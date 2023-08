escuchar

Ya desde el primer momento, cuando cayó en el campo en el encuentro amistoso ante España, en Madrid, y evidenció gestos de dolor, quedó claro que la lesión de Santiago Grondona iba a complicar su participación en el Mundial de Francia de 2023 que comenzará en las próximas semanas. Lamentablemente, los pronósticos se hicieron realidad y el tercera línea quedo descartado de la próxima Copa del Mundo.

En un breve parte médico, los Pumas anunciaron este domingo: “Santiago Grondona sufrió la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. ¡Te deseamos una pronta recuperación Santi! Gracias por tu compromiso y entrega con esta camiseta”.

La imagen de Santiago Grondona saliendo de la cancha ayudado por dos asistentes del staff de los Pumas terminó por empañar un cotejo amistoso que hasta allí, a seis minutos del final, se desarrollaba de manera óptima. El tercera línea surgido de Champagnat, en una acción en solitario y sin contacto, recibió el balón de manos de Nico Sánchez, y en el intento de avanzar, se torció la rodilla. Ya camino al banco rompió en llanto y cuando se sentó, todos sus compañeros se acercaron a consolarlo. Él tenía más claro que nadie la situación, y que la ilusión de jugar el Mundial se le escapaba a sólo dos semanas del estreno.

El momento de la lesión de Santi Grondona. ¡Ojalá no sea nada!



⭐ Mirá los 48 partidos del Mundial de Rugby en @StarPlusLA#RWCxESPNEnStarPlus #PUMASxESPN pic.twitter.com/hfjNt9xC9A — ScrumRugby (@ScrumESPN) August 26, 2023

“Parece que es una lesión mala, pero no queremos decir nada hasta que no esté clara la situación”, había señalado el entrenador Michael Cheka en la conferencia de prensa sobre la situación de Grondona, antes de que el tercera línea se realizara estudios que luego ratificaron la gravedad de la lesión. “Santi este año está mejor preparado y mejor nivel que en toda su vida”.

La baja de Grondona es en primer término una ausencia sensible para los Pumas, aunque no determinante. El nuevo jugador de Bristol Bears no iba a ser, presumiblemente, titular, ya que corre detrás de Matera, González y Kremer en la consideración del head coach australiano. Pero era el primer recambio para los dos alas y se había destacado en los partidos previos (vio acción en todos los encuentros del seleccionado este año), sobre todo en el costado defensivo. Adyacentemente es un golpe duro para el ánimo del grupo, que tiene la madurez suficiente como para sobreponerse.

¿Quién lo reemplazará en la lista de 33? Todo indica que Cheika no convocará a otro tercera línea, sino que se quedará con los primeras líneas que sumó para reemplazar a Nahuel Tetaz Chaparro, la otra baja por lesión que se conoció en la semana, en su caso por la rotura del tendón de Aquiles izquierdo. Mayco Vivas y Lucio Sordoni peleaban por ese puesto y bien podrían quedarse ahora con las dos vacantes.

Con cinco terceras líneas en el plantel (quedarían Facundo Isa y Rodrigo Bruni de suplentes) y la posibilidad que ofrecen Pedro Rubiolo y Guido Petti Pagadizábal de cumplir ese rol abren aquella posibilidad. Otras alternativas son el segunda línea Lucas Paulos, que se quedó afuera de la lista por poco, o Joaquín Oviedo, el séptimo tercera línea del plantel, que estuvo en la convocatoria inicial de 48 pero no vio acción y sólo tiene un partido con los Pumas.

Ahora, los Pumas volverán a Portugal para completar la preparación antes de viajar a Francia e instalarse, desde el 1° del mes próximo, en La Baule-Escoublac, donde establecerán su búnker. La pesadumbre por la baja de otra pieza del equipo se disipará con el tiempo. Las lesiones, lo sabían todos, son parte del juego, y desafortunadamente, la posibilidad era concreta.

LA NACION