Achraf Hakimi irá a juicio acusado de violar a una joven

La Justicia de Francia confirmó este miércoles que el futbolista marroquí Achraf Hakimi será sometido a un proceso de juicio oral por una causa que investiga una denuncia en su contra por abuso, según informó la agencia AFP. Una joven dijo que el defensor y capitán de la selección de Marruecos la violó a fines de febrero de 2023.

El futbolista de Paris Saint-Germain (PSG), que siempre negó la acusación, había recurrido la decisión de contrarrestar la denuncia ante el Tribunal de Apelación de Versalles a mediados de junio, en pleno desarrollo de la Copa del Mundo, pero finalmente no pudo evitar ir a juicio.

Contactada por la agencia AFP, la abogada del jugador, Fanny Colin, no respondió a la demanda de valoración de esta decisión judicial. En cambio, sí habló la defensora de la joven denunciante. “Tras tres años y medio de combate judicial, después de haber sido calumniada y arrastrada por el barro por la defensa de Hakimi, mi clienta está decidida a obtener justicia, luchará hasta el final”, aseguró Rachel-Flore Pardo en un comunicado.

El futbolista Achraf Hakimi irá a juicio tras ser acusado de abusar de una joven. Aurelien Morissard - AP

“Esta decisión refleja la solidez y el rigor del razonamiento del tribunal de apelación”, declaró por su parte el abogado Bertrand Périer, representante de la acusación particular en el mismo comunicado.

Según el auto del tribunal de apelación dictado en junio, al que tuvo acceso AFP, la joven, que en el momento del hecho denunciado tenía 24 años, relató haber conocido al futbolista en enero de 2023 a través de la red social Instagram y haber ido a su domicilio en un taxi solicitado por el jugador la noche del 24 de febrero de ese año.

Al día siguiente, la mujer acudió a una comisaría local y les dijo a los agentes que el deportista le había besado y tocado sin su consentimiento antes de violarla. A continuación, habría logrado apartar al futbolista y pudo contactar con una amiga por mensaje, que fue a recogerla, según su relato a los policías. Hakimi, nacido en Madrid hace 27 años y nacionalizado marroquí, fue imputado unos días después de 2023, el 2 de marzo.

Con información de la agencia AFP