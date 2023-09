escuchar

El inglés Jadon Sancho pasó de costarle 85 millones de euros a Manchester United a ser un paria en el centro de entrenamiento de Carrington, el sofisticado búnker del club inglés. El entrenador de los Diablos Rojos, el neerlandés Erik Ten Hag, disciplinó al ex futbolista de Borussia Dortmund por confrontarlo en redes sociales. Entendió que su autoridad había quedado en entredicho y no está dispuesto a ceder hasta que Sancho pida disculpas. Como el futbolista tampoco quiere dar un paso atrás, se entrena con los juveniles y ni siquiera puede comer con sus compañeros del primer equipo. Tiene la entrada prohibida al comedor.

“Por favor, no crean todo lo que lean”, reclamó Sancho hace unos días en su cuenta de Twitter. Era una acusación directa a su entrenador, quien había dicho en conferencia de prensa que el futbolista no había sido convocado para el partido contra Arsenal (los Diablos Rojos cayeron por 3-1) por sus bajos rendimientos en las prácticas. “No voy a dejar que haya gente que diga cosas completamente falsas: me comporté muy bien en los entrenamientos de esta semana. Creo que hay otras cuestiones relacionadas, pero no voy a profundizar. Fui un chivo expiatorio durante mucho tiempo, y no es justo”, protestó Sancho. Esas palabras le valieron el castigo de Ten Hag, y desde entonces no volvió a compartir siquiera un vestuario con sus compañeros: primero se entrenó con los recuperadores físicos del club. Y ahora, con los juveniles de la Academia.

Erik Ten Hag, entrenador de Manchester United, enfrentado con Jadon Sancho Matthias Schrader - AP

“Hay una forma fácil de resolver esta situación: que Jadon le pida disculpas al entrenador. Alguien tiene que ceder, y ése no es el entrenador”, aportó una fuente del club en off al diario inglés Daily Mirror. Otro informante, más cercano a los jugadores, contó al mismo periódico que varios de sus compañeros le pidieron que hable con el DT y solucione el altercado: “Le pidieron que dé un paso atrás y le pida perdón al entrenador. Quieren que se disculpe. Entienden cómo se siente su compañero, pero también saben que su posteo en redes sociales cruzó una línea”. Ten Hag, el DT, mantiene su postura: “El club me pidió una disciplina estricta, porque no había una buena cultura en el plantel en la temporada pasada. Había que crear nuevos estándares: es lo que hice y es mi trabajo controlar esos estándares ”, dijo en conferencia de prensa.

Daily Mirror agrega más detalles sobre la situación actual de Sancho, considerado alguna vez en la selección inglesa, luego de explotar con su talento en Borussia Dortmund. “Se dice que Sancho está enojado luego de la prohibición de usar todas las áreas a las que accede el plantel profesional. Pero se niega a pedirle disculpas a Ten Hag”. Y completa: “La situación llegó a un impasse en el que no hay retorno para le futbolista mientras no pida perdón”.

Así juega Jadon Sancho

La prensa inglesa reporta que tres compañeros de Sancho en la selección y en el United como Luke Shaw, Marcus Rashford y Harry Maguire le pidieron que bajara la cabeza y reconsiderara su postura con el entrenador. El asunto disciplinario sin resolver provocó que el extremo derecho ya se haya perdido tres partidos: Brighton y Burnley por la Premier League y Bayern por la Champions League. En las últimas horas, la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA, en inglés) se ofreció como mediadora entre el DT y el jugador. Sancho tuvo chances de salir en el último mercado de transferencias, pero se negó a ir a Arabia Saudita. La situación actual forzaría un cambio y el futbolista de 23 años, con contrato hasta 2026, estaría dispuesto a buscar otros rumbos en enero del año próximo. Por lo pronto, el inglés caído en desgracia tomó una decisión: cerró su cuenta de Instagram. Y borró de Twitter el posteo incendiario que le costó el puesto.

Antony, otro apartado

El encontronazo entre Sancho y Ten Hag no pudo ocurrir en un momento más inoportuno para el futbolista inglés. Le llegó justo cuando la posición de extremo derecho (el United juega con un 4-2-3-1 muy marcado) no tiene dueño fijo, ya que el otro aspirante a ese lugar también está apartado del grupo. Se trata del brasileño Antony, también adquirido por los Diablos Rojos en una fortuna (95 millones de euros le pagaron a Ajax en agosto del año pasado), quien afronta una investigación judicial por abuso sexual y no jugará hasta que su situación se aclare.

Antony, jugador de Manchester United que también está fuera de las convocatorias por motivos extrafutbolísticos Alberto Pezzali - AP

El 10 de septiembre pasado, el club rojo de Manchester comunicó en forma oficial que el brasileño (también excluido de la selección brasileña), quedaría al margen del primer equipo: “El Manchester United reconoce las acusaciones formuladas contra Antony (...). Se ha acordado con él que retrasará su regreso hasta nuevo aviso para poder abordar las acusaciones”. La posición de extremo derecho parece estar maldita en el United: otro potencial inquilino para el puesto, Mason Greenwood, debió buscarse la vida en Getafe, adonde llegó a préstamo en el último mercado. Muchos en el Manchester no lo querían en el primer equipo, pese a que en febrero la justicia inglesa lo absolvió en una causa por violencia de género.

LA NACION