En uno de sus mejores semestres de los últimos años, en el que tiene posibilidades de ganar varios títulos, Boca persigue un objetivo ineludible: volver a consagrarse campeón internacional, algo que no consigue desde hace 18 años. Este sábado, a partir de las 19.30 (horario argentino), se enfrenta a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, en la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro contará con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, televisación de ESPN y DSports, y transmisión vía streaming en el plan premium de Disney+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

De cara al trascendental compromiso ante el Galo, el DT Rodolfo Arruabarrena tiene a casi todo el plantel a disposición, por lo que pondrá desde el arranque al mejor equipo posible. Agustín Marchesín, quien se encuentra en el tramo final de la recuperación por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, es el único que no está disponible. El paraguayo Adam Bareiro, por su parte, ya se sumó a los entrenamientos con el resto del plantel y podría integrar el banco de suplentes tras superar una hernia de disco lumbar que lo marginó de las canchas durante los últimos seis meses.

Sonríe el 'Vasco' Arruabarrena: el DT de Boca tiene a casi todo el plantel a disposición para la final Prensa Boca

El dueño del arco será el colombiano Álvaro Montero, que ya se convirtió en una pieza clave del xeneize después de un par de meses en los que le costó adaptarse. “Fueron demasiado drásticas las descalificaciones que se le dieron (...) Ya había sido probado en Vélez y creían que su integración iba a ser más rápida (...) La confianza del ‘Vasco’ le permitió crecer”, afirmó Óscar Córdoba, compatriota de Montero e histórico arquero de Boca, en ESPN.

En la defensa no hay dudas. El uruguayo Leandro Lozano será el lateral derecho, Lautaro Di Lollo y Facundo Herrera conformarán la dupla central, y Lautaro Blanco, uno de los mejores jugadores de la temporada en el fútbol argentino, será el dueño del carril izquierdo. El ex-Elche jugó casi todos los partidos del semestre y recientemente atravesó una fatiga muscular que lo apartó del plantel en el último partido ante Banfield, por las semifinales de la Copa Argentina.

Lautaro Blanco, una pieza inamovible de Boca en este 2026: será titular ante Atlético Mineiro Gonzalo Colini - La Nación

Más adelante, el capitán Leandro Paredes manejará los hilos del mediocampo. Su acompañante para conformar el doble 5 será Milton Delgado, que jugará más retrasado para darle libertad al campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022. Santiago Ascacíbar será el tercer eslabón de la mitad de la cancha y buscará ser una punta de lanza en ataque para seguir aumentando su cuenta goleadora en un año en el que ya anotó nueve tantos, dos de ellos en la Sudamericana.

La única duda está en último tercio del campo de juego, con dos futbolistas para un solo lugar: Alan Velasco y Tomás Aranda. Si juega el ex-Independiente, el esquema sería un 4-3-3 con extremos, pero si juega la ‘Joya’ podría actuar como enganche y dejar como delanteros al colombiano Sebastián Villa y al uruguayo Miguel Merentiel. El juvenil ya se recuperó de una fractura en el peroné de la pierna derecha, ingresó bien contra Defensa y Justicia y Banfield, y podría tener su chance desde el arranque en la final de este sábado.

Tomás Aranda ya está al 100% y podría ser titular en la final de la Copa Sudamericana 2026 Prensa Boca

Posible formación de Boca vs. Atlético Mineiro