El Preolímpico Sub 23 2024, que otorga dos cupos a los Juegos Olímpicos París 2024, continúa este viernes con dos partidos correspondientes a la segunda fecha del grupo A, en la que queda libre Venezuela, en el estadio Nacional Brígido Iriarte: Bolivia vs. Ecuador a las 17 y Brasil vs. Colombia a las 20. Ambos duelos se pueden seguir minuto a minuto en Canchallena con información y estadísticas actualizadas al instante.

La jornada se abre con el encuentro entre la Tri, líder de la zona con cuatro puntos y el combinado boliviano, que todavía no ganó y necesita hacerlo para no quedar eliminado teniendo en cuenta que todavía no quedó libre. Luego, la Canarinha, que ganó el único cotejo que disputó, choca ante el elenco cafetero, que perdió en su única presentación. Todos los partidos del certamen se transmiten en vivo a través de DSports y la plataforma digital DGO. Los de la albiceleste y otros de relevancia también los emite TyC Sports, canal que se puede sintonizar en Flow, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Hasta el momento se disputaron ocho juegos de los 20 que están previstos en la primera etapa. Concluida la instancia inicial, los dos líderes de cada grupo avanzarán a la Fase Final y, en ella, se enfrentarán todos contra todos nuevamente. Los dos mejores de esa etapa ingresarán a los Juegos Olímpicos París 2024, a los que ya están clasificados el anfitrión, Estados Unidos, República Dominicana, España, Israel, Ucrania, Egipto, Malí, Marruecos y Nueva Zelanda.

Endrick es la figura de Brasil, máximo favorito al título en el Preolímpico Sub 23 FEDERICO PARRA - AFP

Fixture y posiciones de la primera etapa

Grupo A

Fecha 1

Ecuador 3-0 Colombia.

Venezuela 3-3 Bolivia.

Libre: Brasil.

Fecha 2

Bolivia 0-1 Brasil.

Ecuador 1-1 Venezuela.

Libre: Colombia.

Fecha 3

Bolivia vs. Ecuador - Viernes 26 de enero a las 17.

Brasil vs. Colombia - Viernes 26 de enero a las 20.

Libre: Venezuela.

Fecha 4

Brasil vs. Ecuador - Lunes 29 de enero a las 17.

Colombia vs. Venezuela - Lunes 29 de enero a las 20.

Libre: Bolivia.

Fecha 5

Venezuela vs. Brasil - Jueves 1 de febrero a las 20.

Colombia vs. Bolivia - Jueves 1 de febrero a las 20.

Libre: Ecuador.

Así está la tabla de posiciones del grupo A del Preolímpico Sudamericano Sub 23, tras la fecha 2 Canchallena

Grupo B

Fecha 1

Perú 1-0 Chile.

Argentina 1-1 Paraguay.

Libre: Uruguay.

Fecha 2

Paraguay 4-3 Uruguay.

Perú 0-2 Argentina.

Libre: Chile.

Fecha 3

Paraguay vs. Perú - Sábado 27 de enero a las 17.

Uruguay vs. Chile - Sábado 27 de enero a las 17.

Libre: Argentina.

Fecha 4

Uruguay vs. Perú - Martes 30 de enero a las 17.

Chile vs. Argentina - Martes 30 de enero a las 20.

Libre: Paraguay.

Fecha 5

Argentina vs. Uruguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Chile vs. Paraguay - Viernes 2 de febrero a las 20.

Libre: Perú.

Así está la tabla de posiciones del grupo B del Preolímpico Sudamericano, tras la fecha 2 Canchallena

Tabla de campeones del Preolímpico Sudamericano

Brasil - 7

Argentina - 5

Paraguay - 1