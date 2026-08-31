Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina: las razones detrás de una decisión que maduró durante meses

Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina. A 43 días de la final del Mundial ante España, el astro de 39 años resolvió ponerle fin a una etapa histórica con la camiseta albiceleste, en la que disputó 193 partidos, convirtió 118 goles y conquistó seis títulos.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo en los últimos años, en los que se ganó todo; antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, escribió Messi en su cuenta de Instagram.

La foto con la que Messi anunció su retiro de la selección argentina Instagram Messi

El mensaje estuvo acompañado por una imagen con esas mismas palabras escritas de puño y letra en tres hojas, junto a una lapicera con el logo de Qatar 2022.

El rosarino no había dado señales concretas sobre su futuro en la selección después del Mundial, aunque tras el fallecimiento de su padre, Jorge, había reconocido que el físico ya no le respondía como pretendía. Además, algunos compañeros habían dejado entrever en los últimos días que la decisión estaba prácticamente tomada.

De hecho, el propio Messi contó que el texto que publicó este lunes había sido escrito el 21 de julio, apenas dos días después de la final ante España. “Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, sostuvo.

“Queda poco y se van cerrando etapas, y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y, aparte, vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, aceptó.

El rosarino condujo a la selección hasta la final de la Copa del Mundo; 43 días después, anunció su despedida Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Más allá del nivel que había mostrado en el Mundial, en el que convirtió ocho goles y dio cuatro asistencias, los próximos desafíos quedaban demasiado lejos. Argentina ya está clasificada al Mundial 2030 por ser una de las anfitrionas y, ante la posibilidad de que tampoco deba disputar las eliminatorias, la próxima competencia oficial podría ser recién la Copa América de 2028.

Messi agradeció a los hinchas, familiares, técnicos, jugadores y dirigentes que lo acompañaron durante su etapa en la selección, que comenzó en 2004, con su debut en un amistoso de la Sub 20 ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors, y continuó un año después con la mayor, frente a Hungría, cuando fue expulsado a los pocos segundos de ingresar tras recibir un pase de Lionel Scaloni.

Messi, en su debut en la selección mayor, ante Hungría Archivo - Reuters

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)”, avisó.

“Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”, continuó, en tono emotivo.

El anuncio de Messi llegó en la previa de la primera fecha FIFA después del Mundial, que se disputará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. En esa ventana, cada selección podrá jugar entre uno y cuatro partidos y la AFA tiene la intención de organizar una gran despedida en Buenos Aires, posiblemente en el Monumental, para homenajear a los subcampeones del mundo y, sobre todo, a Messi. Por eso, todavía existe la posibilidad de verlo al menos una vez más con la camiseta de la selección.

Está claro que el fallecimiento de su padre, hace apenas 23 días, también influyó en la decisión. “Ahora tengo dudas de que vaya a seguir jugando al fútbol mucho tiempo más”, había advertido Messi entonces.

Messi y Lionel Scaloni, dos de los grandes símbolos de la era dorada de la selección argentina Prensa AFA

A eso se suma otro factor: el grupo con el que compartió tantos años empieza, inevitablemente, a desarmarse. Argentina entra en una etapa de renovación rumbo a 2030, con varios ciclos acercándose a su final, mucho por rearmar y hasta con la continuidad de Lionel Scaloni en duda más allá de diciembre.

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias, Dios, por hacerme argentino. ¡Vamos, Argentina!”, cerró el ídolo, que seguirá jugando al fútbol únicamente en Inter Miami, donde tiene contrato hasta diciembre de 2028 y el próximo sábado enfrentará a Atlanta United, por la Major League Soccer.

En su último partido en Inter Miami, frente a Montreal, Messi convirtió cuatro goles Rebecca Blackwell - AP

El video de despedida que publicó Lionel Messi

Además de la carta, Messi publicó un video musicalizado con “Brindis”, de Soledad Pastorutti. El ahora excapitán argentino lo abrió con una frase de sus comienzos: “Mi sueño es jugar en la selección argentina”.

Después, el video recorre distintos momentos de su historia con la camiseta albiceleste: sus primeros pasos, las frustraciones, su etapa junto a Diego Maradona y, finalmente, los años en los que llegaron los títulos.

“Quiero terminar y quiero haber ganado algo con la selección argentina. Y si no, haberlo intentado todas las veces posibles, tropezar y volver a levantarse, intentarlo otra vez y luchar por esos sueños, porque esa es la vida”, relata en otro tramo, mientras aparecen imágenes de su último Mundial, los festejos de la gente en las calles y las celebraciones junto a sus compañeros.