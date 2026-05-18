El insólito error de Agustín Rossi que le dio la ventaja parcial a Athletico Paranaense

Agustín Rossi protagonizó una insólita jugada en el partido entre Athletico Paranaense y Flamengo por el Brasileirao de este domingo. La acción ocurrió a los 10 minutos del primer tiempo, cuando el exarquero de Boca intentó controlar una pelota que se dirigía al arco, pero un rebote cambió la trayectoria y el balón terminó dentro del suyo.

Todo comenzó con un cabezazo que dejó la pelota picando dentro del área de Flamengo. Luego, el jugador Stiven Mendoza remató al arco. El disparo impactó en un defensor rival antes de llegar a Rossi.

En ese momento, Rossi realizó el gesto técnico para intentar embolsar la pelota, pero, ya desviada, también terminó rebotando en el arquero. El balón cambió nuevamente de dirección y se metió lentamente en el arco.

Athletico Paranaense logró el primer gol del partido gracias a un error de Agustín Rossi

En una primera instancia, la jugada generó confusión sobre lo sucedido, aunque las repeticiones desde distintos ángulos permitieron reconstruir la acción.

La jugada dejó además una imagen llamativa: Rossi terminó del otro lado del palo respecto de la posición desde la que intentaba atajar, mientras observaba que la pelota ya había cruzado la línea. El error del arquero rápidamente se viralizó en redes sociales.

El encuentro se disputó este domingo en el Estádio Mário Celso Petraglia y terminó igualado 1-1. El árbitro Rafael Rodrigo Klein dirigió un partido que mantuvo la incertidumbre hasta que, en el minuto 84, Pedro Henrique le dio el empate al Flamengo.

El exarquero de Boca intentó embolsar la pelota pero falló y la jugada terminó en gol para el equipo rival

El gol de Mendoza le permitió al conjunto local ponerse en ventaja rápidamente frente a un Flamengo que manejó más tiempo la pelota, pero que encontró dificultades para generar situaciones claras de peligro. Según las estadísticas del partido, el equipo carioca alcanzó un 63,9% de posesión, mientras que Athletico Paranaense se quedó con el 36,1%.

Pese a tener menos dominio territorial, el conjunto de Curitiba mostró mayor profundidad en ataque y logró incomodar varias veces al rival. En total, registró 18 remates, de los cuales cinco fueron al arco. Flamengo, en cambio, finalizó con 12 disparos y solo tres intentos efectivos sobre la portería rival.

El exarquero de Boca Juniors tuvo un error y Athletico Paranaense lo aprovechó para ponerse en ventaja (Foto: JUAN MABROMATA / AFP) JUAN MABROMATA - AFP

El equipo local se plantó con un esquema 3-5-2 para intentar resistir los avances del conjunto visitante, que utilizó un sistema 4-2-3-1. Con el correr de los minutos, Flamengo aumentó la presión ofensiva y consiguió el empate recién a los 84 minutos, cuando Pedro Guilherme convirtió tras una asistencia de Bruno Henrique.

El desarrollo del encuentro también estuvo condicionado por distintas incidencias físicas y disciplinarias. Athletico Paranaense sufrió las lesiones de Leonardo Derik y Lucas Esquivel, lo que obligó al entrenador a realizar modificaciones durante el partido.

En el tramo final, la tensión aumentó por la acumulación de infracciones y amonestaciones. El conjunto local recibió tres tarjetas amarillas, mientras que Flamengo terminó con un jugador menos después de la expulsión de Danilo Luiz a los 91 minutos, tras recibir la segunda amonestación.