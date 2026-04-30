Bragantino vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

El 5 de abril de 2006 -hace más de 20 años-, River jugó por última vez en el interior del estado de San Pablo por competencias internacionales. Se enfrentó al Paulista de Jundiaí y... perdió por 2-1. El colombiano Jairo Patiño convirtió para el equipo argentino, mientras que Amaral y Jailson anotaron para el conjunto brasileño, dirigido por Vágner Mancini.

El último partido de River en el interior de San Pablo

El destino quiere que 20 años después, el propio Mancini sea el entrenador de Bragantino, el adversario de River de esta noche. El DT contó en una entrevista con TV Vanguarda que se alegró de que River fuera uno de los rivales de grupo de su equipo en la Copa Sudamericana: “Me gustó, lo esperaba. El fútbol se compone de grandes partidos y quiero estar en ellos. Creo que es importante que nuestro equipo se enfrente a River, tanto allí [en Buenos Aires] como aquí, para que nos podamos dar a conocer; para que podamos jugar contra un equipo que es una potencia sudamericana. Quizás sea la única vez que algunos de nosotros tengamos la oportunidad de enfrentarnos a ellos”.