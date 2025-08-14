El “día Mastantuono”: un ingreso al Real Madrid por la puerta grande, entre el protocolo, las glorias y seis horas para toda la vida

MADRID.- “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Hoy comienza un sueño que siempre tuve. Espero conseguir cosas muy importantes con este club. ¡Hala Madrid!”, celebró Franco Mastantuono en su presentación oficial en el Real Madrid. Camisa blanca y traje azul oscuro, el exjugador de River festejó su cumpleaños 18 como siempre sonó: firmó este mediodía su contrato con el club más importante del mundo.

Hoy fue el “Día Mastantuono” para el Real Madrid, que armó un show para su presentación como jugador merengue, acorde a la expectativa que despierta el futbolista argentino entre los hinchas madridistas y los medios españoles, que lo consideran como la principal apuesta del club para esta temporada.

La foto familiar de Franco Mastantuono en su presentación en el Real Madrid

El desembarco de Mastantuono al Real Madrid despertó curiosidad de cientos de personas entre directivos, periodistas y glorias del club que se acercaron hoy hasta la ciudad deportiva del club, en las afueras de la capital española, para ser parte de su primer día como futbolista merengue. Las pantallas del club transmitían, como cadena nacional, un compilado de goles y highlights con la camiseta de River, que incluían desde su gol de tiro libre contra Boca hasta gambetas en su paso por las inferiores del millonario.

Fueron seis horas de exposición total para Mastantuono con fotos, videos y posteos en redes sociales. Sin levantar la voz, el exjugador de River se sometió a decenas de preguntas de periodistas. “Estoy muy contento. ¡Tengo una alegría en el cuerpo! Siempre fue mi sueño jugar en el Real Madrid”, fue una de las frases de su conferencia de prensa, a la que asistieron unos cien periodistas españoles e internacionales.

Su día empezó temprano. Completó su revisión médica en una clínica privada en Valdebebas, cerca de la ciudad deportiva del Real Madrid para, luego, trasladarse hasta el predio. La transmisión oficial de Real Madrid TV siguió en vivo el momento de la firma de su contrato junto al presidente Florentino Pérez. Las primeras imágenes del día lo mostraban posando con la camiseta “30” estampado en su espalda. “Se lo pedí al presidente porque significa mucho para mí. Es el mismo que usé en River”, confesó.

Mastantuono en la sala de trofeos de la ciudad deportiva de su nuevo club

Siempre escoltado por Florentino Pérez, hubo fotos para todos los gustos: con el nuevo contrato, con las 15 Champions, con una foto del estadio Santiago Bernabeu, con una gigantografía de Alfredo Di Stéfano. Después llegó un acto privado con dirigentes, familiares y glorias del club, entre ellas el argentino Santiago Solari. Lo acompañaban sus padres, su hermanos, sus tíos y sus abuelos, todos emocionados cuando le tocó hablar al cumpleañero. “Desde que crecí vi al Real Madrid ganar muchas Champions, fueron años históricos. Siempre miraba a (Ángel) Di María y a (Gonzalo) Higuaín. No me imaginaba pasar un cumpleaños de esa manera. Es algo muy lindo”, decía. Mastantuono será el 35° argentino que vestirá de blanco. El último había sido Nico Paz, ahora en el Como de Italia, con el que podría pelear un lugar en la lista para el Mundial.

Florentino Pérez está acostumbrado a celebrar cumpleaños con jóvenes promesas del fútbol mundial. Lo hizo varias veces, como en 2018, cuando el brasileño Vinicius Junior, entonces apenas un talento del Flamengo, también cumplía 18 años vestido de blanco. Mastantuono está instalado en Madrid desde principio de mes, pero recién tuvo su primer contacto con las instalaciones merengues porque la reglamentación FIFA prohibe al traspaso de jugadores de fútbol antes de sus 18 años.

El presidente de Real Madrid le dio la bienvenida públicamente, elogió a River, recordó la coincidencia con Di Stéfano, leyenda del club, que también jugó en el Millonario, y remarcó la importancia de los argentinos en la historia de Real Madrid.

Franco Mastantuono durante la revisión médica en Real Madrid @realmadrid

Ya en la conferencia de prensa, Mastantuono reconoció que, desde que llegó a Madrid, fueron momentos de tensión a la espera de su presentación oficial. “Fueron días de mucha ansiedad, quiero sumarme al equipo cuanto antes”, aseguró. Este viernes se vestirá de blanco a las órdenes de Xavi Alonso, el entrenador que lo llamó especialmente para que se sumara a su nuevo proyecto en el Real Madrid.

Será el único argentino en el plantel, aunque estará acompañado por cuatro brasileños y por el uruguayo Federico Valverde, un ídolo para los hinchas madridistas y un voz escuchada dentro del vestuario. “Recién en la revisión médica conocí a Jude (Belingham), que me recibió de maravilla. Yo lo veía mucho desde Argentina y me encanta cómo juega. Por suerte pude hablar con él”, dijo en la conferencia de prensa. El mediocampista inglés, ausente por lesión hasta octubre, es justamente quien podría abrirle un lugar en el equipo.

La imagen de Di Stéfano detrás de Mastantuono y Florentino Pérez

El debut de Mastantuono podría estar cerca: el Real Madrid comenzará La Liga el próximo martes, cuando reciba en el Santiago Bernabeu al Osasuna a las 21.30 (las 16.30 en Argentina). El exjugador de River intentará hacerse un lugar en una delantera madridista colmada de estrellas en la que se erige Kilian Mbappé, acompañado por Vinicius, Rodrygo y Brahim, entre otros. Serán apenas tres partidos de liga (Osasuna, Real Oviedo y Mallorca) antes de la fecha FIFA de comienzos de septiembre y luego, a mediados de ese mes, empieza la Champions League, el gran desafío del Real Madrid para la temporada.

El recuerdo de grandes futbolistas argentinos que pasaron por el fútbol español, como Di Stéfano y Lionel Messi fueron temas recurrentes durante el “día Mastantuono”. Un periodista español le preguntó durante la conferencia de prensa por un tema sensible para la hinchada del Real Madrid: ¿Quién es el mejor futbolista del mundo? “Para mí, el mejor jugador del mundo es Messi. Soy argentino y para mí el mejor es Messi”, lanzó ante la mirada atenta de Emilio Butragueño, ídolo merengue y director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, que lo escoltó ante la prensa. Con ese mismo desparpajo, el futbolista reconoció que Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain y, como Messi, un personaje asociado al Barcelona en España, lo llamó por teléfono mientras negociaba con Real Madrid para que el club francés lo contratara, pero finalmente eligió desembarcar en club merengue. Solo al final se le escapó una sonrisa a Mastantuono, cuando le preguntaron por su próximo sueño: “ganar títulos con el Real Madrid y con la selección argentina, que es muy importante para mi”, dijo.