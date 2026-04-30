La agenda de la TV del viernes: vuelve la Fórmula 1, fútbol de Europa y las semifinales del tenis en Madrid
La actividad deportiva en el fin de la semana, disponible a través de las pantallas
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LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del viernes 1° de mayo de 2026.
FÚTBOL
Serie A
- 15:30 Pisa vs. Lecce. Disney+
Ligue 1
- 15:30 Nantes vs. Olympique de Marsella. Disney+
Premier League
- 15:50 Leeds vs. Burnley. Disney+
Liga de España
- 16 Girona vs. Mallorca. DSports 2
AUTOMOVILISMO
Fórmula 1
- 13:25 Práctica 1 del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+
- 17:25 Clasificación sprint del Gran Premio de Miami. Fox Sports y Disney+
TENIS
El ATP Masters 1000 de Madrid
- 11 La primera semifinal masculina, con Jannik Sinner vs. Arhut Fils. ESPN 2 y Disney+
- 15 La segunda semifinal masculina, con Alexander Zverev vs. Alexander Blockx. ESPN 2 y Disney+
RUGBY
Super Rugby Américas
- 17 Capibaras XV vs. Pampas. ESPN 3
- 20 Yacaré XV vs. Cobras. ESPN 3
GOLF
- 16 Cadillac Championship. La segunda vuelta. ESPN 4
TURF
- 18 Gran Premio República. Fox Sports 3
BÁSQUETBOL
Los playoffs de la Euroliga
- 15:45 Real Madrid vs. Hapoel Tel Aviv. Juego 2. DSports (1615)
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TV y streaming del jueves. River juega por la Copa Sudamericana, las semis de la Europa League y tenis en Madrid
TV y streaming del miércoles. Atlético-Arsenal en Champions, Racing por Sudamericana, Libertadores, Sinner en Madrid y NBA playoffs
La TV del martes. Cruzeiro-Boca por la Libertadores, PSG-Bayern Munich en la Champions, San Lorenzo-Santos y el tenis en Madrid
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