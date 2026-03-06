Celta lanzó una campaña global para encontrar la camiseta que Madonna usó en su show de 1990 en Vigo

La derrota frente a Real Madrid por la liga española quedó este viernes en un segundo plano en el estadio Balaídos. Antes del encuentro, Celta de Vigo puso en marcha una singular campaña internacional para localizar una camiseta del club que Madonna utilizó sobre el escenario en 1990, durante un recital en su cancha, que marcó a la ciudad. Treinta y seis años después de aquella noche, la institución gallega pidió ayuda pública para encontrar la prenda que se convirtió en una imagen icónica de su historia.

El episodio se remonta al 29 de julio de 1990, cuando Madonna llegó a Vigo para ofrecer uno de los conciertos de la gira Blond Ambition. La presentación se realizó en el estadio Balaídos y quedó registrada como el primer gran recital internacional organizado en la ciudad. En medio del espectáculo, la cantante apareció con una camiseta celeste de Celta sobre el famoso corsé rosa diseñado por Jean Paul Gaultier. La escena dio origen a una fotografía que, con el paso del tiempo, adquirió carácter mítico para los simpatizantes del club.

La icónica foto de la cantante Madonna con la camiseta de Celta de Vigo en 1990 Instagram

La prenda llevaba el número 5 del exfutbolista Juan Manuel Espinosa, un jugador muy recordado en la institución y fallecido en octubre del año pasado. Con los años, la imagen de la artista con la camiseta celeste trascendió el recuerdo del recital y pasó a formar parte del imaginario del club y de la ciudad de Vigo.

Ante ese valor simbólico, la presidenta Marián Mouriño decidió impulsar una búsqueda pública. El miércoles difundió una carta abierta dirigida a la cantante estadounidense en la que explicó el significado de aquel momento para los hinchas de Celta y pidió colaboración para ubicar la camiseta.

“Querida Madonna, te escribo esta carta porque necesitamos tu ayuda. El 29 de julio de 1990 actuaste en el estadio del Celta de Vigo, el club del que soy presidenta. Aquella noche llevaste puesta nuestra camiseta celeste”, escribió Mouriño en el comienzo del mensaje. La dirigente destacó que aquella escena quedó grabada en la memoria colectiva del club. “Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego. Muchos ven en todo esto una simple anécdota, pero a mí me gusta pensar que nada sucede por casualidad”, señaló.

En el texto, la presidenta también explicó que la institución había intentado localizar la prenda durante años mediante gestiones privadas, aunque sin éxito. Frente a ese estancamiento, el club decidió abrir la búsqueda al público y convocar a simpatizantes y coleccionistas a aportar información sobre el posible paradero.

“Para nosotros no es un capricho; es un acto de memoria. Es parte del patrimonio emocional del club”, sostuvo Mouriño. Celta habilitó además un espacio en su página oficial para que cualquier persona pueda enviar datos que permitan rastrear la camiseta.

Campo de juego Celta de Vigo, con una gigantografía de la famosa foto de Madonna con la camiseta Instagram

La iniciativa tuvo su primer capítulo simbólico en la previa del encuentro frente al Madrid. En la conferencia de prensa un día antes del partido, el entrenador de Celta, Claudio Giráldez, valoró la propuesta del club y el vínculo simbólico con la historia de Vigo. “Ojalá pueda venir. Era muy niño cuando fue el concierto y es una pena no haberlo vivido. Me hubiese gustado estar. Creo que es una idea original que conecta a la gente del Celta de aquella época con la de ahora y también refuerza la figura de un icono social y musical como Madonna”, expresó el técnico.

En Balaídos, la Orquesta Folk de Galicia SonDeSeu interpretó una versión de Like a Prayer como homenaje a la artista antes del inicio del juego, junto con un video previo de aquel famoso show. Luego, los jugadores de Celta salieron al campo con camisetas que incluían un mensaje directo: “Madonna vos la tenés?”.

A musical message for you, @Madonna



The authenticity and passion of your music, with the heart and tradition of ours.



Would you help us? Do you have it? pic.twitter.com/v9IemlC9wM — Celta (@RCCelta) March 6, 2026

El gesto buscó amplificar la campaña y llevar la búsqueda a una audiencia global. La historia ya circula en medios internacionales como The New York Times y en redes sociales, donde el club insiste en una pregunta simple que mezcla nostalgia, marketing y memoria: si la reina del pop conserva todavía aquella camiseta celeste que usó en Vigo hace más de tres décadas.

Para Celta, que perdió en el tiempo de descuento 2-1 ante Real Madrid —goles de Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde; descontó Borja Iglesias para el local—, la respuesta podría rescatar mucho más que una prenda deportiva. El club entiende que se trata de una pieza única de su historia cultural, nacida en una noche de música y fútbol que transformó una postal de concierto en una reliquia emocional para toda una ciudad.

Resumen del partido