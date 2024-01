escuchar

Jesús Casas es, hasta hoy, el director técnico de Irak. Pero viene de recibir un cimbronazo gigantesco: este lunes, su selección fue eliminada de la Copa Asia, tras perder de manera agónica 3 a 2 ante Jordania, que convirtió sus dos últimos goles en los minutos 95 y 97. En este contexto, la insólita expulsión de su principal figura, Aymen Hussein, que recibió una doble amarilla después de convertir un gol para el 2-1 y festejar sentado sobre el césped, como si comiera pasto. Esa segunda amarilla fue muy cuestionada por el cuerpo técnico y terminó por estropear un partido que parecía encaminado rumbo a las semifinales del torneo continental.

Pero lo peor vendría después, en la conferencia de prensa. En el medio de la charla hubo un intento de agresión por parte de periodistas iraquíes, que interrumpieron las respuestas del DT y lo cuestionaron en duros términos. Solo los guardias frenaron una reacción que pudo haber llegado a mayores. Sobre lo sucedido en la rueda de prensa, explicó que fue “una compaña orquestada”. “No son periodistas como tal. Aquí la palabra periodista es diferente. Aquí el que tiene una cuenta en Instagram y 100.000 seguidores se acredita. Tendrá que hacer algo la Conferencia Asiática. Es una campaña orquestada principalmente contra el presidente de la federación. Fue algo premeditado. Estaban esperando cualquier cosa para montar el circo. Fue todo muy teatral. Desagradable, la imagen de Irak como país, que me ha recibido y tengo cariño, queda ensuciada por los suelos”, señaló Casas al programa A Diario, de Radio Marca.

💥 El 𝐭𝐞𝐧𝐬𝐨 momento de Jesús Casas en rueda de prensa



🤬 Un grupo de periodistas iraquíes intentaron agredir al seleccionador tras la eliminación de Irak ante Jornadia.#AsianCup2023 | #IRQvJOR pic.twitter.com/qpTqXOWskH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 29, 2024

“La reacción no esperaba nada ni bueno ni malo. Me parece triste que en vez de estar orgullosos de lo que ha hecho esta selección, la ilusión que ha despertado en el país, de unir al país durante mucho tiempo, se dediquen ahora, cuando pierdes, a decir cosas que no tienen sentido...”, lamentó Jesús Casas.

Entre las críticas que recibió Jesús Casas en plena rueda de prensa estaban las acusaciones de conceder varias entrevistas a medios españoles durante el torneo y de no centrarse en la competición. “Ninguno de los seleccionadores de los equipos que pasaron a octavos dio entrevistas antes de sus partidos. ¿Cómo es posible que se te ocurra hacer eso? Es una vergüenza”, le espetaron varios periodistas iraquíes a Casas. La seguridad del torneo tuvo que intervenir para impedir que los periodistas se acerquen al técnico español.

El festejo del jordano Ehsan Haddad, tras la victoria sobre Irak por 3 a 2 KARIM JAAFAR - AFP

Después, Casas describió cómo quedó en su cargo después de que Irak fuera eliminado en octavos de final. “Por parte de la Federación tengo el total apoyo, también del Gobierno iraquí y de los aficionados”, aseguró el entrenador antes de analizar su eliminación tras caer ante Jordania en octavos. “Fue una eliminación muy rara. El árbitro es de origen iraní, aunque está nacionalizado australiano. Ha tenido varios roces con la selección iraquí y con algún jugador iraquí cuando ha arbitrado en Liga. A nuestro jugador Aymen Hussein le sacan amarilla por protestar. Vale, te lo compro. Pero después le sacan la segunda amarilla por perder tiempo en la celebración del gol. En el primer gol de Jordania tardan un minuto veinticinco segundos y a nosotros nos enseñan esa amarilla cuando lleva un minuto diez segundos y ya volvía. En un torneo como éste, para expulsar a un jugador tiene que ser algo grave... y más cuando tienes dos varas para medir”, explicó el entrenador.

Y llegaron las sanciones

La Confederación Asiática de Fútbol sancionó este martes a los periodistas “agresivos” que se enfrentaron al seleccionador de Irak, Jesús Casas, tras la derrota en octavos de final de la Copa de Asia el lunes. “La AFC condena con firmeza cualquier tipo de comportamiento indisciplinado y agresivo y tiene una política de tolerancia cero contra este tipo de acciones”, informó el organismo que gestiona el fútbol asiático. La AFC “ha tomado la rápida decisión de vetar a los responsables no sólo la cobertura de la Copa de Asia en Catar sino también cualquier torneo futuro organizado por la AFC”, añadió en el comunicado.

