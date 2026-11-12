El exjugador italiano Marco Materazzi comparó la muerte de Jesús de Miguel con el cabezazo que le dio Zidane en el Mundial 2006

El exdefensor italiano y DT Marco Materazzi comparó el reciente deceso del futbolista español Jesús de Miguel, tras un violento rodillazo del arquero Jesús Owono, con el cabezazo que recibió de Zinedine Zidane en la final del Mundial de 2006.

En una entrevista publicada en el diario italiano La Gazzetta dello Sport, en la previa del duelo entre Italia y Francia por la Nations League, el exfutbolista cuestionó: “La muerte de De Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. A ese arquero lo acusaron de homicidio involuntario por una falta: “¿Qué habría pasado si me hubiera ocurrido a mí?”.

En diálogo con ese medio deportivo italiano, Materazzi lamentó el fallecimiento del delantero de 30 años de CD Tenerife y aseguró que el caso le hizo pensar en las consecuencias fatales que pudo haber tenido su propio episodio, ocurrido hace veinte años, el 9 de julio de 2006, en la final de la Copa del Mundo de Alemania 2006 entre Francia e Italia que se disputó en el Estadio Olímpico de Berlín.

Ese día, cuando iban 110 minutos del partido que había llegado al segundo tiempo suplementario, Zidane, en medio de lo que parecía un cruce de palabras entre ambos jugadores, le dio un cabezazo en el pecho a Materazzi. El árbitro argentino Horacio Elizondo y sus colaboradores no lo dudaron y el juez amonestó a la estrella gala con la roja directa. El partido terminó empatado en 1 e Italia se consagró campeón en la tanda de penales.

Días atrás, Zidane dijo que no estaba orgulloso del cabezazo que le dio a Materazzi aquella jornada, pero que no estaba arrepentido, agregó. Esa declaración no fue bien tomada por el exdefensor: “Y ese comentario de Zizou parece un poco contradictorio, ¿no?”.

El exjugador italiano Materazzi comparó la muerte de Jesús de Miguel con el cabezazo que le dio Zidane en 2006. afp - Archivo

“Que veinte años no es nada” es el verso más célebre del famoso tango “Volver”, compuesto en 1935 con música de Carlos Gardel y letra de Alfredo Le Pera, y parece que Zidane y Materazzi le hacen honor a su significado, como si lo sucedido aquella final no hubiera sido superado por ninguno de los ahora exjugadores.

El italiano contó en la entrevista que en noviembre de 2010, en vísperas de un partido entre AC Milan y Real Madrid, se encontró con Zidane a la salida del hotel donde se hospedaba.

“Cuando me vio, dudó un poco, incluso se dio la vuelta para regresar, pero lo enfrenté y le estreché la mano”, relató. Tras decirle que le alegraba que se encontraran donde nadie los viera, el exdefensor dijo que el francés le contestó: “No te preocupes: son cosas que pasan, son cosas del pasado”. “Lástima que luego se retractara de todo, diciendo que pensaba que yo era un fan”, acotó el DT.