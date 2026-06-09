Miles de manifestantes bloquean el acceso al estadio Azteca de México 48 horas antes del partido inaugural

CIUDAD DE MÉXICO.– México se ha blindado para prevenir acciones del crimen organizado y garantizar la seguridad en las concentraciones masivas durante para la Copa del Mundo. Pero a sólo dos días de su inauguración en Ciudad de México, lo que mantiene en vilo al gobierno son las protestas que amenazan con enturbiar la apertura del Mundial.

Dos días antes del inicio del Mundial de Fútbol, miles de maestros bloquearon el martes una avenida que conduce al estadio Azteca, en Ciudad de México. El Azteca acogerá el jueves la inauguración del Mundial con el partido México-Sudáfrica a las 13 hora local (16 de Argentina).

La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó más temprano que la ceremonia “está garantizada” y denunció una “provocación” por parte del gremio.

La movilización fue convocada por un grupo disidente del sindicato de educación, la CNTE, que desde la semana pasada encabeza caóticas protestas en la capital mexicana.

Las autoridades desplegaron a miles de agentes e instalaron barreras de concreto a 1 kilómetro del estadio para impedir el paso de la marcha, que aún no llegó hasta la sede.

“Pretendemos llegar al estadio”, Ángel Villalobos, uno de los profesores que marcha para exigir aumento salarial y la derogación de una ley de pensiones, que el gobierno ve inviable.

“Aquí vamos a seguir con nuestra lucha”, señaló por su parte Austreberto Flores, también en la marcha.

Docentes en huelga marchan hacia el estadio que albergará el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México, el martes 9 de junio de 2026. Eduardo Verdugo - AP

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señaló que mantendrán acciones de presión en la capital mientras no exista una respuesta satisfactoria a sus demandas laborales y educativas.

Sheinbaum, afirmó más temprano que la ceremonia “está garantizada” y descartó el uso de la policía para reprimir a los manifestantes.

“Nosotros lo vemos como una provocación como para decir ‘miren que mal está la situación en México’”, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. “En México no hay problema... hay muchos problemas, pero los atendemos, no hay un asunto que tenga que ver con un descontento social”.

“El Mundial se va a disfrutar igual”, aseguró.

Claudia Sheinbaum levanta la Copa del Mundo GETTY IMAGES

México organiza por tercera vez una Copa del Mundo, después de 1970 y 9186, y esta vez junto a Estados Unidos y Canadá. El torneo comienza el jueves y finalizará el 19 de julio.

“Quiere hacerse parecer que en México tenemos una ebullición social muy grande y eso no es verdad”, insistió Sheinbaum.

La mandataria no asistirá a la apertura del Mundial en el Azteca, y ahora dijo que valora su asistencia, como previsto, al Fan Fest del Zócalo, donde también se ubica el Palacio Nacional.

“Vamos a ver cómo se desarrolla lo que está ocurriendo con los maestros”, aclaró sobre su asistencia. “Tengo que estar atenta a eso”.

Está previsto que más de 100.000 soldados, marinos, guardias nacionales y policías sean desplegados en la capital, Guadalajara, Monterrey y los principales destinos turísticos; pero el martes su presencia era todavía discreta, incluso en los aeropuertos.

Un guardia nacional el estadio mundialista de Guadalajara Matias Delacroix - AP

Lo que sí era evidente era la sucesión de vallas metálicas que protegen comercios y edificios en el centro de Ciudad de México y el desafío que supone caminar por sus calles bloqueadas por tiendas de campaña de manifestantes. O los numerosos policías antidisturbios que cerraban el paso de las protestas de maestros que el martes intentaban llegar al Estadio Azteca y mantenían cercado el Zócalo capitalino, la plaza donde está el palacio presidencial y que desde el jueves alojará el festival futbolero más grande del país.

Advertencia

La CNTE está en huelga desde la semana pasada. Bloquea calles a diario e incluso derribaron un conjunto de estatuas alusivas a la Copa del Mundo en el concurrido paseo Reforma de Ciudad de México.

La CNTE ha convocado a nuevas manifestaciones el jueves, dia del partido inaugural. Familiares de personas desaparecidas también planean salir a las calles ese día.

Durante la instalación de la Asamblea Nacional Representativa de ese gremio realizada este lunes y cuyas deliberaciones concluyeron durante la madrugada de este martes, el secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Frausto Orozco, sostuvo que las jornadas de lucha responden a demandas que, afirmó, son de interés para el conjunto de los trabajadores del país, particularmente en materia de pensiones y derechos laborales.

El dirigente señaló que el movimiento busca que el gobierno federal defina una “ruta clara” para cumplir los compromisos asumidos con el magisterio, entre ellos la eliminación de los efectos de la reforma educativa de 2007 y la construcción de un nuevo sistema que garantice los derechos laborales de los trabajadores de la educación.

La ANR también manifestó que, pese a las críticas y cuestionamientos hacia el movimiento, la Coordinadora mantendrá su estrategia de organización y protesta a nivel nacional, al considerar que sus demandas siguen sin encontrar una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades federales.

La gremialista docente Elvira Veleces, del estado de Guerrero, acusó al gobierno de Claudia Sheinbaum de tener “oídos sordos” ante las demandas del movimiento.

El Estadio Azteca donde se realizará el partido inaugural del Mundial Fernando Llano - AP

Pidió también que se reconsidere la postura de reprimir la movilización: “Ratificamos nuestra lucha de salir a manifestarnos a la Ciudad de México (...) Seguiremos en las calles, seguiremos manifestándonos”.

Eva Hinojosa, líder de la sección 18 de Michoacán, pidió comprensión a los mexicanos y solidaridad ante las manifestaciones que hacen por una “ruta pedagógica y jurídica”.

“La presidenta dice que hay diálogo. Este no es el diálogo que esperamos”, acusó el líder de la sección 9 de la CNTE, Pedro Hernández, y advirtió que las autoridades podrían repeler la manifestación como se hizo el pasado 1 de junio con artefactos explosivos.

“Vamos a seguir en la huelga, vamos a seguir en el plantón”, dijo.

La marcha hacia el estadio Azteca comenzó este mediodía con cientos de maestros de la CNTE, a la altura de la estación Nezahualpilli del Tren Ligero, para exigir la abrogación de la ley educativa de 2007.

“Queremos jubilaciones dignas. Exigimos que la presidenta Claudia Sheinbaum se siente a negociar con la CNTE”, son algunas de las consignas que manifiestan.

Los manifestantes son docentes originarios de las 34 secciones de la Coordinadora, pero principalmente de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Michoacán.

En la vanguardia avanzaron mujeres integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la CNTE.

Agencias AFP, AP y ANSA