Osvaldo Zubeldía, Carlos Salvador Bilardo, Alejandro Sabella y distintas generaciones de futbolistas reunidos en una nave que surca los cielos. En la cuenta regresiva para la final de la Copa Libertadores, que se disputará este sábado a las 17 en el estadio Centenario de Montevideo, la Conmebol publicó un emotivo video realizado con IA, cargado de referencias a la historia de Estudiantes de La Plata, que buscará ante Palmeiras su quinta consagración continental. Este miércoles, además, el organismo difundió una producción similar dedicada al conjunto brasileño.

“¡Cine! Una familia de costumbres que busca otra vez la Gloria Eterna: Estudiantes va por la quinta en el Centenario con ADN Pincha, con los de ayer, con los de hoy, con los de siempre”, fue el mensaje con el que la entidad sudamericana acompañó la publicación del martes en sus redes sociales.

🎞️ ¡Cine! Una familia de costumbres que busca otra vez la Gloria Eterna: Estudiantes va por la quinta en el Centenario con ADN Pincha, con los de ayer, con los de hoy, con los de siempre.



📽️ ¡Capítulo 1 de una producción especial de CONMEBOL Libertadores! pic.twitter.com/hpitBSKYXz — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 25, 2026

En los primeros segundos de la pieza audiovisual aparece Juan Sebastián Verón, actual presidente de la institución, en una conversación con Bilardo y Zubeldía, dos de los principales exponentes de la identidad futbolística del club. También hay un guiño a Juan Ramón Verón, autor del gol en Old Trafford que le permitió al equipo platense conquistar la Copa Intercontinental de 1968 ante Manchester United.

A bordo de la nave, las figuras del pasado se entremezclan con los protagonistas que intentarán ampliar el legado internacional del Pincha. Entre ellos aparecen Fernando Muslera, Marcos Rojo, Guido Carrillo, Joaquín Correa y Edwuin Cetré, además del entrenador uruguayo Alexander Medina.

Uno de los pasajes más emotivos llega sobre el final, con la aparición de Sabella, fallecido en diciembre de 2020 y artífice de la última conquista de América de Estudiantes, en 2009, cuando se impuso ante Cruzeiro en Belo Horizonte. Al igual que Zubeldía y Bilardo, Pachorra tiene su propia estatua en el estadio UNO.

Y al video tampoco el falta el humor. Arranca sonrisas la aparición del doctor Bilardo recetándole un analgésico a Guido Carrillo, luego de que en el zarandeo de la nave se le cayera un casco en la cabeza. “Tomá, tengo matrícula”, dice.

Y por estas horas también fue el turno de Palmeiras. Con una estética similar y un barco que se desplaza por los aires, la segunda entrega tiene como protagonistas al defensor paraguayo y capitán Gustavo Gómez, al entrenador portugués Abel Ferreira y a otros integrantes del plantel paulista, como los argentinos de selección José Manuel López y Agustín Giay. En este caso, la producción está narrada en portugués.

🎞️ ¡Saben muy bien lo que se viene! Es la familia de @Palmeiras. Distintas generaciones, rumbo a su octava Final, bajo el liderazgo de quien conoce muy bien la Gloria Eterna. Más que nunca: ¡todos somos uno!



📽️ Capítulo 2 de una producción especial de la CONMEBOL Libertadores pic.twitter.com/bXiwC1vlW2 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 25, 2026

El encuentro del sábado a las 17 tendrá, además, un significado especial para los hinchas pincharratas: Palmeiras fue precisamente el rival al que Estudiantes derrotó en 1968 para levantar su primera Copa Libertadores, bajo la conducción de Zubeldía. A aquella consagración le siguieron las de 1969 y 1970, antes de que el equipo de Sabella volviera a conquistar el continente en 2009. Diecisiete años después, el conjunto platense tendrá la oportunidad de bordar su quinta estrella continental.

Por si faltaba algo de motivación, la Conmebol supo tocar los puntos más sensibles de la familia Pincha.