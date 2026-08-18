El entrenador de la selección de Egipto, Hossam Hassan, que enfrentó a la Argentina en los octavos de final del Mundial 2026, sufrió un desmayo en un violento episodio en el que sus dos esposas se pelearon físicamente. El cruce se dio en la cafetería de un hotel de lujo en la Costa Norte de su país y derivó en la intervención de la Policía y de otros clientes del local que separaron a ambas mujeres.

Según informó la cadena de televisión árabe Al-Arabiya, el incidente ocurrió el viernes inició tras una discusión verbal entre ambas mujeres, Howaida Al-Gharabawi (primera esposa de Hassan) y Dina Mustafa (la segunda). Luego, la tensión escaló y se produjo un intercambio de golpes e, incluso, se lanzaron sillas. Tras ello, el entrenador se desvaneció y debió recibir asistencia médica.

En la pelea, las dos mujeres sufrieron lesiones y contusiones, mientras que el director técnico padeció una extrema agitación. El altercado duró hasta que la Policía se acercó al lugar. Tras el episodio, Al-Gharabawi presentó una denuncia oficial para probar el incidente, aunque después la retiró.

El entrenador de la selección de Egipto se desmayó en medio de una pelea entre sus dos esposas

El divorcio

Mohamed Shams, abogado de la segunda esposa de Hassan, informó que el entrenador de Egipto se separó oficialmente de Al-Gharabawi. Desde hace años, estaban casados y tienen tres hijos en común: Aya, Roaa y Omar. La decisión fue tomada luego de desacuerdos en el matrimonio que llegaron a un punto límite tras la pelea de este viernes, mediante la cual se llegó a una crisis definitiva.

La relación ya había tenido otros cruces y momentos complicados: en 2022, Hassan y Al-Gharabawi tuvieron una breve separación, que duró apenas 10 días, hasta que volvieron a juntarse.

A su vez, años más tarde, Hassan conoció a Dina Mustafa, más conocida como “Dan Adam”, en Marina, en la costa norte de Egipto, y se casaron, formando un matrimonio paralelo. En ese país, la poligamia es legal y un hombre puede tener hasta cuatro esposas, con la única condición de que debe informarle a todas sobre sus vínculos.

Hassan, el ídolo de la selección de Egipto

El entrenador del combinado egipcio es uno de los mayores referentes de su selección: fue figura como futbolista en el Mundial de Italia 1990 y se convirtió en el máximo goleador histórico de su país, con 69 tantos, uno más que Mohamed Salah.

El gesto que realizó el entrenador en el partido ante la Argentina BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luego, Hassan siguió con su legado en la selección. Tomó el mando en febrero de 2024 con el objetivo de mejorar las marcas de Egipto en los dos últimos mundiales: en Rusia 2018 se quedó en la fase de grupos tras una milagrosa clasificación y a Qatar 2022 no pudo acceder.

En tanto, en 2026, Egipto pasó la primera ronda y en 16avos de final se cruzó con Australia, a quien le ganó 4 a 2 por penales tras empatar 1 a 1 en el partido. En la siguiente instancia enfrentó a la selección argentina, contra la que perdió 3 a 2 y quedó eliminada.

En el encuentro ante la albiceleste, Hassan protagonizó un tenso momento: el DT acusó un error arbitral luego de que se le invalidara un gol a su equipo y cuestionó al referí. Allí, hizo un gesto cruzando los brazos que generó la reacción de los hinchas que estaban en las gradas. Además tuvo un enfrenamiento con argentinos que mostraron una bandera de Israel.

“Había un penal para nosotros. Después nos convierten un gol. En lugar de ponernos 3-1 arriba, el partido terminó 2-2 y después 3-2.Uno puede aceptar errores arbitrales, las tarjetas o algunas decisiones, pero yo ya había soportado demasiado”, expresó en el programa Maakom Mona El Shazly, del canal egipcio ON.