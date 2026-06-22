El DT de Cabo Verde cuestionó a Marcelo Bielsa por el primer gol de Uruguay

La igualdad 2-2 entre Uruguay y Cabo Verde dejó una de las imágenes más llamativas de la jornada fuera del resultado. Pedro Leitão Brito, el entrenador del seleccionado africano y un reconocido admirador de Marcelo Bielsa, expresó su decepción con el técnico argentino por la acción que derivó en el primer tanto de la Celeste. Sus declaraciones llamaron la atención porque llegaron apenas unas horas después de un emotivo encuentro entre ambos antes del partido.

El episodio ocurrió en la jugada que terminó con el gol de Maximiliano Araújo, para el empate parcial para Uruguay. Mientras Telmo Arcanjo permanecía tendido sobre el césped por una molestia física, Federico Viñas se acercó para asistirlo e incluso intentó ayudarlo con los estiramientos. Instantes más tarde abandonó esa acción, se sumó al ataque y participó de la maniobra que concluyó con el tanto uruguayo.

La jugada de la polémica en el empate entre Uruguay y Arabia Saudita

En la conferencia de prensa, Bubista, como se lo conoce al DT, no ocultó su malestar y vinculó la situación con la influencia que Bielsa tuvo sobre él como entrenador. “Sí, me quedé un poco enojado o molesto en este caso, sobre todo porque Bielsa nos enseñó a tener fair play. En sus conferencias de prensa, en los partidos incluso, aprendimos a tener fair play a partir de Bielsa. Entonces, obviamente, me quedé un poco frustrado con la situación”, afirmó.

El técnico caboverdiano, sin embargo, evitó cargar toda la responsabilidad sobre Uruguay. También hizo una autocrítica y reconoció que su seleccionado pudo haber evitado esa secuencia. “Nosotros también deberíamos haber evitado esa situación. También podríamos haber tirado la pelota afuera y no lo hicimos. Digamos que fue una mezcla de errores en sí, pero nosotros intentamos hacer las cosas a nuestra manera, con fair play”, explicó.

Incluso procuró bajar el tono de la controversia antes de abandonar la sala de prensa. “A veces también es normal que los jugadores en algún momento se sientan un poco presionados y en este caso estoy hablando del equipo de Uruguay, y por algún motivo no pararon el partido. Pero para nosotros forma parte del juego y vamos a crecer con este punto”, concluyó.

"ME QUEDÉ UN POCO MOLESTO PORQUE BIELSA NOS ENSEÑÓ A TENER FAIR PLAY". Bubista, DT de Cabo Verde, se refirió a la jugada del primer gol de Uruguay ante Cabo Verde.



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El reproche tuvo todavía más repercusión por el vínculo que Bubista mantiene con Bielsa desde hace años. Antes del comienzo del encuentro, ambos protagonizaron un afectuoso saludo sobre el campo de juego. El entrenador africano le entregó un banderín de Cabo Verde como recuerdo y recibió una felicitación del argentino por el crecimiento futbolístico de su seleccionado.

LIGÓ REGALO EL LOCO BIELSA: Pedro Leitão Brito, DT de Cabo Verde, le dio un presente al técnico de Uruguay antes del partido.



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Después del partido, incluso antes de referirse a la polémica, volvió a destacar la influencia del rosarino en su carrera. “Bielsa para mí y para muchos entrenadores es un maestro. Estudiamos mucho de lo que ha hecho a lo largo de su carrera”, sostuvo. También explicó que el obsequio representaba un símbolo de su país y que para él había sido un honor conocer personalmente al técnico argentino.

Tras un punto histórico, sus declaraciones posteriores dejaron una de las repercusiones más llamativas de la segunda fecha del grupo.