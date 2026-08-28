El emotivo mensaje de la hija de Ponzio tras ser designado como DT interino de River: “¿Será por poco tiempo?"

Leonardo Ponzio asumió este jueves la dirección técnica interina de River Plate luego de la renuncia de Eduardo Coudet y en redes sociales no faltaron los mensajes de aprobación y desaprobación de los hinchas. Sin embargo, un emotivo posteo realizado por su hija, Paula, se volvió viral por la dedicatoria que le hizo a su padre.

“Qué orgullosa me pone saber que alguien que me enseñó a amar estos colores en las buenas y malas, va a dirigir su primer partido”, escribió la única heredera de “El León”, a raíz de la designación de su padre, que será su primera experiencia como entrenador en Primera División.

En el mismo mensaje, que estuvo acompañado de una imagen donde se lo ve a Ponzio en el River Camp, su hija también se refirió a la duración de su contrato con algo de suspicacia. “¿Será por poco tiempo? No lo sabemos...“, escribió.

El posteo que Paula Ponzio le dedicó a su padre

“Pero si sé el amor que le tenés a este club y eso no se compara con nada, pa. Vamos que huevos te sobran. Te amo, Leonardo”, remató su hija.

La elección de Ponzio como DT interino del club de Núñez fue anunciado en una conferencia de prensa que encabezó el presidente Stefano Di Carlo. “El entrenador interino del club será Leonardo Ponzio con el cuerpo técnico de Marcelo Escudero, que le dará soporte en todo el proceso, ya que tiene todas las aptitudes y tiene nuestra confianza. Se ha preparado en todo este tiempo para administrar esta situación de transición”, anticipó.

Ponzio durante la graduación escolar de su hija

Adentro de la cancha, Ponzio se convirtió en uno de los máximos ídolos modernos de River, consagrándose como el jugador más ganador de la historia del club con 17 títulos.

En ese palmarés figuran:

1 Campeonato de la Primera B Nacional.

1 Suruga Bank.

1 Trofeo de Campeones AFA.

1 Copa Sudamericana.

2 Copas Libertadores.

2 Supercopa Argentina.

3 Recopas Sudamericana.

3 Torneos de Primera División.

3 Copa Argentina.

Su primera etapa en el Millonario fue en la temporada 2007-2008. Llegado del Real Zaragoza de España, jugó principalmente como lateral derecho y mediocampista central. En esa época ganó el Torneo Clausura 2008 bajo la dirección técnica de Diego Simeone.

Volvió en enero de 2012 para jugar la segunda mitad del torneo de la Primera B Nacional, logrando el ascenso a la máxima categoría. Gesta que la hinchada riverplatense caratuló como “La resurrección”. Dos años más tarde, con la llegada de Marcelo Gallardo en 2014, Ponzio se convirtió en el eje táctico, el líder del vestuario y el gran capitán del equipo.

En su segunda etapa en River, “El León” destacó por su temple, despliegue, personalidad en los partidos decisivos y su capacidad para ganar duelos clave en el mediocampo.

Ponzio asumió este jueves como DT interino Prensa River Plate

Aunque Ponzio disputó 358 partidos oficiales, los hinchas millonarios atesoran en la retina la final de la Copa Libertadores 2018, donde River venció a Boca Juniors en Madrid y el exvolante fue desde el arranque. Además, marcó diez goles vistiendo la casaca de la Banda.

Luego de calzarse el buzo, Ponzio dirigió la primera práctica este jueves por la tarde en el Predio de Cantilo. Entre sus colaboradores figuran Marcelo Escudero y Christian Manfredi, como ayudantes de campo, y Cristian Segura y Nicolás Paolorossi ,como preparadores físicos. Por su parte, Marcelo Barovero seguirá como entrenador de arqueros.

De esta forma, “El León” tendrá su primer examen este domingo desde las 15hs cuando visite el sur bonaerense para enfrentar a Banfield. Una oportunidad única para que el Millonario pueda volver a rugir.