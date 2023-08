escuchar

Ayer, en un partido determinante en la lucha por no descender de categoría, Independiente -con el debut de Carlos Tévez en el banco del Rojo- le ganó a Vélez por 2 a 1 en la fecha 2 de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Pero el segundo gol de “los diablos”, que llegó de la mano de un penal, dejó más que una victoria. “Lo que pasó esta noche no está bueno que pase, (no fue ni foul, ni tampoco penal)”, se descargó, enojado en un posteo, Braian Romero, uno de los refuerzos del Fortín.

El delantero apuntó directamente contra la decisión del árbitro Fernando Rapallini y la función del VAR, que fue el encargado de sancionar el penal para el Rojo cuando el juez había marcado infracción fuera del área. “Esta gente del VAR te maneja el partido desde arriba”, criticó el exRiver en sus redes sociales apenas finalizado el encuentro en Avellaneda.

El mensaje de Braian Romero en Instagram

En su fuerte descargo prosiguió: “Mínimo tendrían que invitar al árbitro que es la máxima autoridad a que vea la jugada y tenga la opción de decidir si es o no es penal. Fue una injusticia y uno siente impotencia. Seremos más fuertes como grupo y equipo, defenderemos con más fuerzas a la institución que nos toca representar”.

LA POLÉMICA DE LA NOCHE: ¿Era falta de Gianetti?#CopaDeLaLiga 🇦🇷



El polémico penal llegó cuando el partido estaba cerca de su fin y Vélez hacía poco lo había empatado. En el minuto 94, después de una prolongada espera para el chequeo del VAR, Rapallini pitó a favor del tiro para Independiente, que segundos después Matías Giménez Rojas cambiaría por gol. Si bien al principio el árbitro había entendido que el cruce de Lautaro Gianetti a Martín Cauteruccio había sido fuera del área, fueron sus colegas en el VAR quienes lo hicieron cambiar de opinión.

La palabra de Tévez tras su debut triunfal

”Ganar te da tiempo para trabajar y en estos momentos el tiempo es oro. Porque yo confío a muerte en mis jugadores y estoy con ellos a muerte, pero debemos seguir creciendo”, apuntó Tévez en la conferencia de prensa pospartido en el estadio del Rojo. ”Lo bueno es que hoy [por ayer] pudimos proponer la intensidad que anunciamos. Por supuesto que hay cosas que mejorar, pero lo más importante es que se ganó y personalmente me sentí identificado con lo hecho por el equipo”, resaltó.

El flamante DT de Independiente destacó que la presencia como titular de Giménez Rojas, autor de los dos tantos en la victoria por 2 a 1 (el segundo de penal en descuento y el primero un golazo), “nunca estuvo en duda”, y aclaró que están buscando “su mejor versión”.

Con esta victoria sobre Vélez, Independiente, con 31 puntos, salió de la zona del descenso, en la cual quedó solo Huracán con 28 por tabla anual. A su vez, superó al conjunto de Linieros que con 30 puntos sigue afuera de la misma, pero muy cerca. En la tercera fecha, Independiente visitará a Gimnasia La Plata en el Bosque y Vélez recibirá a River en su cancha.

