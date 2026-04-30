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La agenda de la TV del viernes: vuelve la Fórmula 1, fútbol de Europa y las semifinales del tenis en Madrid

La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas

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Franco Colapinto comienza la acción de su fin de semana en Miami
Franco Colapinto comienza la acción de su fin de semana en MiamiHiro Komae - AP

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 1° de mayo de 2026.

FÚTBOL

Serie A

  • 15:30 Pisa vs. Lecce. Disney+

Ligue 1

  • 15:30 Nantes vs. Olympique de Marsella. Disney+

Premier League

  • 15:50 Leeds vs. Burnley. Disney+

Liga de España

  • 16 Girona vs. Mallorca. DSports 2
Martín Demichelis, entrenador de Mallorca
Martín Demichelis, entrenador de Mallorca

AUTOMOVILISMO

Fórmula 1

  • 13:25 Práctica 1 del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+
  • 17:25 Clasificación sprint del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+

TENIS

El ATP Masters 1000 de Madrid

  • 11 La primera semifinal masculina, con Jannik Sinner vs. Arhut Fils. ESPN 2 y Disney+
  • 15 La segunda semifinal masculina, con Alexander Zverev vs. Alexander Blockx. ESPN 2 y Disney+
Jannik Sinner busca ser finalista en el Abierto de Madrid
Jannik Sinner busca ser finalista en el Abierto de Madrid Pablo Garcia - AP

RUGBY

Super Rugby Américas

  • 17 Capibaras XV vs. Pampas. ESPN 3
  • 20 Yacaré XV vs. Cobras. ESPN 3

GOLF

  • 16 Cadillac Championship. La segunda vuelta. ESPN 4
Jordan Spieth, uno de los protagonistas del Cadillac Championship
Jordan Spieth, uno de los protagonistas del Cadillac Championship KEVIN C. COX - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

TURF

  • 18 Gran Premio República. Fox Sports 3

BÁSQUETBOL

Los playoffs de la Euroliga

  • 15:45 Real Madrid vs. Hapoel Tel Aviv. Juego 2. DSports (1615)
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