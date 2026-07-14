El estadounidense Folarin Balogun, perdonado por la FIFA tras un pedido de Donald Trump, rompió el silencio

Folarin Balogun, delantero de la selección de Estados Unidos en el Mundial 2026, habló por primera vez sobre el pedido del presidente Donald Trump a la FIFA para que se postergara la suspensión por su tarjeta roja ante Bosnia Herzegovina, durante el partido por los dieciseisavos de final del torneo.

“Mi reacción inicial fue que estaba feliz de volver a un equipo. Pero cuando empecé a reflexionar, supe que iba a causar mucha controversia. Y casi podía ver en mis compañeros un poco de nerviosismo. Porque era algo muy singular. Pero cuanto más nos acercábamos al partido [siguiente con Bélgica, por los octavos de final], intentaba concentrarme lo mejor que podía, pero era difícil. Mucho ruido externo: eso es difícil de evitar”, dijo el goleador del Mónaco francés en una entrevista con la cadena estadounidense CBS.

Folarin Balogun deja la cancha de San Francisco luego de ser expulsado durante el partido ante Bosnia CHARLOTTE WILSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Balogun también se refirió a la jugada de la discordia, un contacto con el defensor bosnio Tarik Muharemovic que, a primera vista, el árbitro brasileño Raphael Claus no juzgó merecedor de una sanción disciplinaria. Sin embargo, luego de revisar la jugada a pie de campo por sugerencia de sus asistentes de VAR, el árbitro cambió su decisión y expulsó al delantero estadounidense por roja directa. “Cuando algo no es intencional... nunca debería ser tarjeta roja”, relató Balogun en la nota con CBS. Y añadió: “Fue simplemente una situación desafortunada y creo que nos puso mucha más presión de la necesaria”.

Fiesta en el ómnibus

El goleador estadounidense contó luego cómo reaccionaron sus compañeros luego de la expulsión, y a sabiendas de que -en teoría- se perdería el partido contra Bélgica: “Ellos son como mis hermanos, así que me dieron mucho apoyo. No era algo que yo pudiera cambiar. Fue confuso porque el equipo se estaba entrenando sin mí. Yo solo desempeñaba un rol secundario para tratar de que la moral de todos se mantuviera alta”.

¡ESTADOS UNIDOS SE QUEDA SIN SU FIGURA PARA OCTAVOS DE FINAL! Folarin Balogun fue expulsado por esta DURÍSIMA infracción ante Bosnia. ¡Dura baja para el local!



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Y de repente... el equipo se enteró en el ómnibus que lo trasladaba al campo de entrenamiento que la suspensión de Balogun había sido puesta en stand-by por la FIFA, y que el delantero ingresaba en una probation de un año, por lo que podría acompañar a sus compañeros en el trascendental choque de octavos de final frente a Bélgica. El transporte explotó de la felicidad. “Y luego, creo que uno o dos días antes del partido, me dijeron que volvía al equipo. Nos enteramos en el autobús del equipo; todos gritaban y chillaban. Fue un viaje bastante intenso hasta el campo de entrenamiento”, recordó el delantero estadounidense de 25 años.

Balogún continuó: “[La expulsión] Fue solo una situación desafortunada, que me dio confianza. Y sobre cómo procesaron la decisión de la FIFA de levantarle la suspensión tras el pedido del presidente Trump, Balogun recordó: ”No creo que haya sido demasiado difícil separar las cosas una vez que superamos el anuncio inicial de mi regreso al equipo. Creo que se vio, sin duda, que fue un partido difícil contra Bélgica, y eso puede influir en si estábamos concentrados o no. Pero... sé que estábamos totalmente concentrados antes del partido”, afirmó.

Otra vista de la expulsión de Folarin Balogun ante Bosnia MICHAEL STEELE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Trump y la FIFA

“Sí, lo hice. Hablé y pedí una revisión por parte de la FIFA”, se ufanó el presidente estadounidense acerca del levantamiento de la suspensión de Balogun. Y luego le agradeció a la FIFA por la decisión: “¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!“, publicó el mandatario en su plataforma Truth Social poco después de que se anunciara que el delantero podría jugar con Bélgica.

“De conformidad con el artículo ⁠27 del Código Disciplinario de la FIFA, la ejecución de la suspensión de partidos queda suspendida ‌durante un período de prueba de un año”, indicó la FIFA en un comunicado. “Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, se revocará la suspensión y se aplicará la sanción, sin perjuicio de cualquier sanción adicional que se imponga por ‌la nueva infracción", señaló el comunicado.