Bragantino vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana
El equipo millonario juega en Brasil su tercer partido en el certamen continental
La formación titular que piensa Eduardo Coudet
A falta de la confirmación oficial, Eduardo Coudet se decidiría por Juan Cruz Meza en la mitad de la cancha en lugar de Giuliano Galoppo. Además, el ecuatoriano Kendry Páez también estaría desde el inicio, al igual que Maximiliano Salas, como acompañante de Facundo Colidio. Así, River saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza; Facundo Colidio, Maximiliano Salas e Ian Subiabre.
Vestuario listo en Brasil ✅⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/HkG3mrdDr7— River Plate (@RiverPlate) April 30, 2026
La probable formación de Bragantino
El equipo local saldrá a la cancha con esta formación probable: Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes y Eduardo Sasha; Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Isidro Pitta.
Un entrenador que sabe lo que es vencer a River
El 5 de abril de 2006 -hace más de 20 años-, River jugó por última vez en el interior del estado de San Pablo por competencias internacionales. Se enfrentó al Paulista de Jundiaí y... perdió por 2-1. El colombiano Jairo Patiño convirtió para el equipo argentino, mientras que Amaral y Jailson anotaron para el conjunto brasileño, dirigido por Vágner Mancini.
El último partido de River en el interior de San Pablo
El destino quiere que 20 años después, el propio Mancini sea el entrenador de Bragantino, el adversario de River de esta noche. El DT contó en una entrevista con TV Vanguarda que se alegró de que River fuera uno de los rivales de grupo de su equipo en la Copa Sudamericana: “Me gustó, lo esperaba. El fútbol se compone de grandes partidos y quiero estar en ellos. Creo que es importante que nuestro equipo se enfrente a River, tanto allí [en Buenos Aires] como aquí, para que nos podamos dar a conocer; para que podamos jugar contra un equipo que es una potencia sudamericana. Quizás sea la única vez que algunos de nosotros tengamos la oportunidad de enfrentarnos a ellos”.
River viajó con un "refuerzo"
La delegación millonaria que arribó a Brasil para la disputa del encuentro de esta noche tuvo una presencia estelar. El español Pablo Longoria (39 años, nacido en Oviedo, ex director deportivo de Olympique de Marsella) acompañó al plantel y cuerpo técnico. Se trató de su primera misión una vez asumido el cargo de director deportivo: reportará directamente al presidente, Stéfano Di Carlo, y al mánager, Enzo Francescoli.
Se miden los dos equipos más poderosos del Grupo H
River y Red Bull Bragantino protagonizan este jueves el choque entre los dos equipos más poderosos del grupo H de la Copa Sudamericana. Con televisación de ESPN, Disney+ y DSports, el partido se disputará desde las 21.30 en el estadio municipal Cicero De Souza Marques y tendrá el arbitraje de un histórico: el colombiano Wilmar Roldán.
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