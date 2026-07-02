El DT de Congo se sorprendió cuando anunciaron la muerte de su papá en la conferencia de prensa

La selección de la República Democrática del Congo tuvo contra las cuerdas a un gigante como Inglaterra. El conjunto africano estuvo en ventaja (1-0) durante más de setenta minutos en el desafío por los 16avos de final del Mundial, en Atlanta, hasta que Harry Kane apagó el incendio británico. “Todo el mundo pudo ver que el fútbol congoleño tiene un muy buen nivel y que da muestras de resiliencia, lo que define muy bien al país”, señaló, conforme, el director técnico de Congo, el francés Sébastien Desabre, de 49 años.

El DT de Congo, Sebastien Desabre, durante el partido de 16avos de final del Mundial ante Inglaterra ROBERTO SCHMIDT - AFP

“Estamos más orgullosos que decepcionados. Por supuesto, ⁠nos da pena tener que abandonar el Mundial, pero hemos marcado cinco goles en el torneo, ‌nos hemos enfrentado a selecciones mucho mejor clasificadas y hemos conseguido buenos resultados”, añadió el DT. Congo disputó su segundo Mundial, 52 años después del debut en 1974, cuando el país ‌se conocía como Zaire. En esta ocasión, terminó como el mejor de los terceros tras empatar (1-1) con Portugal, caer (1-0) con Colombia y vencer (3-1) a Uzbekistán en la etapa de ‌grupos.

Más allá de los distintos conceptos futbolísticos, la rueda de prensa de Desabre tuvo un desenlace inesperado que desconcertó, incluso, al propio DT. Fue cuando el moderador de la conferencia tuvo un último concepto por decir, todavía con los periodistas presentes: “Queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre. Así que nuestras más sinceras condolencias”. El entrenador giró el rostro hacia la persona que hablaba, abrió los ojos, se sorprendió y, simplemente, expresó: “Gracias”. Se levantó y se retiró del lugar.

El DT de Congo recibió las condolencias

🇨🇩💔 En medio de la conferencia de prensa, el equipo de comunicación de Congo anunció el fallecimiento del padre Sebastien Desabre, DT de la selección.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/T6v7d7WbbM — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026

La reacción de Desabre mostró que el técnico no esperaba que esa situación personal e íntima, que se había producido hacía unas horas, se hiciera pública. Antes de ellos, el DT había estado elogiando la personalidad de los jugadores congoleños que compitieron en la Copa del Mundo en medio de una situación alarmante en el país que posee aproximadamente 116,4 millones de habitantes. Según las autoridades del país, los casos confirmados del virus de ébola aumentaron a 1274 en toda la región, de acuerdo con la última actualización oficial citada por la agencia Reuters.