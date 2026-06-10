El estadio Azteca recibe a su tercer mundial: un escenario que coronó a Maradona y Pelé, recibió a Boca, River y a un Papa y despidió al Chavo

CIUDAD DE MÉXICO.- Su césped lo pisó un Papa, un Beatle, Pelé, Maradona, Boca, River y hasta el Chavo. Fue sede de los Juegos Olímpicos y, desde mañana, se convertirá en anfitrión de su tercer mundial, un hito muy difícil de igualar. El Estadio Azteca, rebautizado Ciudad de México para esta copa, se presenta como la sede más emblemática de este torneo que se celebra en tres países y guarda recuerdos imborrables.

Paul Mccartney, en el Estadio Azteca

El Azteca, como lo conocen millones de argentinos aunque nunca hayan pasado cerca, inmortalizó a Diego Maradona en su etapa de esplendor en el Mundial de 1986: la mano de Dios y el mejor gol de la historia contra Inglaterra. Las dos obras maestras del 10 en semifinales ante Bélgica. El pase a la inmortalidad de Burruchaga en la final contra Alemania. La vuelta olímpica en andas con esa copa del mundo que llegó a sus manos para quedarse por siempre.

Además de la ceremonia y el partido inaugural, entre México y Sudáfrica, el Coloso de Santa Úrsula recibirá otros cuatro encuentros. El tercero del grupo A, entre el local y República Checa, Uzbekistán-Colombia (Grupo B), uno de dieciseisavos de final y otro de octavos. La selección argentina no tiene en su fixture volver a pisar el legendario césped que vio alumbrar la segunda estrella.

De Pelé a Maradona

El Estadio Ciudad de México volvió a ser remodelado para esta cita. Su capacidad se amplió a 83.000 espectadores, lo que lo convierte en el segundo más grande de esta copa. Entre las mejoras de última generación, incorporó luces led, nuevos vestuarios, asientos y palcos vip, además de un techo y fachada renovados.

Es la casa del popular Club América y también juegan aquí Cruz Azul y Atlante. Además, el Tri, como llaman a la selección local, buscará con la vuelta de Javier Aguirre como DT al menos igualar sus marcas históricas en mundiales: estuvo entre los ocho mejores en los torneos en los que fue local, en 1970 y 1986.

En 1968, dos años después de su inauguración, el estadio fue sede de los Juegos Olímpicos que se celebraron en esta ciudad.

La primera referencia de un club argentino en el coloso del sur de la capital mexicana fue el Estudiantes dirigido por Osvaldo Zubeldía, que venció en el partido de ida al Toluca, en el Azteca, por la Copa Interamericana, en febrero de 1969. Tras perder en La Plata, el equipo argentino se llevó el trofeo en un desempate en Montevideo. Esa fue la primera aproximación a la gloria que viviría 17 años después un joven Carlos Salvador Bilardo. El Boca del Toto Lorenzo también tuvo su paso por aquí, donde perdió la Interamericana frente al América en 1978.

El equipo xeneize guarda un recuerdo más cercano y también más grato de este estadio, cuando en 2001 ganó el partido de ida frente al Cruz Azul con gol del “Chelo” Delgado. En la Bombonera, luego, el equipo de Carlos Bianchi coronó el bicampeonato de América.

También el Azteca fue sede de un superclásico. En 2014, River venció por penales a Boca tras empatar 1-1 en los 90 minutos como parte de un amistoso.

Pelé festeja la conquista del Mundial con Brasil, el 21 de junio de 1970, en el Estadio Azteca de Ciudad de México

Sin dudas, las imágenes que inmortalizaron al Azteca están relacionadas con la gloria de los dos principales jugadores de la historia. En el 70, el Rey Pelé comandó el fútbol total de Brasil que venció en la final a Italia por 4 a 1.

Para los argentinos, sin dudas el Mundial del 86 está ligado íntimamente a este lugar. El 22 de junio de ese año Maradona brilló en los cuartos de final con los dos goles a los ingleses. Luego repitió una actuación con dos excelsas definiciones frente a Bélgica en semifinales. Y una semana después llegó la coronación frente a Alemania.

Diego Armando Maradona convierte el segundo gol contra Inglaterra El Grafico - Getty Images South America

También para los mexicanos este sitio guarda varios hitos. Como aquella legendaria pelea en 1993 de Julio César Chávez, el boxeador más popular del país, contra el estadounidense Greg Haugen ante más de 130.000 espectadores. O la visita de Juan Pablo II en 1999 con un estadio colmado. Aquí se realizó en 2014 el velorio de Roberto Gómez Bolaños, creador del Chavo del 8, en una ceremonia inolvidable para uno de los personajes más queridos en varios países latinoamericanos.

Ceremonia por Roberto Gómez Bolaños en el Estadio Azteca ALFREDO ESTRELLA - AFP

El funeral de Chespirito

El Azteca también fue sede de grandes espectáculos, como los cinco recitales de Michael Jackson a mediados del 90, o el de Paul McCartney hace una década.

Paul McCartney en el Estadio Azteca de México en el año 2012 Captura

La visita de Juan Pablo II

Accesos y protestas

El acceso desde ahora será aún más complicado que de costumbre. Debido a los piquetes y protestas que el martes llegaron a pocos metros del Azteca, las autoridades decidieron anticipar el operativo “última milla”. Ya está todo vallado el perímetro y solo podrán ingresar los que cuenten con boletos. No se permitirá estacionar en los alrededores y se pusieron en marcha diferentes alternativas para llegar en transporte público, como el Tren Ligero que conecta con las líneas de metro.

El imponente Estadio Azteca, fondo ideal para los que quieren ser retratados

Las autoridades de la capital del país informaron que participarán cerca de 56.000 efectivos, entre agentes de seguridad y vialidad, para intentar ordenar el acceso y evitar incidentes.

Ya el día previo, la situación en torno al Azteca lucía caótica. Vallas negras, señalizaciones escasas y tránsito colapsado. Varias zonas pegadas al estadio se asemejan al ingreso al Barrio 31 cuando los ómnibus entran a la terminal de Retiro.

Publicidad de la Copa del Mundo en las inmediaciones del estadio Azteca

Agenda de la ceremonia inaugural

El partido entre México y Sudáfrica arrancará este jueves a las 13 hora local, 16 de la Argentina. Las puertas del estadio abrirán a las 9 y la fiesta inaugural está prevista para las 11. Con la presencia de Shakira como figura estelar, se espera que dure cerca de una hora.

La policía bloquea una avenida para impedir que los maestros que protestan marchen hacia el estadio que albergará el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México, el martes 9 de junio de 2026 Eduardo Verdugo - AP

Además de la colombiana se presentarán reconocidas figuras mexicanas como Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla.

Este Mundial atípico tendrá en tanto otras dos ceremonias aunque no del mismo caudal. Ambas serán el viernes 12 de junio; una en Canadá, la otra en Estados Unidos; una en la antesala del partido de la selección local con Bosnia-Herzegovina; la otra, con Paraguay.

Shakira y la canción oficial del Mundial 2026 (Fuente: Instagram/@shakira)

El evento canadiense comenzará a las 14.30 hora argentina en el BMO Field de Toronto. Allí actuarán Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otras. La tercera inauguración será a las 20.30 hora argentina en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Y allí se presentarán Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla.