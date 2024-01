escuchar

El Preolímpico Sub 23 2024, que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos París 2024, continúa este lunes con dos partidos correspondientes a la cuarta fecha del grupo A, en la que queda libre Bolivia, en el estadio Nacional Brígido Iriarte: Brasil vs. Ecuador a las 17 y Colombia vs. Venezuela a las 20. Ambos duelos se pueden seguir minuto a minuto en Canchallena con información y estadísticas actualizadas al instante.

Todos los partidos del certamen que se lleva a cabo en Venezuela se transmiten en vivo a través de DSports y la plataforma digital DGO. Los de la albiceleste y otros de relevancia también los emite TyC Sports, canal que se puede sintonizar en Flow, Telecentro Play y TyC Sports Play. En todos los casos se requiere ser cliente o suscriptor de un cableoperador.

Hasta el momento se disputaron 12 juegos de los 20 que están previstos en la primera etapa y ningún combinado se clasificó para la Fase Final, aunque hay quienes pueden lograrlo en la jornada que arranca este lunes. Son dos por zona los cupos que hay a la siguiente instancia, donde los conjuntos se enfrentarán todos contra todos nuevamente. Los dos mejores de esa etapa ingresarán a los Juegos Olímpicos París 2024, a los que ya están clasificados el anfitrión, Estados Unidos, República Dominicana, España, Israel, Ucrania, Egipto, Malí, Marruecos y Nueva Zelanda.

Si la selección argentina gana su próximo partido, clasificar a la Fase Final del Preolímpico Sub 23 Matias Delacroix - AP

Fixture y posiciones de la primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Ecuador 3-0 Colombia.

Venezuela 3-3 Bolivia.

Libre: Brasil.

Fecha 2

Bolivia 0-1 Brasil.

Ecuador 1-1 Venezuela.

Libre: Colombia.

Fecha 3

Bolivia 0-2 Ecuador.

Brasil 2-0 Colombia.

Libre: Venezuela.

Fecha 4

Brasil vs. Ecuador - Lunes 29 de enero a las 17.

Colombia vs. Venezuela - Lunes 29 de enero a las 20.

Libre: Bolivia.

Fecha 5

Venezuela vs. Brasil - Jueves 1 de febrero a las 20.

Colombia vs. Bolivia - Jueves 1 de febrero a las 20.

Libre: Ecuador.

Posiciones del grupo A del Preolímpico Sub 23 Canchallena

Grupo B

Fecha 1

Perú 1-0 Chile.

Argentina 1-1 Paraguay.

Libre: Uruguay.

Fecha 2

Paraguay 4-3 Uruguay.

Perú 0-2 Argentina.

Libre: Chile.

Fecha 3

Paraguay 1-0 Perú.

Uruguay 0-1 Chile.

Libre: Argentina.

Fecha 4

Uruguay vs. Perú - Martes 30 de enero a las 17.

Chile vs. Argentina - Martes 30 de enero a las 20.

Libre: Paraguay.

Fecha 5

Argentina vs. Uruguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Chile vs. Paraguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Libre: Perú.

Posiciones del grupo B del Preolímpico Sub 23 Canchallena