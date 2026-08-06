Un momento de fastidio vivió este miércoles Lionel Messi cuando el árbitro del partido que dirigía Inter Miami contra Atlético San Luis por la Leagues Cup decidió suspender, de manera momentánea, el encuentro debido a un fuerte diluvio y tormentas eléctricas que azotaban los alrededores del Nu Stadium en Florida.

Apenas Said Martínez tomó la medida, las cámaras de la transmisión oficial y los videos tomados por los aficionados captaron en detalle los gestos del astro rosarino. Primero, el 10 abrió los brazos, en claro desacuerdo con la decisión. Luego, resignado, el capitán del club se dio la vuelta para ir hacia el vestuario, camino que emprendió no sin dejar de hacer muecas de fastidio con su boca.

El enojo de Lionel Messi cuando el árbitro decidió suspender el partido de Inter Miami en la Leagues Cup

Qué dice el reglamento en Estados Unidos

Las normas vigentes en Estados Unidos obligan a paralizar inmediatamente toda actividad al aire libre ante el riesgo de descargas eléctricas en las inmediaciones del lugar donde se están desarrollando.

En el caso del fútbol, los jugadores tienen la obligación de marchar hacia el vestuario y permanecer allí al menos 30 minutos o hasta que no haya ninguna otra alerta transcurrido ese tiempo.

Qué estaba jugando Messi

Inter Miami derrotó por 4 a 2 a Atlético San Luis de México en un encuentro marcado por dos goles del astro argentino, que volvió a la titularidad en su club tras su paso por el Mundial 2026, por la primera fecha de la Leagues Cup 2026.

Se trata de la sexta edición del torneo oficial de fútbol que enfrenta a los 18 clubes de la Liga MX de México contra 18 equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá. Se disputa del 4 de agosto al 6 de septiembre de 2026 y otorga plazas para la Copa de Campeones de la Concacaf.

Inter Miami derrotó por 4 a 2 a Atlético San Luis de México en un encuentro marcado por dos goles del astro argentino, que volvió a la titularidad en su club tras su paso por el Mundial 2026, por la primera fecha de la Leagues Cup 2026. CHANDAN KHANNA - AFP

En un duelo disputado en el estadio Miami Freedom Park, Inter se impuso con tantos del rosarino a los 10 y 43 minutos de la primera parte, además de los tantos del mediocampista Telasco Segovia en 25 minutos y el cabezazo del defensor Micael, en el sexto minuto de descuento de la primera etapa.

Inter Miami derrotó por 4 a 2 a Atlético San Luis de México en un encuentro marcado por dos goles del astro argentino, que volvió a la titularidad en su club tras su paso por el Mundial 2026, por la primera fecha de la Leagues Cup 2026. CHANDAN KHANNA - AFP

Por su lado, el elenco mexicano había comenzado en ventaja desde los tres minutos por medio del gol del delantero David Rodríguez y pudo descontar a los cinco minutos del complemento, luego de un gran remate del atacante Rafael Llorente.