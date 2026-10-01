El día después de la salida de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal: la posible sanción y los detalles que desataron el escándalo

Desde el momento que Cristiano Ronaldo abandonó el estadio Parken de Copenhague, donde se había entrenado Portugal de cara al duelo de este jueves con Dinamarca, por la Nations League, los ojos del mundo del fútbol se depositaron sobre el escándalo que desató el delantero. El día después del portazo, con tody en la antesala del partido de este jueves, los focos están depositados en la posible sanción que podrían aplicarle al luso por su reacción frente a declaraciones del entrenador Jorge Jesus.

Frente a esta situación y tras abandonar la concentración, CR7 hizo una publicación en sus redes que puso en duda su futuro en el conjunto portugués y confirmó que su decisión de irse fue la conferencia de prensa del DT y una charla con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), Pedro Proença.

Cristiano Ronaldo leaving the Portugal national team camp, this is sad to see 💔😢 pic.twitter.com/MR8Y5eioXn — Shed (@Shednotty) September 30, 2026

En los medios portugueses, aseguran que el delantero podría ser sancionado, ya que según el Reglamento Disciplinario de la Federación, la infracción conlleva consecuencias inmediatas. “Un jugador que, debidamente citado, abandone o no se presente sin justificación a un entrenamiento, partido o actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o Portugal, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente y si es jugador profesional, con una multa de entre 5 y 10 UC [entre aproximadamente 500 y 1.000 euros]”. El diario A Bola de Portugal citó el segundo párrafo del artículo 160 del reglamento: “La ausencia o el abandono conlleva la suspensión preventiva automática del jugador en los términos establecidos en este reglamento”.

Sin dar marcha atrás a su determinación, Ronaldo, de 41 años, escribió en su cuenta de Instagram: “A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida de la selección nacional, a la que siempre me he dedicado”.

Y agregó: “Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, agregó Ronaldo.

Cristiano abandonó el estadio Parken en una camioneta de la Federación Portuguesa de Fútbol y lo que impactó de esta intempestiva determinación del portugués es que apenas unos minutos antes, en la conferencia de prensa de Jorge Jesus se había asegurado que Cristiano iba a entrenarse con el grupo.

Según los medios locales, el origen de todo el malestar está enfocado en lo que sucedió con Ronaldo, que fue suplente el domingo último en la victoria de Portugal sobre Noruega por 2-1. El delantero realizó movimientos precompetitivos, pero finalmente no ingresó en el partido. En aquella oportunidad, Jesus había descartado cualquier conflicto con el capitán y había atribuido la decisión exclusivamente a cuestiones técnicas.

"NUNCA VA A VENIR UN JUGADOR A DARME IDEAS COMO ENTRENADOR"



La contundente frase de Jorge Jesús respecto a Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal.#DSPORTSNoticiasLite Tarde pic.twitter.com/QmB9YNyFXt — DSPORTS (@DSports) September 30, 2026

La situación ya había generado señales de tensión. El martes, Cristiano tampoco había participado del entrenamiento con sus compañeros en Malmö. La Federación había explicado entonces que el delantero necesitaba utilizar un equipamiento específico del gimnasio del hotel.

La versión de un amigo de Ronaldo

El periodista español Edu Aguirre, en el programa El Chiringuito, conocido por su estrecha relación y amistad con el delantero portugués, contó detalles acerca de por qué Ronaldo tomó la determinación de abandonar la concentración. Según el relato del español, el punto de inflexión se produjo tras una reunión celebrada el martes por la noche entre Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus y Pedro Proença. Allí, el seleccionador nacional admitió el error de haber hecho calentar a CR7 durante unos 30 minutos sin hacerlo ingresar en el partido contra Noruega.

“Jorge Jesus se disculpó por haber dejado a Cristiano calentar durante 30 minutos sin que él entrara al campo. Y no sólo se disculpó en privado, sino que también dijo que se disculparía públicamente. Esta fue la promesa de Jorge Jesus a Cristiano Ronaldo”, contó Aguirre.

Horas después, el entrenador brindó una conferencia de prensa y el discurso del entrenador resulto contrario a lo acordado en privad, lo que provocó la indignación del Ronaldo. “Entonces, Jorge Jesús va a la rueda de prensa y suelta un montón de mentiras con el pecho inflado. Por eso Cristiano explota. Porque se siente traicionado“, añadió el periodista español.

Y continuó: “Jorge Jesus reconoce en privado que no estuvo bien y que pedirá disculpas en la rueda de prensa. Luego hablará con la prensa y dirá que él es quien manda y que Cristiano es sólo un jugador más... ¡Traición!“.