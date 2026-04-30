La agenda de la TV del viernes: vuelve la Fórmula 1, fútbol de Europa y las semifinales del tenis en Madrid

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 1° de mayo de 2026.

FÚTBOL

Serie A

15:30 Pisa vs. Lecce. Disney+

Ligue 1

15:30 Nantes vs. Olympique de Marsella. Disney+

Premier League

15:50 Leeds vs. Burnley. Disney+

Liga de España

16 Girona vs. Mallorca. DSports 2

Martín Demichelis, entrenador de Mallorca

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

13:25 Práctica 1 del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+

17:25 Clasificación sprint del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+

TENIS

El ATP Masters 1000 de Madrid

11 La primera semifinal masculina, con Jannik Sinner vs. Arhut Fils. ESPN 2 y Disney+

15 La segunda semifinal masculina, con Alexander Zverev vs. Alexander Blockx. ESPN 2 y Disney+

Jannik Sinner busca ser finalista en el Abierto de Madrid Pablo Garcia - AP

RUGBY

Super Rugby Américas

17 Capibaras XV vs. Pampas. ESPN 3

20 Yacaré XV vs. Cobras. ESPN 3

GOLF

16 Cadillac Championship. La segunda vuelta. ESPN 4

Jordan Spieth, uno de los protagonistas del Cadillac Championship KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TURF

18 Gran Premio República. Fox Sports 3

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Euroliga