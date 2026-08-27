Leonardo Ponzio, DT interino de River tras la salida de Coudet: arrancará con Banfield y... ¿puede quedarse?

Decisión de riesgo. Leonardo Ponzio tiene todo acordado para asumir como interino de River ante la salida de Eduardo Coudet que se oficializó esta tarde en una conferencia en el Monumental. En ese acto estuvieron el presidente Stefano Di Carlo y el secretario técnico Enzo Francescoli acompañando al técnico saliente y la idea de la comisión directiva también fue comunicar la elección de que Ponzio asuma temporalmente como cabeza del cuerpo técnico millonario.

“El entrenador interino del club será Leonardo Ponzio con el cuerpo técnico de Marcelo Escudero, que le dará soporte en todo el proceso, ya que tiene todas las aptitudes y tiene nuestra confianza. Se ha preparado en todo este tiempo para administrar esta situación de transición”, dijo Stefano Di Carlo en la conferencia de prensa donde se notificó oficialmente la renuncia de Eduardo Coudet. Ni el presidente de la institución ni el entrenador saliente permitieron preguntas de los periodistas presentes.

Una búsqueda disruptiva para un momento crítico: el jugador más ganador de la historia del club salta de la secretaría técnica a un cargo pesado con la obligación de responder y encarrilar rápido el rumbo perdido.

Leonardo Ponzio, una figura con espalda en River Congreso Internacional de Maíz

Este domingo frente a Banfield, desde las 15 como visitante, será el primer partido de Ponzio en el banco de suplentes. Trabajará con un cuerpo técnico conformado en su mayoría por los que habitualmente trabajan en la Reserva con Marcelo Escudero, quien trabajará a su lado. Pero, a diferencia de la última vez, la cabeza será Ponzio y Escudero su colaborador inmediato.

En marzo fue Escudero quien dirigió en el empate 1-1 con Independiente Rivadavia de forma interina entre la partida de Marcelo Gallardo y la llegada de Chacho Coudet. De esta manera, ahora el ex capitán millonario dejará la secretaría técnica que compartía con Enzo Francescoli: entre 2023 y 2025 estuvo vinculado únicamente al día a día del fútbol profesional y desde enero de 2026 se había transformado en un nexo entre primera, reserva y juveniles.

Marcelo Escudero estuvo como DT interino cuando se fue Gallardo: ante Independiente Rivadavia, en marzo de 2026 Descripción: Fecha 8 Torneo Apertura Liga Profesional. Marcelo Aguilar

De acuerdo a lo que pudo saber LA NACION, se trata de una decisión temporal y por ahora sin plazos límites, por lo que podría extenderse hasta diciembre en caso de tener buena productividad. Quieren tomarse su tiempo para no resolver algo a las apuradas.

Todo dependerá de las búsquedas que River realice en este tiempo de los entrenadores que seducen a la mesa chica de fútbol: Pablo Aimar, Eduardo Domínguez, Hernán Crespo y Gabriel Milito, entre otros que se perfilan como candidatos, por ahora sin Ramón Díaz como alternativa. “Vamos a buscar entrenador, pero no contratar lo primero que aparezca. Se buscará lo mejor con el tiempo que eso implique”, le confió a LA NACION una importante fuente directiva. Esto implica que se desconoce cuánto podría durar el interinato.

Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli con el Chacho, en la conferencia de prensa en la que Coudet anunció que dejó de ser el técnico de River Santiago Filipuzzi

Se tratará de la primera experiencia de Ponzio como entrenador, ya que ni siquiera dirigió en las divisiones menores riverplatenses tras su retiro en 2021. En 2022 se dio su partido despedida en el Monumental y en 2023 asumió como acompañante de Enzo Francescoli en la secretaría técnica. En total, entre sus dos ciclos como jugador (2006-2008 y 2011-2021) consiguió 16 títulos en 358 partidos con 10 goles para transformarse en el más exitoso de la historia.

Este último año ya no estuvo ligado al presente del fútbol profesional y trabajó más cerca de Gabriel Rodríguez, coordinador general del fútbol formativo.

Tras 176 días de gestión de Coudet, sin poder imprimirle una identidad de juego y con cachetazos constantes en los 27 partidos que dirigió, desde el domingo será el turno de Leo Ponzio, el histórico capitán del ciclo más ganador de la historia que dejará su rol dirigencial para volver al campo de juego. Esta vez en un banco de suplentes que exige respuestas inmediatas en una profunda crisis del proyecto deportivo del que él ya formaba parte.