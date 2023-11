escuchar

Mariano Herrón asumió en un contexto muy caliente. Sin otra alternativa, el martes 7 de noviembre volvió a ponerse el disfraz de bombero y tomó ese fierro caliente que era Boca. A diferencia de lo ocurrido en abril, cuando Juan Román Riquelme desvinculó a Hugo Ibarra a tres meses de renovarle el contrato, en esta ocasión sucedió después de perder la final de la Copa Libertadores y ante la inesperada renuncia de Jorge Almirón, que descolocó al Consejo de Fútbol.

En solo dos semanas fueron pocos los movimientos que hizo para intentar imponer un estilo propio. Apenas un día más tarde de conducir su primera práctica debió salir a la cancha. En un clásico caliente, rescató un empate 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro frente a un San Lorenzo que durante buena parte del encuentro fue superado, pero que se envalentonó en los últimos minutos e incluso pudo ganarlo sobre el final. De hecho Barrios marcó el 2 a 1, para delirio del pueblo azulgrana. Pero el VAR advirtió una posición adelantada milimétrica y el tanto fue anulado.

Mariano Herrón, dirigiendo a Boca en la victoria ante Newell's por 1-0 LA NACION/Mauro Alfieri

Sus primeras declaraciones fueron las de un hombre centrado, que ponderó la personalidad de sus dirigidos tras la derrota copera (“El golpe fue duro. Ninguno me dijo que no estaba en condiciones de no jugar”) y no ir más allá de lo que la agenda le marcaba (”Yo tengo una responsabilidad, no me quejo y tengo que trabajar. Estoy en el mejor lugar del mundo”).

La apretada agenda hizo que los ensayos fueran escasos. Entonces, para el partido con Newell’s en la Bombonera apostó por el joven Aaron Anselmino en lugar de Nicolás Valentini. Las otras dos modificaciones fueron obligadas por las lesiones de Frank Fabra y Equi Fernández (ingresaron Marcelo Saracchi y Jorman Campuzano). El esquema fue el mismo: 4-4-2.

Entonces sí, hubo margen para el trabajo y para ciertas decisiones que sorprendieron. Un día después del agónico 1 a 0 sobre Newell’s hubo entrenamiento, pero en los dos días siguientes el DT liberó al plantel. Si bien la doble fecha de Eliminatorias ofrecía margen para el descanso, en el núcleo del Consejo de Fútbol no cayó bien esto. Ocurre que a una semana del trascendental cruce con Estudiantes, por las semifinales de la Copa Argentina, algunos consideraron que era demasiado descanso. Pero a la vez esas dos jornadas le permitió al equipo refrescar la cabeza después de la tensión que generó llegar a la final de la Libertadores, y la desazón que significó perderla. Y, al mismo tiempo, sumar puntos en el vínculo con los jugadores.

Sus palabras posteriores al triunfo sobre el conjunto rosarino también llevaron serenidad. “Vivo con toda la responsabilidad que representa el puesto”. Consciente de que Boca aún no logró el pasaporte a la Libertadores 2024, se esperanzó: “Todavía tenemos la chance de clasificarnos por la Tabla Anual, aunque es difícil, nos ilusionamos con eso”.

Y si bien el sábado 2 de diciembre los socios de Boca elegirán al próximo presidente del club, Riquelme tiene definido que su piloto de tormenta vuelva a la Reserva apenas se contrate un nuevo entrenador para el plantel profesional.

Ya en la recta final al partido del miércoles (a las 21.15, en Córdoba), este domingo Herrón paró un posible equipo titular en la práctica realizada en Ezeiza, donde Valentín Barco salió con una molestia muscular. El DT alineó a Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Ezequiel Bullaude, Ezequiel “Equi” Fernández y Valentín Barco (Jabes Saralegui); Miguel Merentiel y Lucas Janson.

Valentín Barco ante Newell's, el juvenil podría emigrar en el próximo mercado de pases LA NACION/Mauro Alfieri

Del otro lado, jugaron Javier Garcia; Marcelo Weigandt, Bruno Valdez, Nicolás Valentini y Lucas Blondel; Diego González, Jorman Campuzano y Vicente Taborda; Luca Langoni, Darío Benedetto y Norberto Briasco. Barco salió por precaución en los últimos minutos por una molestia muscular y el juvenil Saralegui entró en su lugar.

En tanto, Guillermo Pol Fernandez y el colombiano Frank Fabra hicieron ejercicios diferenciados. El volante podría mañana incorporarse al grupo y el defensor colombiano sigue con su recuperación de la distensión ligamentaria y está descartado para jugar ante el Pincha.

Boca volverá a entrenarse este lunes, en Ezeiza, y el martes por la tarde el plantel viajará en vuelo chárter hacia Córdoba para esperar el encuentro del miércoles ante Estudiantes de La Plata.