden”, un slogan que le trajo problemas en Real Madrid, y que luego se transformó en un cántico popularizado por los seguidores galeses.

La bandera polémica con autoría de Gareth Bale: "Gales, Golf, Madrid, en ese orden"

¿Cómo fue aquel episodio? Enseguida después de consumar aquella victoria ante Hungría por 2 a 0, Bale celebró el ticket al máximo torneo europeo de selecciones y no dudó: agarró, agitó y posó con la bandera que hacía referencia a su verdadero orden de prioridades, según confirmaba uno de sus compañeros de club, el montenegrino Predrag Mijatovic. “Él piensa primero en la selección de Gales, luego en el golf y después, en el Madrid. No he hablado con él, pero es lo que me transmite”, respondió Mijatovic, al ser preguntado por el rendimiento de Bale en el conjunto merengue. Tanto se popularizó el cántico que comenzaron a fabricarse banderas con esa inscripción. Para bajar la polémica que se generó entonces, su representante Jonathan Barnett aseguró que era “ridículo” que se lo criticara tanto a Bale por su festejo y aseguró que esa bandera “iba destinada a los medios”. Además, según el agente, Bale no se mostró preocupado por las reacciones.

Empujado por su polémica frase “Gales, Golf y Madrid. En ese orden”, y en sintonía con su compromiso con el golf, el galés fue elegido en febrero de este 2022 como nuevo embajador global de The R&A con el objetivo de apoyar y promocionar las actividades de la entidad rectora. Siempre necesitado de caras marketineras, y más ahora, en plena grieta por la irrupción del LIV Golf Series, la organización recurrió a un personaje superpopular que tiene más de 100 millones de seguidores en sus redes sociales para colaborar en la promoción de distintas campañas y programas, dirigidos especialmente a jóvenes y mujeres de todo el mundo.

NEWPORT, WALES - JULY 04: Footballer Gareth Bale takes a shot during the annual Celebrity Cup golf tournament at Celtic Manor Resort on July 4, 2015 in Newport, Wales. The Celebrity Cup sees celebrities from England, Wales, Ireland and Scotland competing against each other. (Photo by Matthew Horwood/Getty Images) Matthew Horwood - Getty Images Europe

“El golf es un deporte increíble y siempre he tenido la ambición de impulsar a más personas a practicarlo. Este es un movimiento realmente emocionante por parte de The R&A y me honra poder jugar un papel importante en su esfuerzo para inspirar a personas de todas las edades a probarlo”, aseguró el ahora exfutbolista, que además es socio de la división golfística de la empresa de representación ICM Stellar Sports. Phil Anderton, jefe de desarrollo de The R&A, destacó su capacidad de traccionar este deporte gracias a su popularidad en el fútbol: “La pasión de Gareth por el golf es clave para todos y desempeñará un papel influyente en el apoyo de las nuevas iniciativas. Queremos llegar a nuevas personas que aún no son conscientes de los grandes beneficios que ofrece el golf, incluidos la salud y el bienestar. Creemos que modelos a seguir como Gareth ayudarán a inspirar a más mujeres y jóvenes. Vemos un gran potencial en este enfoque y trabajamos para lograr acuerdos similares con otras personalidades influyentes”.

En el vestuario de Real Madrid le pusieron un apodo lógico: “El Golfista”. Sus tentáculos en el golf se expandieron de manera decidida: en los dos últimos dos años fue la cara visible del Abierto de Gales, una de las fechas del DP World Tour (ex Tour Europeo) y respaldó a esta cita en el Celtic Manor Resort de manera oficial. El director ejecutivo de la gira mencionó: “Tener a una estrella reconocida a nivel mundial como Gareth Bale es fantástico, tanto para el torneo como para el crecimiento del golf en Gales, así como para la mayor conciencia que genera su perfil. Es un gran partidario de nuestro circuito y del golf en general, y en su rol como Embajador Global de The R&A, está ayudando a llevar nuestro deporte a audiencias nuevas y diferentes”.

Pero además, para dejar más que claro su raigambre golfística, abrió dos bares temáticos en Cardiff y Bristol a los que bautizó “Par 59″. Son dos locales premium, con capacidad para 400 personas, una cocina independiente, espacio para cenas informales y relajadas y dos campos de minigolf diseñados a medida con 9 hoyos cada uno. La experiencia consiste en comer y medir habilidades en distintas estaciones. “Amo el golf porque es un deporte en el que podés jugar contra cualquiera en función del handicap. Siempre podés armar buenos partidos más allá del nivel. Podés jugar solo o acompañado y te demanda un aprendizaje que nunca termina”, menciona Bale, el “golfista latente” que ahora, como exjugador de fútbol, tendrá la posibilidad de dedicarse mucho más.

LA NACION